Rumuni javljaju, Milijaš bi mogao da dobije veliko pojačanje: Zvezdin bivši omladinac pred TSC-om

Nekadašnji omladinac Crvene zvezde odlično poznaje zahteve srpskog fudbala, a dolazak pod komandu nekadašnjeg kapitena crveno-belih mogao bi da predstavlja prekretnicu u karijeri ovog napadača. Milijaš u svom timu traži profil robusnog, prodornog i borbenog napadača koji ima iskustvo igranja pod velikim pritiskom, a 25-godišnji momak rodom iz Valjeva uklapa se u tu viziju bez greške.

Svoju fudbalsku pismenost i prve ozbiljne korake Burmaz je načinio u omladinskoj školi Crvene zvezde. Pamte se njegovi dobri nastupi u crveno-belom dresu u omladinskoj Ligi šampiona, gde je odmeravao snage sa vršnjacima iz najmoćnijih evropskih klubova i sticao neprocenjivo međunarodno iskustvo. Nakon kaljenja u Grafičaru i manjim sredinama, punu afirmaciju u Superligi Srbije doživela je njegova energija na Krovu tržnog centra u dresu Voždovca, gde je postigao 16 golova na 51 utakmici. Interesantno, uspeo je Burmaz da upiše i jednu utakmicu u seniorskom timu Zvezde, oktobra 2019. godine protiv Trepče iz Kosovske Mitrovice u šesnaestini finala Kupa Srbije.

Dobre igre donele su mu transfer u rumunski Rapid iz Bukurešta. Tamo je startovao sjajno, pokazavši da ima njuh za džokera sa klupe i rešavanje mečeva u nadoknadi vremena, čime je odmah pobrao simpatije rumunske publike. Ipak, splet okolnosti, promene u koncepciji igre i nešto manja minutaža u poslednje vreme otvorili su vrata novom poglavlju, a interesovanje kluba iz Bačke Topole došlo je u pravom trenutku.

Za Nenada Milijaša, dolazak igrača sa ovakvim evropskim i domaćim pedigreom doneo bi preko potrebnu oštrinu u napadu. Burmaz donosi agresivnost, igru leđima prema golu i instinkt u kaznenom prostoru, što bi pod vođstvom bivšeg asa moglo da donese novu dimenziju igri TSC-a. Ostaje da se utanače završni detalji i da transfer i zvanično bude potvrđen.