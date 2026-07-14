Lebron Džejms: The Last Decision

Ako ste pratili NBA pijacu znate šta se sve desilo, ako niste - najprostije objašnjeno svi timovi su već maltene zatvorili rostere. U igri za Džejmsov potpis ostalo je svega par timova.

Pre 16 godina cela košarkaška planeta je čekala čuvenu odluku Lebrona Džejmsa . Na kraju je on u ESPN-ovom programu rekao da ide u Majami Hit i tako ostavio sve u čudu. Sada je situacija malo drugačija, odnosno Lebron ima 41 godinu i više niko ne čeka njega.

Kako je preneo Šems Čaranija, Kralja žele Majami, Filadelfija, Mineosta, Golden Stejt i Klivlend, a u celu priču novinar Kris Hejns dodao je i Denver Nagetse. Pošto se Kraljeva odluka i dalje čeka i najverovatnije će do nje doći početkom sledeće nedelje, rešilo smo da vam priredimo svih šest Lebronovih opcija i njihove mane i vrline. Poznato je da Džejms neće juriti novac, već "sreću" kako kaže Šems, kao i priliku da osvoji peti prsten. MAJAMI - IMA LI SMISLA? Lebron Džejms u Majamiju. Kada pogledamo roster Hita i činjenicu da su tu Bem Adebajo i Janis Adetokunbo, košarkaški bismo mogli da kažemo da nema mnogo smisla da se Kralj vrati na Floridu. Ali opet, reč je o Lebronu Džejmsu i ako možete takvog igrača dovodite po svaku cenu, pa onda kasnije brinete o problemima koje njegov dolazak donosi. Lebron je pokazao da može da radi sve na terenu. Bez obzira što će u decembru napuniti 42 godine. Prošle sezone podredio se Luki Dončiču i Ostinu Rivsu i zaista je to dobro izgledalo. Igrao je Kralj od lopte, trčao kontre, utrčavao po aut liniji i kažnjavao manje čuvare. To bi isto morao da radi i u Majamiju jer će lopta najviše biti kod Janisa i Bema. Tu se i nameće problem spejsinga. Niko od njih trojice nije vrhunski šuter. Za Janisa možemo da kažemo da je loš, za Bema da je ispod prosečan, a za Lebrona da je dobar, ali ništa više od toga. Zato bi oni morali da budu okruženi bukvalno vrhunskim šuterima, od kojih jedan mora da bude i sjajan defanzivac jer očekivati od Džejmsa da u ovim godinama igra neku spektakularnu odbranu nije realno. Posebno u osnovnom delu sezone. U principu to je jedini problem što se tiče terena. Van istog, sa Kraljem ih skoro sigurno neće biti. Očigledno Pet Rajli i Erik Spolstra treba više da brinu o Adebaju i njegovom ponašanju nego o Lebronu i Janisu.

Povratak Džejmsa u Majami bio bi i neko iskupljenje Rajliju. Način na koji je Lebron napustio Majami 2014. godine ostavio je gorak ukus u ustima Kuma NBA lige i on to nije krio. Džejms je 2010. obećao osam titula navijačima, ali je otišao posle samo četiri godine i dve titule. Sigurno bi Lebron ponovo uzeo broj šest ako se vrati u Majami. Za sve one koji su košarku zavoleli tokom te ere Hita, kada su Kralj, Dvejn Vejd i Kris Boš gazili sve pred sobom, Džejmsov povratak predstavljao bi nešto više od košarke. DENVER - KOŠARKAŠKI IQ ZA ISTORIJSKE KNJIGE Šems Čaranija jeste izvestio da uži krug potencijalnih destinacija za Lebrona uključuje pet ekipa, ali je dobro obavešteni NBA insajder Kris Hejns u celu priču uključio i Denver Nagetse. Iz ugla srpskih navijača i ljubitelja lika i dela Nikole Jokića svakako da ova priča deluje najinteresantnije, ali ipak treba sagledati i ostale faktore koji defintivno imaju uticaj na celi ishod. Jasno je da je marketing od velikog, verovatno i ključnog značaja u američkom sportu pa tako i samoj NBA ligi, a Denver kao tržište je najmanje atraktivan od svih franšiza koje su u opticaju. Neretko smo slušali priče da Nagetsi praktično moraju da preplaćuju igrače kako bi ih ubedili da dođu u Kolorado, a sa Lebronom to ne bi bio slučaj, jer Kralju u ovoj fazi karijere novac definitivno nije prirotet.

