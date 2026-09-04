Ljajić se vratio, stranci ga dočekali golovima: Novi Pazar progutao Železničar

Laknulo je ljubiteljima fudbala kraj Jošanice, takođe Strahinji Panduroviću i njegovim pulenima. U ulogama matadora pojavili su se odlični Papa Gadio prvencem i neumorni Kahim Dikson drugim golom u sezoni.

Trener Pazaraca vratio je na scenu startnu postavu što je nadigrala Vojvodinu (2:0), ali se potom nije proslavila protiv Radnika u Surdulici (0:1). Njegov kolega Radomir Koković je u želji da dođe do čitavog plena prvi put ove sezone krenuo sa dvojicom napadača. Kvaku Karikari i Dejvid Ankeje delovali su u tandemu do 70. minuta.

Dva momenta obeležila su prvo poluvreme, u kojem su gosti imali nešto veći posed i bolju pas igru. Stadion je proključao kada je u 38. minutu na travnati tepih pazarskog fudbalskog hrama posle tačno 13 meseci kročio Ljajić umesto Džonsona Daude, koji je nekoliko minuta ranije ukazivana pomoć. Dva minuta kasnije intervenisao je VAR, pošto je Amadu Sabo izveo korner, a Nemanja Vidojević prenesenu loptu glavom smestio u mrežu Novog Pazara. Analiza je, ipak, pokazala da se radilo o ofsajd poziciji.

Osim toga, malo uzbuđenja i obostrano nijedan udarac u okvir. Prvi su blago zapretili Pančevci, kada je na centaršut Simaa Pedra tešku loptu daleko od mete poslao Nikola Jovanović. Što se tiče Kokovićevih izabranika, imali su obećavajući napad u 22. minutu i kašnjenje Ankejea oko peterca, dok je u 39. minutu blok pretrpeo Pedro.

Domaćin je krenuo oprezno, kao i protivnik. Fijuknulo je par lopti prema kaznenom prostoru Železničara, ali Gadio u 17. minutu nije pogodio Diksona, a Nikola Đuričić je u 24. minutu intervenisao u pet metara ispred Daude. Između toga, Fejsal Mulić je u 18. minutu izblokiran na oko 15 metara od Zorana Popovića, dok je nišan zatajio kod Daude u 30. i Dominika Sadija u drugom minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu, iako je akcija, koju je povukao Ljajić, više obećavala.

Bolje je Pazar otvorio drugi deo susreta. Dikson je u 52. minutu tukao preko prečke, ali ga je 60 sekundi kasnije ispravio Gadio. Ljajić je pronašao Mulića na desnoj strani, ovaj ubacio loptu u sredinu, koju je dirao Dikson, a pozicioniran oko linije šesnaesterca snažno u mrežu spakovao Senegalac - 1:0.

Pojačao je malo letošnji predstavnik Srbije u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Rezervista Srđan Plavšić je u 56. minutu nanišanio Karikarija, koji je glavom šutirao u Bogdana Matijaševića. U narednih 120 sekundi najpre Ljajićeva lopta za Mulića, čiji je udarac lako ukrotio Popović. Golman domaćih čarobno je intervenisao u 58. minutu, posle prodora i dodavanja Karikarija i snažnog šuta Ankejea. Isti akteri u završnici i u 68. minutu i isti ishod - odbrana Matijaševića.

Ljajić je u 72. minutu izveo korner, a Gadio glavom u padu skoro dodao Popoviću. Mnogo opasnije je vezista pozajmljen iz Ahmata delovao sa zemlje u 76. minutu, ali nije bio dovoljno precizan.

Do kraja i ubedljivih 2:0. Vukao je i asistirao adut sa klupe Skima Togbe, a Dikson fenomenalnu partiju krunisao pogotkom - 2:0.

Bilo je gužve posle tog gola, a malo kasnije usledilo je veliko slavlje Pazaraca.

MOZZART BET SUPERLIGA - OSMO KOLO

NOVI PAZAR - ŽELEZNIČAR 2:0 (0:0)

/Gadio 53, Dikson 86/

Gradski stadion u Novom Pazaru.

Gledalaca: 5.000.

Sudija: Novak Simović.

NOVI PAZAR (4-2-3-1): Matijašević 7 - Miljković 6,5 (70. Adžić -), Hadžimujović 7, Marinković 7, Dadić 7 (70. Stanković -) - Gadio 7,5, Davidović 6,5 - Dauda 6 (38. Ljajić 7), Sadi 6, Dikson 7,5 - Mulić 6,5 (65. Togbe 7).

ŽELEZNIČAR (4-4-2): Popović 5,5 - Tegeltija 6,5, Milikić 6, Vidojević 6, Đuričić 6 - Jovanović 6 (46. Plavšić 6,5), Jevremović 6, Sabo 6 (70. Šekularac -), Pedro 6 (60. Kuljanin 6) - Karikari 6, Ankeje 6 (70. Ćurić -).

Igrač utakmice: Kahim Dikson (Novi Pazar) 7,5.

MOZZART BET SUPERLIGA, 8. kolo:

Petak

Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)

/Gadio 53, Dikson 86/

Subota

18.00: (2,15) Radnik Surdulica (3,40) Čukarički (3,40)

20.00: (4,10) Mačva (3,45) Radnički 1923 (1,92

20.00: (2,70) Mladost (3,05) Radnički Niš (2,80)

Nedelja

19.00: (1,38) Crvena zvezda (5,50) Partizan (7,25)

21.00: (1,15) Vojvodina (7,75) Zemun (19,0)

Ponedeljak

20.00: (2,30) OFK Beograd Mozzart Bet (3,40) IMT (3,10)