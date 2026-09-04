Od ugovora vrednog 170.000.000 dolara do veteranskog minimuma: Novi početak za Bena Simonsa
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 20:49
Nekadašnji košarkaš Filadelfije, sledeće sezone nosiće dres Sakramenta
Kako jedna karijera može da krene silaznom putanjom možda najbolje pokazuje Ben Simons. Od prvog pika i rukija godine stigao je do toga da posle čitave sezone bez košarke praktično do poslednjeg trenutka čeka novi NBA angažman, a novu priliku sada je pronašao u Sakramentu.
Nekadašnji košarkaš Filadelfije dogovorio je jednogodišnji ugovor sa Kingsima vredan 3.500.000 dolara, koliko u NBA ligi iznosi veteranski minimum.
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A pre tačno deset godina delovalo je da je pred njim potpuno drugačija karijera. Filadelfija ga je 2016. godine izabrala kao prvog pika na draftu, ispred Brendona Ingrama i Džejlena Brauna, ali je na debi morao da sačeka zbog povrede stopala koja ga je odvojila od terena tokom cele prve sezone. Ipak, čim je dobio priliku, pokazao je zbog čega je izabran tako visoko. Pošto tokom sezone 2016/17 nije odigrao nijednu utakmicu, naredna mu se zvanično vodila kao ruki, a Simons je odmah poneo nagradu za najboljeg novajliju lige, ispred Donovana Mičela i Džejsona Tejtuma.
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U Filadelfiji je vrlo brzo postao igrač koji radi gotovo sve na terenu. Tokom četiri sezone prosečno je beležio 15,9 poena, 8,1 skok i 7,7 asistencija, tri puta je bio Ol-star, dva puta član najbolje defanzivne petorke lige, a 2020. našao se i u trećoj najboljoj petorci NBA. Delovalo je da su Seventisiksersi u njemu pronašli jednog od igrača oko kojih će graditi budućnost, pa su mu još 2019. dali petogodišnji maksimalni ugovor vredan 170.000.000 dolara.
A onda je sve krenulo nizbrdo. Prelomna tačka stigla je u plej-ofu 2021. godine, posle eliminacije od Atlante. Simons je odigrao veoma lošu seriju, odnos sa klubom se ozbiljno narušio, tokom leta je zatražio trejd, a zatim odbio da nastupa za Filadelfiju. Čitavu narednu sezonu proveo je bez odigrane utakmice, da bi u februaru konačno bio poslat u Bruklin u velikom trejdu za Džejmsa Hardena.
Ni tamo nije uspeo da vrati karijeru na pravi put, a problemi sa povredama samo su se nastavili. Nekada jedan od najvećih talenata lige polako je izgubio i status zvezde, i mesto među igračima oko kojih se gradi franšiza.
Sada, deset godina nakon što je kao prvi pik ušao u NBA sa etiketom buduće superzvezde, Simons se praktično vraća na početak. U Sakramentu više neće imati ni maksimalni ugovor, ni status jednog od glavnih igrača ekipe, niti očekivanja kakva su ga pratila u Filadelfiji. Imaće samo novu priliku da pokaže da još uvek ima šta da ponudi.