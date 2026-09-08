Mektominiju izveden zahvat na srcu, operacija uspešno prošla
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 17:30
Imao je benigne aritmije…
Dugo leto imao je Skot Mektomini, učestvovao je sa Škotskom na Mundijalu i kada se vratio u Napoli – podvrgnut je testiranjima. Ona su pokazala određe probleme. Dijagnostifikovane su mu benigne aritmije i u dogovoru sa italijanskim klubom odlučeno je da bude podvrgnut intervenciji.
Pre oko nedelju dana saopšteno je sa kakvim problemom se Skot Mektomini suočava. Nije bilo ništa alarmantno, ali operacija je bila potrebna i igrač i klub sa juga Italije pronašli su najbolji datum. Odabrali su da sve bude završeno početkom sezone, a pre reprezentativne pauze, sve kako bi mogao što bolje da se oporavi i što manje odsustvuje.
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Skot Mektominiju danas je izveden zahvat na srcu i operacija je uspešno prošla, što je Napoli potvrdio.
„Kao što je bilo planirano, Skot Mektomini je tokom jutra podvrgnut proceduri ablacije u bolnici u Mančesteru“, navodi se u saopštenju italijanskog kluba, a takođe i:
„Zahvat je protekao potpuno uspešno. Mektomini će odmarati oko dve nedelje pre nego što nastavi sa treninzima“.
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Na početku sezone Skot Mektomini je bio starter protiv Đenove i Koma, dok je duel sa Interom tokom vikenda propustio. Pripremao se škotski vezista za operaciju u gradu u kome je dugo živeo, pošto je prošao mlađe kkategorije Mančester junajteda i osam godina bio prvotimac, sve dok pre dve godine nije prešao u Napoli u transferu vrednom 30.500.000 evra.
Napolitanci će biti lišeni njegovih usluga na otvaranju Lige šampiona protiv Arsneala, a ekipi neće moći da pomogne ni u nadolazeće dve utakmice Serije A – prvo protiv Bolonje, a potom i Fjorentine. Ukoliko oporavak prođe u najboljem redu, mogao bi da konkuriše za sastav sredinom oktobra za susret sa Frozinoneom.