Opendi se igra fudbal, Milanov bek raste u Lionu: Dečaci gledaju s vrha Lige 1

Izgleda da će Lion ove sezone dobro razigrati momke koji se lani nisu snašli u Milanu, odnosno Juventusu. Iz svakog pokreta Loisa Opende isijava ogromna želja za fudbalom. Kako i ne bi, kada je belgijski napadač prošle sezone odigrao svega 1.000 minuta u dresu Stare dame posigavši svega dva gola. Pustili su ga Bjankoneri krajem jula na suvu pozajmicu i čini se, nisu pogrešili. Openda je u drugom kolu bio strelac, večeras asistent, a mogao je da postigne makar dva gola.

Sudbinu sličnu Opendinoj ima i desni bek Milana Zakari Atekame. Sitgao je prošlog leta iz Jang Bojsa za 10.000.000 evra, odigrao manje od 1.000 minuta i nije se nametnuo kod Maksa Alegrija, niti je trenutno bio potreban Rubenu Amorimu. Klub je odlučio da ga prosledi Lionu na pozajmicu bez opcije otkupa, a Rosonerima se sigurno dopada ono što su videli u poslednjih nedelju dana. Atekame je u prošlom kolu namestio Opendi gol za remi sa Avrom, a večeras je odigrao brutalnu utakmicu, nakon pola sata igre duplirao prednost Liona, a pre kraj meča, spakovao zicer Opendi iz kojeg je ovaj morao bolje.

Četvorica novopridošlih fudbalera našlo se u startnoj postavi (Openda, Atekame, Baher i Bidstrup) i svi su dali veliki doprinos trijufmu. Baher je u 28. minutu pogodio glavom za vođstvo, Atekame tri minuta kasnije povisio na 2:0, Bidstrup raspleo paukovu mrežu od svog do protivničkog šesnaesterca i naotimao se lopti, a Openda je asistirao Atekameu. Kameron Arčer je u finišu prvog dela doneo malo radosti gostima i prepolovio zaostatak, ali je u nastavku meča Ernest Nuama pogodio za nedostižnih 3:1.

Sedmostruki prvak Francuske iskočio je na čelo tabele i ako Monako večeras ne pobedi Pari Sen Žermen, nema tima koji do kraja 3. runde može da ga preskoči po broju bodova.

FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO

Četvrtak

Tuluz - Lil 0:1 (0:0)

/Ueda 73/

Petak

Lion - Okser 3:1 (2:1)

/Baher 28, Atekame 31, Nuama 53 - Arčer 42/

21.05: (1,37) PSŽ (5,10) Monako (7,75)

Subota

17.15: (1,50) Lans (4,30) Lorijen (6,50)

20.45: (2,65) Avr (3,15) Brest (2,80)

20.45: (1,90) Nica (3,50) Le Man (4,10)

Nedelja

15.00: (3,00) Troa (3,40) Strazbur (2,35)

17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)

20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)

***kvote su podložne promenama