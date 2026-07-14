Iraoli se dopao Bajčetić i daće mu šansu! Ako je ne iskoristi, čekaju ga četiri španska kluba
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 18:13
Novi trener Liverpula će preseći tek nakon što pažljivije na delu pogleda vezistu srpskih korena
Novi trener znači i nova prilika, a Stefan Bajčetić će svoju dobiti kod Andonija Iraole. Španski strateg neće se olako odreći svog sunarodnika već će mu dati šansu da zaradi mesto u timu pre nego što definitivno preseče i donese odluku o njegovoj sudbini. I bude li ga precrtao, sva je prilika da će se 21-godišnji vezista vratiti u Španiju.
Momak rođen u Vigu nalazi na prekretnici karijere, ali dolazak novog trenera na Enfild mogao bi da predstavlja njegov pojas za spasavanje. Iako se uveliko spekulisalo o njegovom odlasku iz Liverpula, Iraola je stopirao sve pregovore i potencijalne transfere dok lično ne proceni ima li u Bajčetiću štofa za Redse.
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A na osnovu onoga što je na prvi pogled mogao da proceni deluje da ima. Jer kako navodi španski novinar Mateo Moreto, Bajčetić se izuzetno dopao Iraoli, koji je spreman da mu pruži priliku za novi početak. Mladi fudbaler je ozbiljno shvatio ovu šansu, te se ranije vratio na pripreme u klupskom AXA trening centru, gde već vredno radi na sticanju forme.
Doskorašnji strateg Bornmuta je svim igračima ponudio ‘čist list’, što je idealna prilika da Bajčetić nadoknadi vreme izgubljeno zbog povreda i nametne se stručnom štabu. Ukoliko ubedi Iraolu da zaslužuje mesto u izuzetno konkurentnom veznom redu Liverpula, očekuje se da će potpisati novi ugovor sa klubom. Ipak, ukoliko se na kraju priprema proceni da fudbaler srpskog porekla ipak nije u planovima za predstojeću sezonu, njegova primarna želja je povratak u španski fudbal gde pažljivo prate razvoj situacije i oberučke bi ga prigrlili ne samo Sevilja koja se prethodnih dana istakla kao kandidat, već i Rajo Valjekano, Hetafe i Elče.
S obzirom na to da ulazi u poslednju godinu ugovora i da već duže vreme nije igrao za prvi tim Liverpula, engleski velikan neće biti u poziciji da traži visoko obeštećenje. Ovakva situacija čini ga veoma primamljivom i dostupnom metom na tržištu, a rasplet situacije na Ostrvu najpažljivije prate Sevilja, Rajo Valjekano, Hetafe i Elče.
Podsećanja radi, nakon sjajne debitantske sezone 2022/2023 pod vođstvom Jirgena Klopa, Bajčetićev uspon je drastično usporen usled brojnih zdravstvenih problema. Pozajmice u Salcburgu i Las Palmasu nisu donele željeni kontinuitet, a njegov boravak u španskom prvenstvu prekinut je zbog operacije zadnje lože. Predstojeće leto i pripreme sa Liverpulom daće konačan odgovor da li će nekadašnja velika nada ponovo zablistati na Enfildu ili će spas morati da potraži u domovini.