Real Madrid naciljao dvostrukog NBA šampiona

Stigao je Pedro Martinez u Real i počeo da ga kroji po svojim principima. Danas su već odjeknule glasine da bi Blankosi mogli u svoje redove da dovedu Ukrajinca Maksa Šulgu, ali da je prioritet pozicija centra i neko ko bi mogao da odmeni Edija Tavaresa pod košem, odnosno da mu bude podrška, jer je klub napustio Aleks Len, dok se Madi Sisoko i Omer Jurtseven nisu pokazali kao opcije na duže staze.

Kako javlja specijalizovani portal Basket News, Real već ima potencijalnu metu, a radi se o Demijanu Džonsu.