Sa druge strane, ako na celu situaciju gledamo iz košarkaškog ugla, Denver je „u izlog“ ovog leta stavio Erona Gordona, a Džejms u kasnoj fazi karijere i te kako može da pokrije poziciju krilnog centra. Takođe, prema najnovijim informacijama američkih medija, postoji određeni zastoj u pregovorima oko novog ugovora između šampiona iz 2023. i Pejtona Votsona, te će biti interesantno ispratiti na koji način će Nagetsi rešiti celu situaciju vezanu za krilne pozicije. Naravno, eventualni odlazak Gordona bi otvorio značajan prostor u seleri kepu, mada to svakako nije ključan detalj u Lebronovoj priči, kao što smo i naglasili. Elem, jasno je da bi Nagetsi sa Lebronom ponovo ušli u najuži krug favorita za prsten, jer ako pričamo o košarkaškom IQ-u, pitanje da li je u istoriji košarke viđen takav tandem kao što bi bio Jokić – Džejms. Ako na to dodamo i Džamala Mareja koji je u najboljim godinama… Zanimljiv detalj u celoj priči je i taj da je vlasnik Nagetsa Džoš Krenke, između ostalog gazda i Arsenala, dok Džejms, sa druge strane, ima manjinski udeo u Liverpulovim deonicama i ne krije svoje simpatije prema Redsima… GOLDEN STEJT - FOR THE VIBES Da ne fantaziramo prerano o tandemu Jokić – Džejms (koji bi zaista bio istorijski), treba prečešljati i ostale opcije koje su na stolu. Naročito one koje su, iz ugla Amerikanaca, marketinški najjače. Evidnentno je da u toj priči primat imaju Golden Stejt Vorijorsi. Nije neophodno ni tražiti dubinske razloge, jasno je da je najjači adut franšize iz San Franciska – Stef Kari. Kakva bi to kolekcija prstenja bila u gradu koji povezuje Golden Gejt, pomenuti dvojac bi ih kombinovano imao čak osam. Jasno je da bi to bio holivudski završetak karijera i jednog i drugog, a ako se prisetimo Olimpijskih Igara u Parizu pre dve godine, evidentno je da pomenuti dvojac već ima hemiju. A kako i ne bi, kada se na terenu nađu dva velemajstora košarkaške igre, nije potrebno mnogo vremena da stvari „kliknu“. Kakav bi to bio „for the vibes“ momenat kada bi u istoj ekipi u poslednjim poglavljima karijere zaigrali najbolji šuter i jedan od najboljih igrača u istoriji…

