Stanković pred početak sezone: Katai i Ivanić "plave krvi", kao da su sišli sa nekog dvora

Iako je Zvezda poražena od Zenita u generalnoj probi (1:3), nije Stanković nezadovoljan onim što je video.

"Koncentrisani smo, svesni, radni, voljni. Utakmicom u Sankt Peterburgu sam dosta zadovoljan, ali kada pogledaš rezultat, ne izgleda lepo. Primili smo tri gola, mogli smo to da izbegnemo. Navijači Zvezde ne treba da brinu, iako i u tim prijateljskim utakmicama ima dosta naboja, ali su rezultati ti koji te čuvaju. Kada krene da se igra za bodove ili imaš rezultat ili nemaš. Ne opterećujem se mnogo tim stvarima, znam šta nam je činiti".

Očekuje se da Zvezda povuče još poteza na transfer pijaci.

"Zajedno sa klubom napravili smo strategiju dovođenja igrača, prelazni rok nije gotov, čeka se kraj Svetskog prvenstva, sigurno će se tu desiti još nešto, bićemo aktivni i u ovom prelaznom roku do samog kraja. Kada se podvuče crta, dobar rad, 95 posto momaka je bilo zdravo, bilo je mehaničkih povreda, najvažnije je da nije bilo istezanja ili pucanja mišića, nekih udaraca ili distorzija, tako da kada zaokružim celu priču - zadovoljan sam", istakao je Stanković. ‍

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Govorio je strateg Crvene zvezde o vremenskim uslovima na pripremama, ali i naglasio da se u prethodnih mesec dana intenzivno radilo. ‍

"Bili su izuzetno naporni treninzi na Zlatiboru i u Austriji takođe, gde je bilo pakleno vruće. Iznenađujuće za sve nas, pričali smo i sa vlasnikom hotela koji je rekao da je ovo prvi put posle dosta godina da bude baš toliko vruće. To nam je bio otežavajući faktor. Na Zlatiboru smo odradili dosta jak uvod, gde smo napravili dobru bazu za Austriju. Bilo je dosta mladih igrača, morali smo i o njima da vodimo računa, da ne preteramo. Kako kaže sportski direktor Mitar Mrkela, sa mnom su zaista jake pripreme. Kada kažem sa mnom mislim na ceo moj stručni štab, jer bez njih ne bi to bilo kompletno. To je jedan sistemski rad, jedna studija, gde pripreme uvek budu različite i uvek ima prostora da se napreduje, da se neke stvari koriguju i nauče. Ove pripreme su bile na stvarno visokom nivou. Dosta mladih igrača dobilo je šansu ovog leta da trenira sa prvim timom".

Zatim je Stanković podrobnije objasnio situaciju sa mladim igračima.

"Mnogo puta sam ponovio politiku kluba da svaki mladi igrač treba da iskoristi. Uvek će dva, tri igrača, do pet dobiti šansu i biti priključeni prvom timu. Moraš svaki trening da odradiš kao da je utakmica. Počinjem od sebe, kako sam se ja osećao kada sam silazio sa 16 godina da treniram sa prvim timom. Tada mi je svaki trening bio kao utakmica. Često govorim da ne treba poklanjati nijedan jedini dan. Ne smeš da poklanjaš, mnogo je brz svet, fudbal, mnogo se stvari brzo dešavaju. Propustiš jedan dan i kasniš mnogo. Ima momaka, Strika je jedan od njih, Šarić je izašao iz teškog perioda, prošle zime je operisao koleno, vratio se. Prošao je pripreme, imao je taj peh poslednju utakmicu u Austriji, gde je osetio bol u tom kolenu koje je operisao, ali ništa strašno, zbog preventive smo reagovali, da ojača, da se smanji ta upala kolena. To su dva imena, pored njih tu je i Matanović, koji je isto imao peh, distorziju skočnog zgloba, što ga je odvojilo od treninga sa prvim timom. On je neko ko je talenat i ko će sigurno biti budućnost Crvene zvezde, na njemu treba da insistiramo, da radimo. Nekada ti momci ne budu fizički pripremljeni, ali ne treba ih otpisivati".

©MN Press

Govorio je o primeru iz Belgije.

