Ljubičasto u crvenom: Fiorentina se penje na 150.000.000 evra letnjeg ceha

Fiorentina je do sada zvanično potrošila oko 65.000.000 evra, ali taj ceh će ekspresno otići preko 100.000.000 evra, a uskoro i na 150.000.000 evra.

Krenimo redom…

Prvo su otkupljene pozajmice italijanskih vezista Marka Brešaninija (Atalanta, 10.000.000) i Đovanija Fabijana (Bolonja, 13.000.000). Ali, to je bilo samo ono što je Viola morala prema ugovorima o obaveznim otkupima pozajmica. Potom se bacila na pravi letnji posao.

Iz Gremija je stigao mladi brazilski štoper Vijeri za 15.000.000 evra. Od Udinezea je kupljen francuski vezista Artur Ata za 25.000.000 evra fiksno, 10.000.000 kroz bonuse i čak 30 odsto od naredne prodaje. Polovina bonusa su lako ostvarivi i realna vrednost transfera je oko 40.000.000 evra kada se dodaju i procenti.

Rumunski štoper Radu Dragušin stigao je iz Totenhema na pozajmicu plaćenu 1.500.000 evra uz obavezan otkup za dodatnih 17.500.000, a španski “vingbek” Aleks Himenes iz Bornmuta na pozajmicu uz opciju otkupa za 20.000.000 evra i 30 odsto novca od buduće prodaje. To je već preko 100.000.000 evra ako se sve procene pokažu ispravnim.

I nije kraj.

Viola je danas dogovorila i pojačanje iz Real Madrida. U Toskanu dolazi mladi španski štoper Viktor Valdepenjas (19) koji je do sada nastupao za B tim kraljevskog kluba. Italijani su za 8.000.000 evra otkupili 50 odsto Valdepenjasovog ugovora, dok je Real zadržao drugu polovinu kako bi ostao uključen u razvoj karijere svog đaka kako to obično radi sa igračima iz svoje Kantere.

Ni to nije sve. Sledeće pojačanje bi trebalo da bude Krist Inao Oulai, reprezentativni vezista Obale Slonovače koji je oduševio igrama u Trabzonu. Prema poslednjim informacijama sa Čizme, Viola je danas ponudila Trabzonu 30.000.000 evra (bonusi uključeni) i 30 odsto od naredne prodaje, a Turci su dali zeleno svetlo mladom vezisti da dogovori svoje uslove. To ne bi trebalo da bude problem jer se njemu ide u Fiorentinu, zbog čega je odbio pozive Lajpciga i Brentforda. Transfer bi trebalo da bude kompletiran u naredna 72 sata.

Klub je zadržao sve nosioce igre, otišli su samo neki manje bitni igrači poput Beltrana, Anatućija ili Facinija koji svakako nisu imali velike uloge. Očigledno je da Paratići pre svega želi da podmladi odbranu u kojoj su iskusniji igrači poput Gosensa, Pongračića, Ranijerija ili Doda. S tim što bi neki od njih mogli da napuste Firencu. Gosens već danima pregovara sa Šalkeom…

Ata i Inao Oulai bi trebalo da osveže vezni red, a potom će doći i pojačanja u napadu. Želja je nigerijski napadač Tolu Arokodare iz Vulvsa, ali je engeski klub odbio prvu ponudu. Na radaru je i australijsko krilo Nestori Irankunda iz Votforda, kao i Johan Bakajoko iz Lajpciga.

Fiorentina se polako bliži cehu od 150.000.000 evra ako se uračunaju svi transferi, bonusi i otkupi pozajmica. I nije kraj…