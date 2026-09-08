Rumuni javljaju, Milijaš bi mogao da dobije veliko pojačanje: Zvezdin bivši omladinac pred TSC-om
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 17:09
Topolčani bi dolaskom momka koji je svojevremeno debitovao i za seniorski tim šampiona Srbije pokazao da je na svim nivoima najjači tim Prve lige Srbije
Rešen je TSC iz Bačke Topole da se vrati tamo, gde po svim parametrima pripada, u najviši rang srpskog fudbala. Posle sedam kola Topolčani zauzimaju drugo mesto na tabeli i već su na pravom putu da izbore promociju sledećeg proleća. A, da ne dođe do nenadanih problema, TSC se trudi da dodatno ojača igrački kadar, zato se klub sa severa Srbije nalazi na pragu realizacije posla koji bi mogao znatno da podigne kvalitet i ambicije ekipe u nastavku sezone.
Prema saznanjima pouzdanog rumunskog novinara Emanuela Rosua, u pregovore oko dolaska u Bačku Topolu uključen je Borisav Burmaz, momak koji sa uspehom već tri godine nosi dres rumunskog Rapida iz Bukurešta, a koji bi u redovima TSC-a predstavljao kapitalno pojačanje za šefa stručnog štaba Nenada Milijaša.
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Nekadašnji omladinac Crvene zvezde odlično poznaje zahteve srpskog fudbala, a dolazak pod komandu nekadašnjeg kapitena crveno-belih mogao bi da predstavlja prekretnicu u karijeri ovog napadača. Milijaš u svom timu traži profil robusnog, prodornog i borbenog napadača koji ima iskustvo igranja pod velikim pritiskom, a 25-godišnji momak rodom iz Valjeva uklapa se u tu viziju bez greške.
Svoju fudbalsku pismenost i prve ozbiljne korake Burmaz je načinio u omladinskoj školi Crvene zvezde. Pamte se njegovi dobri nastupi u crveno-belom dresu u omladinskoj Ligi šampiona, gde je odmeravao snage sa vršnjacima iz najmoćnijih evropskih klubova i sticao neprocenjivo međunarodno iskustvo. Nakon kaljenja u Grafičaru i manjim sredinama, punu afirmaciju u Superligi Srbije doživela je njegova energija na Krovu tržnog centra u dresu Voždovca, gde je postigao 16 golova na 51 utakmici. Interesantno, uspeo je Burmaz da upiše i jednu utakmicu u seniorskom timu Zvezde, oktobra 2019. godine protiv Trepče iz Kosovske Mitrovice u šesnaestini finala Kupa Srbije.
Dobre igre donele su mu transfer u rumunski Rapid iz Bukurešta. Tamo je startovao sjajno, pokazavši da ima njuh za džokera sa klupe i rešavanje mečeva u nadoknadi vremena, čime je odmah pobrao simpatije rumunske publike. Ipak, splet okolnosti, promene u koncepciji igre i nešto manja minutaža u poslednje vreme otvorili su vrata novom poglavlju, a interesovanje kluba iz Bačke Topole došlo je u pravom trenutku.
Za Nenada Milijaša, dolazak igrača sa ovakvim evropskim i domaćim pedigreom doneo bi preko potrebnu oštrinu u napadu. Burmaz donosi agresivnost, igru leđima prema golu i instinkt u kaznenom prostoru, što bi pod vođstvom bivšeg asa moglo da donese novu dimenziju igri TSC-a. Ostaje da se utanače završni detalji i da transfer i zvanično bude potvrđen.