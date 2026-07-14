Real Madrid naciljao dvostrukog NBA šampiona
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 18:16
Demijan Džons na meti Blankosa
Stigao je Pedro Martinez u Real i počeo da ga kroji po svojim principima. Danas su već odjeknule glasine da bi Blankosi mogli u svoje redove da dovedu Ukrajinca Maksa Šulgu, ali da je prioritet pozicija centra i neko ko bi mogao da odmeni Edija Tavaresa pod košem, odnosno da mu bude podrška, jer je klub napustio Aleks Len, dok se Madi Sisoko i Omer Jurtseven nisu pokazali kao opcije na duže staze.
Kako javlja specijalizovani portal Basket News, Real već ima potencijalnu metu, a radi se o Demijanu Džonsu.
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Dvostruki NBA šampion je igrač s dugogodišnjim iskustvom u najjačoj ligi sveta, a njega je kao opciju za Real Madrid prvi pomenuo španski novinar Ćema de Lukas.
Džons je proveo osam sezona u NBA ligi, braneći boje Golden Stejta, Atlanta Hoksa, Finiks Sansa, Los Anđeles Lejkersa, Sakramento Kingsa, Jute Dže i Klivlend Kavalirsa. Tokom svoje karijere prosečno je beležio učinak od 4,9 poena, 3,1 skoka za 14 minuta, uz 66 posto uspešnosti iz igre. Jasno je da je pretežno bio rezerva s klupe, iako iza sebe ima 75 utakmica u kojima je dejstvovao kao starter.
Šampionske prstenove osvojio je kao deo Golden Stejt Voriorsa 2017. i 2018. godine, dok je poslednji NBA angažman imao u Klivlend Kavalirsima (2023/2024). Posle toga sledi boravak u kineskim Žejijang Golden Bulsima, da bi ovog leta igrao za portorikanski Vakeros de Bajamon i u njemu imao prosek od 14,1 poena, 5,6 poena i 1,1 asistenciju.
Real je zasada ozvaničio samo Hajme Pradilju, ali se čeka da se aktivira transfer bomba u vidu Timotija Luvavua, koji je navodno dogovoren. Takođe, ono što je poznato jeste da ne postoje planovi da Čuma Okeke napusti tim.