Evroliga presekla spekulacije: Superkup u Abu Dabiju biće održan po planu

24. septembar, 18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)

Evroliga je, međutim, brzo reagovala i odbacila mogućnost promene plana.

"Posle nedavnih tekstova objavljenih u nekoliko evropskih medija, Euroleague Basketball želi da razjasni da plan održavanja Superkupa Evrolige 2026. u Abu Dabiju ostaje nepromenjen. Evroliga ostaje posvećena tome da kroz ovo novo takmičenje predstavi najbolje od evropske košarke i obezbedi vrhunsko iskustvo ekipama, igračima i navijačima", navodi se u saopštenju.

Premijerno izdanje Superkupa tako će, prema važećem rasporedu, biti održano 18. i 19. septembra u Etihad areni u Abu Dabiju. Evroliga je prethodnih dana pustila u prodaju i pojedinačne dnevne ulaznice, dok je 2. septembra otvoren i proces akreditovanja medija.

Na turniru će učestvovati Olimpijakos, Fenerbahče, Real Madrid i Dubai. U prvom polufinalu, 18. septembra od 16.00 po srednjoevropskom vremenu, sastaju se Olimpijakos i Fenerbahče, dok će od 19.00 igrati Dubai i Real Madrid.

Dan kasnije, utakmica za treće mesto počinje u 16.00, a prvo finale Superkupa Evrolige zakazano je za 19.00.