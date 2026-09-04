Videli se prvi obrisi Ibonove Zvezde: Nvora vodio do velikog preokreta na Kritu

Iako je bila prijateljska utakmica i rezultat zaista nije u prvom planu, nekoliko stvari smo videli na ovoj utakmici Crvene zvezde. Kako pozitivnih, tako i negativnih. Pre svega gledali smo prve obrise sistema Ibona Navara gde se igra brza košarka, gde mnogi igrači dobijaju minutažu i na njima je da je iskoriste. Tako smo u prvom poluvremenu videli nekoliko lepih poteza Andreja Bjelića, Vojina Medarevića, kao i novopridošlog Nika Vajlera Beba, ipak nije to bilo dovoljno da se ekipa Zvezde rezultatski odvoji.

Na prvi pogled je izgledalo da u prvi mah Olimpija iz Milana znatno lakše i tečnije funkcioniše na parketu, dok su se Zvezdini igrači tražili. Gledali ko šta preferira na terenu, kako se ko kreće i to nužno ne mora da bude nešto previše loše u ovom trenutku, ali isto tako je jasno da žestok posao predstoji stručnom štabu Ibona Navara da sve to dotera onako kako želi.

Rekli smo da smo videli i neke zaista pozitivne stvari koje su na kraju obeležile meč, posebno u drugom poluvremenu, a to je definitivno individualni kvalitet koji je i dalje tu. Džered Batler, Džordan Nvora, ali i pridošlica Patrik Boldvin, svi oni su imali nekoliko bleskova u kojima su pokazali da će na nekim utakmicama biti u stanju da sami rešavaju brojne situacije.

Imao je protivnik iz Italije i dvocifrenu prednost, ali smo tokom treće deonice videli i seriju Zvezde zbog koje je bila na samo šest poena zaostatka u poslednjoj deonici. Bio je to početak zaista kvalitetne serije Zvezde. Patrik Boldvin je imao nekoliko izvanrednih koševa, ali najznačajniji pogodak je bio Davida Kremera, koji je pogodio trojku na nešto manje od sedam minuta pre kraja za prednost Zvezde.

Koliko je Zvezda u prvom poluvremenu imala problema da pronađe ritam i tečnost u napadu, toliko je tim Ibona Navara leteo na terenu u finišu treće i početkom četvrte. Toliko je to izgledalo dobro u jednom momentu da je protivnički trener morao da prekine nalet crveno-belih koji su bili u seriji 14-2 posle sjajnog zakucavanja Izundua.

Ispostaviće se da je baš ta serija bila dovoljna da se dođe do pobede koja treba veoma brzo da se zaboravi, jer je činjenica da ništa specijalno ne donosi osim činjenice da pokazuje kako ova ekipa može da igra kada sve funkcioniše kako je novi trener zamislio, ali i da će morati još dosta da se radi jer, uz sve navedeno, crveno-beli nisu bili u kompletnom sastavu. Odmarali su Nikola Đurišić, Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić, kao i Marko Gudurić na drugoj strani. Sa ekipom nije Čima Moneke, koji rešava administrativne probleme.

Zvezda narednu utakmicu na Kritu igra protiv boljeg iz meča Fenerbahčea i Olimpijakosa.

OLIMPIJA MILANO - CRVENA ZVEZDA 85:91

Olimpija Milano: Burnel 4, Kol 6, Rajt 22, Diop 4, Tonut 4, Stojanović, Flakadori 2, Hol 11, Metjus 13, Piters 9, Buker 8, Akele 2.

Crvena zvezda: Motili 4 (3as), Džons 3 (4as), Vajler-Beb 6, Batler 9, Karter 2, Izundu 6 (6sk), Boldvin 13 (3/7 za tri, 5sk), Medarević 9 (2/2 za dva, 1/1 za tri), Bjelić 2, Nvora 23 (6/8 za dva, 2/5 za tri), Odželej 5, Kremer 9 (2/3 za tri)