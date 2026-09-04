Dubaijev poraz u Antaliji: Petrušev blistao, osvajač Lige šampiona cepao mrežice

Pobednički sastav predvodio je sjajni Džerik Harding. Ovogodišnji osvajač Lige šampiona sa Ritasom je za nešto manje od 30 minuta na parketu spakovao protivniku 36 poena (12/17 iz igre, 4/8 za tri), pocepavši mrežicu protivnika kada je to bilo najvažnije. Uostalom, potencijalni reprezentativac Polsjek bio je jedini dvocifreni igrač u svom timu. Uroš Trifunović odigrao je 11 i po minuta i za to vreme uputio dva šuta ka košu, bez realizacije.

U redovima Dubaija zablistao je Filip Petrušev sa 21 poenom i šest skokova! Srpski reprezentativac uspešno se oporavio od povrede kolena i za 25 minuta imao samo jedan promašaj iz igre, za indeks 27. Minute je dobio i Nemanja Dangubić, samo četiri dana posle velike pobede nad Italijom u Pezaru. Dvejn Bejkon imao je 11 poena, Toko Šengelija je odigrao 17 minuta i imao sedam poena. Kosta Kondić je za 14 minuta prikupio pet poena uz po jedan skok i asistenciju.

Ni jedan, ni drugi tim nisu se proslavili u procentima šuta sa distance, što je i logično za ovaj period priprema. Ekipa Erdema Džana pucala je 6/23 za tri, dok je Dubai stao na 4/17. Dubai je promašio samo tri slobodna bacanja (17/20), za razliku od protivnika koji ih nije realizovao osam (20/28). Opet, Paskvalov sastav dobro je koristio ofanzivni skok i generalno bio dosta bolji od protivnika na obruču, pa je iz 11 sekundarnih poseda skupio 15 poena. Šampion ABA lige je takođe imao i 23 poena iz tranzicije, ali je prevagu napravila klupa Turk Telekoma, tačnije Džerik Harding, pa je odnos učinka bio 47:13.

Petrušev je posle meča istakao da se ekipa još uigrava i privikava na zahteve novog trenera.

"Dobar je osećaj odigrati prvu utakmicu kao tim. Još je rano, tek smo na početku priprema i upoznajemo jedni druge, ali siguran sam da ćemo iz meča u meč izgledati sve bolje. Neke saigrače poznajem odranije, dok sa ostalima tek pokušavam da pronađem pravi ritam. Takođe učimo šta novi trener želi od nas. Najvažnije je da napredujemo iz utakmice u utakmicu i budemo spremni kada sezona počne".