Ljajić: Niko nije podneo kandidaturu za predsednika Partizana

Prvi čovek crno-belih je u izjavi za Žurnal najavio sednicu Upravnog odbora. Mada, teško da će se na njoj desiti nešto epohalno.

„Tokom ove nedelje održaćemo sastanak Upravnog odbora na kojem ćemo pričati o daljim koracima. Jasno je da se nalazimo u ozbiljnoj rezultatskoj krizi i niko od nas neće bežati od odgovornosti“, rekao je Ljajić.

Pa iako su se u javnosti pojavljivale prethodnih dana neke grupacije koje su najavljivale da će se kandidovati za preuzimanje kluba, to se nije dogodilo, tvrdi prvi čovek Partizana.

„Do predviđenog roka, 14. septembra, niko nije podneo kandidaturu za predsednika da bismo zakazali sednicu Skupštine. Ipak, to je i dalje otvorena opcija. Kad se budu pojavili kredibilni pretendenti na funkciju, istog trenutka ćemo odrediti datum skupa najvišeg organa kluba. Bilo je mnogo teških trenutaka u prethodne dve godine, ali ovo je bez sumnje najteži period. To, između ostalog, govori i pozicija na tabeli“, poručio je Rasim Ljajić.