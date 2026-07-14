Iraoli se dopao Bajčetić i daće mu šansu! Ako je ne iskoristi, čekaju ga četiri španska kluba

Novi trener znači i nova prilika, a Stefan Bajčetić će svoju dobiti kod Andonija Iraole. Španski strateg neće se olako odreći svog sunarodnika već će mu dati šansu da zaradi mesto u timu pre nego što definitivno preseče i donese odluku o njegovoj sudbini. I bude li ga precrtao, sva je prilika da će se 21-godišnji vezista vratiti u Španiju.

Momak rođen u Vigu nalazi na prekretnici karijere, ali dolazak novog trenera na Enfild mogao bi da predstavlja njegov pojas za spasavanje. Iako se uveliko spekulisalo o njegovom odlasku iz Liverpula, Iraola je stopirao sve pregovore i potencijalne transfere dok lično ne proceni ima li u Bajčetiću štofa za Redse.