Kari – Batler – Džejms – Grin – Porzingis. Tako bi izgledala petorka Vorijorsa ukoliko bi Kralj odlučio da dođe u San Francisko, a jedno je sigurno – sve arene širom Amerike bi bile rasprodate i po nekoliko meseci u napred, kakve god da budu cene ulaznica. GSW zaista zvuči kao filmska priča kada ovako posložimo stvari, ali s druge strane, ni povratak kući nije ništa manje poetičan završetak jedne od najvećih karijera u istoriji NBA. Tu mislimo naravno na Klivlend. KLIVLEND - KRAJ TAMO GDE JE BIO POČETAK Džejms je Kevsima doneo tu čuvenu titulu 2016. nakon istorijskog preokreta u finalnoj seriji upravo protiv Voriorsa, te je on u rezultatskom smislu nije apsolutno ništa „dužan“ Klivlendu, koliko god to kolokvijalno zvučalo. Možda je pravo pitanje zapravo: Šta franšiza iz Ohaja može da ponudi Lebronu u ovoj fazi njegove karijere? Sigurno je da Kralj više ne može da nosi ekipu na leđima kroz celu sezonu, zato je i Čaranija u svojim izlaganjima naglasio da „Džejms želi da ide u ekipu koja će se boriti za prsten“. Kevsi jesu igrali finale Zapada minule sezone, što na papiru izgleda kao sjajan rezultat, ali treba uzeti u obzir da su se provukli kroz dve teške serije doigravanja od ukupno 14 utakmica, a u pomenutom finalu su ih pometlali kasniji šampioni Njujork Niksi. Igrački to deluje korektno – ali pre za onog Lebrona od pre deset godina nego za ovog sada. Donovan Mičel jeste sjajan skorer, ali je igrač bez preteranog plej-of iskustva, koji je u svojoj tridesetoj godini prvi put stigao do konferencijskog finala. Reket jeste dosta dobro popunjen, Evan Mobli i Džeret Alen su fizički izuzetno dominantni košarkaši, ali je verovatno glavna nepoznanica – Džejms Harden.

Nekadašnji MVP je odigrao dobru prošlu sezonu, ali uzimajući u obzir činjenicu da ima punih 37 godina, te da ga kroz celu karijeru prati epitet ne naročito dobrog defanzivca, veliko je pitanje kako bi se u 2026/27 sezoni uklopio sa Lebronom u ekipi. Ako razmišljamo još dalje, možda Kevsi ne bi ni zadržali Hardena ukoliko se Džejms vrati, već bi se odlučili da ga trejduju a da za uzvrat pokušaju dobiti igrače rotacije kako bi produžili klupu i dali Kralju više odmora tokom ligaškog dela… FILADELFIJA - NAJBOLJA ŠANSA ZA PETI PRSTEN Kada je 2018. godine Lebron Džejms bio slobodan agent i birao gde će, jedan od favorita za njegov potpis bila je i Filadelfija. I sada je tako, a takođe opet deluje da Lebron ukoliko želi da osvoji titulu treba da krene put grada bratske ljubavi. Tajris Meksi, Džejlen Braun, Džoel Embid i Vi Džej Edžkomb. Plus Lebron Džejms. Zvuči brutalno. Meksiju i Edžkombu kao mladima treba neki lider na koga bi mogli da se ugledaju, dok Embidu treba neko ko može da ga odmeni i preuzme odgovornost. Zdravlja kamerunskog centra je oduvek bilo upitno, a ako bi pored Meksija i Brauna imao još Lebrona da mu dodatno skine teret sa leđa, konačno bismo mogli da gledamo Embida na više od 50 utakmica u sezoni. Trener Nik Nurs bi svakako imao luksuz da maksimalno odmara Džejmsa i čuva ga za plej-of. Džejms bi mogao da igra kao nekad u Majamiju, bez lopte i samo da trči kontre. A kada je gusto, može da bude neko ko će zagarantovano doneti dobru odluku.

Da ne dužimo dalje, košarkaški Filadelfija je najbolja opcija. Mada iz Amerike stižu vesti da će se Lebronom voditi time gde će biti najsrećniji. MINESOTA - ZAGARANTOVAN ŠOU PROGRAM Lamelo Bol i Entoni Edvards su sami po sebi siguran spektakl, ali ako bi se njima pridružio Lebron, pa to bio bio šou što kaže Nikola Žigić. Entmen i Melo su bukvalno dve najluđe glave u NBA ligi, a poznato je i da Lebron ume da se ponaša kao da je i dalje tinejdžer. Zabava u Minesoti bila bi zagarantovana. Svaka utakmica bila bi u kategoriji "must watch" jer bi na svakoj ovaj trio mogao da nam ponudi nešto dosad neviđeno.