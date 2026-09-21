Ljajić: Niko nije podneo kandidaturu za predsednika Partizana
Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 11:41
Zato skupštine, zasad, neće biti
Partizan rezultatski nije gore stajao skoro pola veka. Reprezentativnu pauzu je dočekao u zoni ispadanja, sa samo dve pobede u devet odigranih utakmica.
Pa i pored svega toga, u Humskoj 1 su svi na svojim mestima. Nema nikakvih lomova, nikakvih pomeranja. A niko nije podneo kandidaturu za novog predsednika kluba, otkriva Rasim Ljajić, pa samim tim najavljivane Skupštine neće ni biti.
Izabrane vesti
Prvi čovek crno-belih je u izjavi za Žurnal najavio sednicu Upravnog odbora. Mada, teško da će se na njoj desiti nešto epohalno.
„Tokom ove nedelje održaćemo sastanak Upravnog odbora na kojem ćemo pričati o daljim koracima. Jasno je da se nalazimo u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i niko od nas neće bežati od odgovornosti“, rekao je Ljajić.
Pa iako su se u javnosti pojavljivale prethodnih dana neke grupacije koje su najavljivale da će se kandidovati za preuzimanje kluba, to se nije dogodilo, tvrdi prvi čovek Partizana.
„Do predviđenog roka, 14. septembra, niko nije podneo kandidaturu za predsednika da bismo zakazali sednicu Skupštine. Ipak, to je i dalje otvorena opcija. Kad se budu pojavili kredibilni pretendenti na funkciju, istog trenutka ćemo odrediti datum skupa najvišeg organa kluba. Bilo je mnogo teških trenutaka u prethodne dve godine, ali ovo je bez sumnje najteži period. To, između ostalog, govori i pozicija na tabeli“, poručio je Rasim Ljajić.