"Imamo primer Belgije U17, njihov savez je napravio dve ekipe od te generacije, jednu ekipu su činili oni koji su spremni, a drugu oni koji kasne fizički. Onda kada su došli do prvog tima reprezentacije odnos snaga je bio sedam igrača iz ekipe gde su bili manje spremni i tri igrača iz ekipe gde su bili spremni fudbaleri. Dosta o tome pričamo i sa Mrkelom i sa Marinom, da iako neko nije fizički u ovom trenutku spreman, ne mora da znači da neće biti, neko će nadoći kasnije. Mi imamo dosta talenata, radimo sa njima, svako ima neku svoju viziju i kako da fizički ojačamo te igrače. Stručni štab na čelu sa Federikom Panonćinijem radi na tome da ih ojačamo, da imaju plan ishrane i program treninga, da što pre uspeju da ispariraju prvotimcima".

Osvrnuo se i na 17-godišnjeg Sava Radanovića.

"Imamo sada tu i Sava Radanovića golmana, tako da ćemo posle duže vremena moći i golmana iz juniorskog pogona možda da koristimo, što meni pričinjava veliko zadovoljstvo, jer sam slab na golmane zbog ličnih razloga. Volim da dam priliku mladim igračima, mislim da sam to dokazao i pokazao zajedno sa stručnim štabom, kroz dobru analizu i dobre pripreme takođe, jer nije samo stvar staviti mladog igrača i pustiti ga da izgori u želji, to nije rešenje. Mogu da debituju, ali ti kada ga staviš da igra on mora da postane deo ekipe, da je oseti kako diše i da se oseti kao deo te ekipe, nije stvar samo staviti ga. To je jedan kompleksan proces, a meni je drago što mogu u njemu da učestvujem". ‍

©MN Press

Govorio je Stanković i o momcima koji su tokom letnjeg prelaznog roka pojačali Crvenu zvezdu.

"Neko se prilagođava brže, neko sporije. Tu dosta govori iskustvo. Abu Fani je imao dosta utakmica u šampionatu Izraela, Mađarske i evropskih utakmica, on se brzo adaptirao. Čam isto tako, on je neko ko ima utakmice u dresu reprezentacije Austrije. Sada je prošao dosta jake pripreme, isto zbog prevencije je van trenažnog procesa četiri ili pet dana bio. Odradio je sjajan posao i odlične pripreme, na njega ćemo ozbiljno računati. Loizu je momak kod koga se vidi da je u zadnjoj trećini plemenit, talentovan, dobro igra jedan na jedan, dobra leva noga. Videli smo i Balova, to je bila jedna velika utakmica za njega, on je talentovan igrač, ali je on jedan od tih igrača sa kojima moramo da radimo na fizičkoj spremi. Što se tiče talenta, tehnike, brzine on to ima. Sigurno da predstavlja budućnost kluba, ali kada to kažem mislim na ranu budućnost, možemo od njega da očekujem dobra i prava izdanja na predstojećim utakmicama". ‍

Naglasio je šef stručnog štaba našeg tima koliko je važan povratak kapitena Mirka Ivanića. ‍

"Poslušao je da ne treba da preskoče istezanja, to je kada daš maksimum i ne kaskaš za ekipom. Kada imaš sitne povrede, propustiš dva, tri treninga i već kasniš, četiri, pet je već mnogo, šest, sedam je ozbiljno, to je već cela sedmica. Ako smo bili dve sedmive u Austriji i neko preskoči šest, sedam dana to je ozbiljno kaskanje za formom i ekipom. Imao sam kao što sam rekao 95 posto igrača koji su odradili sve. Šta da kažem o Ivaniću, a što nisam rekao i kao trener i kao prijatelj, dođe mi kao mlađi brat, možda to nije lepo da se kaže zbog cele grupe, jer sam ja trener, on igrač, ali to je evidentno da se znamo dosta godina, da je on meni pomagao da napravim trenerski nešto u Crvenoj zvezdi, kako on, tako i Sale Katai. To su momci koji su uvek doprinosili na terenu, što i danas rade i prave razliku, a ja mogu da budem samo presrećan, jer imam dva plemenita igrača. Zovem ih plava krv, kao da su sa dvora nekog, tako izgledaju, elegantni igrači, dobri momci, vole i poštuju klub, nađu se pri ruci svakom novajliji i mlađima. Dovoljno su dobri da ti pokažu šta je Crvena zvezda i gde si došao. Imati takva dva igrača u svlačionici je za svakog trenera veliki plus. ‍Sa Svetskog prvenstva su se vratili Marko Arnautović i Jung Vu Seol. ‍

©MN Press

Zatim je govorio o prvoj zvezdi tima.

