Evroliga presekla spekulacije: Superkup u Abu Dabiju biće održan po planu
Vreme čitanja: 1min | pet. 04.09.26. | 21:05
Organizatori se oglasili posle navoda iz Grčke da bi premijerno izdanje takmičenja moglo da bude otkazano zbog bezbednosnih razloga
Nekoliko sati pošto se iz Grčke pojavila informacija da je održavanje prvog Superkupa Evrolige dovedeno u pitanje, stigla je i zvanična reakcija iz Barselone i turnir u Abu Dabiju biće održan prema planu.
Grčki Sport24 objavio je ranije tokom dana da se prethodnih dana razgovaralo o mogućnosti otkazivanja takmičenja zbog bezbednosne situacije na Bliskom istoku. Prema tim navodima, dva učesnika izrazila su zabrinutost, dok je nezvanično bilo reči o Olimpijakosu i Real Madridu.
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24. septembar, 18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)
Evroliga je, međutim, brzo reagovala i odbacila mogućnost promene plana.
"Posle nedavnih tekstova objavljenih u nekoliko evropskih medija, Euroleague Basketball želi da razjasni da plan održavanja Superkupa Evrolige 2026. u Abu Dabiju ostaje nepromenjen. Evroliga ostaje posvećena tome da kroz ovo novo takmičenje predstavi najbolje od evropske košarke i obezbedi vrhunsko iskustvo ekipama, igračima i navijačima", navodi se u saopštenju.
Premijerno izdanje Superkupa tako će, prema važećem rasporedu, biti održano 18. i 19. septembra u Etihad areni u Abu Dabiju. Evroliga je prethodnih dana pustila u prodaju i pojedinačne dnevne ulaznice, dok je 2. septembra otvoren i proces akreditovanja medija.
Na turniru će učestvovati Olimpijakos, Fenerbahče, Real Madrid i Dubai. U prvom polufinalu, 18. septembra od 16.00 po srednjoevropskom vremenu, sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok će od 19.00 igrati Dubai i Real Madrid.
Dan kasnije, utakmica za treće mesto počinje u 16.00, a prvo finale Superkupa Evrolige zakazano je za 19.00.