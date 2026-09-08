Mektominiju izveden zahvat na srcu, operacija uspešno prošla

Skot Mektominiju danas je izveden zahvat na srcu i operacija je uspešno prošla, što je Napoli potvrdio.

„Kao što je bilo planirano, Skot Mektomini je tokom jutra podvrgnut proceduri ablacije u bolnici u Mančesteru“, navodi se u saopštenju italijanskog kluba, a takođe i:

„Zahvat je protekao potpuno uspešno. Mektomini će odmarati oko dve nedelje pre nego što nastavi sa treninzima“.

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Na početku sezone Skot Mektomini je bio starter protiv Đenove i Koma, dok je duel sa Interom tokom vikenda propustio. Pripremao se škotski vezista za operaciju u gradu u kome je dugo živeo, pošto je prošao mlađe kkategorije Mančester junajteda i osam godina bio prvotimac, sve dok pre dve godine nije prešao u Napoli u transferu vrednom 30.500.000 evra.

Napolitanci će biti lišeni njegovih usluga na otvaranju Lige šampiona protiv Arsneala, a ekipi neće moći da pomogne ni u nadolazeće dve utakmice Serije A – prvo protiv Bolonje, a potom i Fjorentine. Ukoliko oporavak prođe u najboljem redu, mogao bi da konkuriše za sastav sredinom oktobra za susret sa Frozinoneom.