"Marko je uradio fenomenalnu stvar, pokazao je privrženost timu, poštovanje kluba i navijača, on je direktno sa Svetskog prvenstva sleteo u Beograd i odradio preglede, terapije i priključio se treninzima. Sa Seolom je bila drugačija situacija. Tako da se on malo kasnije priključio, ali je sada tu, došao je spreman, zategnut i već je u trenažnom procesu".

‍Govorio je Stanković i o kontrolnim mečevima. ‍

"Nekada to bude dobro, nekada ne. Uvek ću ponavljati da ne volim prijateljske utakmice, ali ne možemo bez njih i bez tih 90 minuta, koji mogu dosta da proizvedu. Ti gledaš da sve to uradiš na treningu, ali te dve stvari ne mogu da se porede. Bilo je dobrih stvari, bilo je i loših. Stvar koncentracije, stvar pozicije, postavljanja tela, čitanja akcije i na tome može da se radi. To jesu greške, koje mogu da budu otklonjene veoma brzo. Videli smo sada da je bilo tehničkih grešaka, postavljanja, ne uđeš u blok, primiš gol sa 30 metara, napraviš penal, ali ova poslednja provera mi daje za pravo da kažem, iako smo izgubili i nikome ne prija, ali ono što mi gledamo i što nama treba je tu. Ima tu još dosta stvari. Možemo da imamo bolju završnicu, da budemo manje cinični napred, pogotovo ako već rizikujemo, igramo visok presing i uzimamo te lopte, treba da ih iskoristimo na dobar način. Za moj ukus imamo mnogo naivno primljenih golova. Nemam problem kada te neka ekipa nadigra, kada ti neka ekipa „stavi koleno na vrat“ i ne da ti da dišeš, kada trpiš i prepoznaš da ćeš primiti gol, ali ja to još nisam imao. Te greške koje su se dešavale sigurno će biti otklonjene". ‍

Posvećeno su crveno-beli radili i na uigravanju prekida.

"Stalno mora da se radi, ne jedan trening, nego svakodnevno. Prekidi su hrabrost, koncentracija, napad na loptu, ja to tako doživljavam. Dosta puta si i izgubio i pobedio na jedan prekid, na jednu loptu, kao i sada na Svetskom prvenstvu jedan detalj, korner, penal, slobodan udarac, donese prevagu ili promeni kompletnu utakmicu. Verujem u prekide, jer oni mogu mnogo da ti donesu. U mom prvom mandatu smo takođe imali sjajne izvođače i hrabre skakače, kada kažem hrabre skakače mislim na igrače koji ne gledaju protivnika, nego napadaju samo loptu, tako smo dali dosta golova". ‍

©MN Press

Stanković je govorio i o kvalifikacijama za Ligu šampiona. ‍

"Moraš da veruješ u sebe. Gledaš protivnika, ali spremaš sebe. Cilj je jasan da se prođe drugi krug, pa treći i da se dođe do plej-ofa. Posle da vidiš šta će se desiti u plej-ofu, jer tamo uvek ima nagaznih mina, ali ovaj žreb je po našoj meri, ne želim da se krijem rečenicom da svi igraju fudbal, da to jeste, ali mi moramo da prođemo. Nema dileme na koji način, da li će biti lepo ili ružno, to me i ne zanima previše, jer je meni bitan cilj. Klub ima zacrtane ciljeve sa kojima se mi slažemo, idemo što dalje, moram da uđemo u plej-of i videti koga ćemo tamo dobiti. To je cilj". ‍

Pred crveno-belima je početak prvenstva. ‍

"Nema biranja, to je u DNK Crvene zvezde. Idemo na sve trofeje. Skraćena je liga, manje utakmica. Takmičenje će trajati kraće, imaćemo u decembru više vremena za odmor i dobre pripreme. Nakon toga da od drugog dela ubacimo u petu u prvenstvu. Biće tih pauza, ima sada i krajem septembra i početkom oktobra zbog reprezentacija, a meni to kao treneru odgovara, da možemo dobro da odmorimo i istreniramo". ‍

Za kraj strateg šampiona Srbije govorio je i o navijačima Crvene zvezde. ‍

"Navijači ne greše, oni su uvek igrač utakmice, kod njih nema kiksa, oni će uvek biti tu. Volimo da kažemo i igrači i ja, oni su uvek tu kada je najteže, ne samo kada je lepo, tada je lako biti navijač, ali prepoznati momenat kada ta podrška zaista pravi razliku, oni su tu nepogrešivi" poručio je Stanković.