Nema kraja Frenkijevim povredama: Vratio se iz reprezentacije, u Barsi imali šta da vide

Prema informacijama španskih medija, De Jong je pretrpeo ozbiljnu povredu kolena tokom reprezentativnih obaveza. Iako Barselona još uvek nije izdala zvanično medicinsko saopštenje, u klubu vlada maksimalna zabrinutost jer prve indikacije nisu nimalo dobre.

Definitivna dijagnoza još uvek nije zvanično uspostavljena pošto Holanđanina u narednim danima očekuju dodatni specijalistički pregledi i magnetna rezonanca, ali se unutar kluba već pribojavaju najgoreg scenarija. Nezvanično se pominje da bi De Jong mogao da odsustvuje sa terena čak četiri meseca, što znači da se ekipi ne bi priključio pre sredine novembra.

Ova povreda nije izolovan incident, već nastavak agonije koja holandskog fudbalera prati već duže vreme. De Jong u poslednjih nekoliko sezona jednostavno nema sreće sa fizičkom spremom, a duge pauze postale su previše učestale.

Prošle sezone je zbog povrede mišića butine propustio skoro dva meseca fudbala i to u najvažnijem delu godine, između februara i aprila. Pre toga je u dva navrata pauzirao zbog teških povreda skočnog zgloba, kada je ukupno sakupio čak šest meseci bolovanja i propustio 31 utakmicu Barselone.

Gubitak igrača takvog profila na samom startu priprema predstavlja ogroman udarac za stručni štab i planove za novu sezonu. Ukoliko se prognoze o četvoromesečnoj pauzi obistine, De Jong će propustiti kompletan uvodni deo Primere i prvu polovinu ligaškog dela Lige šampiona.

To stavlja upravu kluba u izuzetno težak položaj, jer će Barselona verovatno morati ekspresno da reaguje na transfer tržištu i pronađe zamenu u veznom redu pre nego što se prelazni rok završi. Navijačima i stručnom štabu sada preostaje samo da strepe i čekaju zvanične rezultate detaljnih pregleda, u nadi da će vesti iz klupske bolnice ipak biti povoljnije od onoga što se u ovom trenutku predviđa.