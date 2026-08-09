Seltik bez O'Nila na Ragbi parku? Šansa za Malonija

Njegov prvi saradnik na klupi Šon Malouni rekao je da se sve odvija na dnevnoj bazi i da ne može da kaže da li će O'Nil voditi tim danas protiv Kilmarnoka ili će tu ulogu imati on.

"Ovih dana sam ga posetio, bio je mnogo bolje nego u ponedeljak i utorak. Nadam se da će sve biti u redu. Ovih dana sve smo radili an dnevnoj bazi. Videli smo se sa njim u vezi pripreme meča i onda ga nije bilo tu tokom dana. Ako bude spreman da vodi tim u redu, ako ne, pripremićemo se sami. Definitivno će nam nedostajati ako ne bude tu, ali treba imati poštovanja prema svemu što se dešavalo proteklih dana. Njegov uticaj na ekipu od oktobra bio je neverovatan, kao i sve što radi sa nama i sa igračima. Nedostajaće nam, ali bićemo spremni. Imamo na terenu iskusne igrače, ali neka on donese odluku", rekao je Malouni u petak.

14.30: (7,00) Kilmarnok (5,10) Seltik (1,40)

Vrlo je verovatno da O'Nila ipak neće biti na klupi na Ragbi parku. Poznato je da je godinama unazad imao dosta zdravstvenih problema, pa su mu lekari savetovali da više odmara u narednom periodu.

Kako god bilo, Seltik je na startu zabeležio pobedu nad Dandijem (1:0) i želi da nastavi u tom stilu. Jedan od onih koji se nadaju da će imati bolju sezonu od prethodne i je i krilo Sebastijan Tunekti.

Ovog leta je imao iskustvo igranja na Mundijalu u dresu reprezentacije Tunisa. Kaže i da mu je cilj da ove sezone pre svega poveća broj golova i asistencija.

"Mnogi zaboravljaju da u prvi mah stvarno ne znate u kakav klub dolazite. Naravno, poznajete istoriju i koliko je klub velik, ali morate da budete zaista tu da osetite i vidite veličinu kluba i očekivanja. Za mene, prošla sezona je bila puna uspona i padova. Tražio sam sebe. Sada sam zaista pozitivan i verujem da sam naučio mnogo i da će mi to koristiti ove sezone. Želim da što pre uđem u ritam, jer znam da ekipi mogu da pomognem mnogo golovima i asistencijama. Prilično sam siguran da ću uspeti, osećam da sam u velikoj formi i da dobro treniram", poručio je Tunekti.

Kilmarnok je sezonu otvorio porazom od Sent Džonstona (4:3), a prošle sezone je izgubio tri puta od Seltika.

Gledajući poslednjih deset mečeva sa Seltikom u svim takmičenjima, ima remi i devet uzastopnih poraza od tima iz Glazgova. Poslednji put bod su osvojili 17. februara 2024. kada je bilo 1:1, a poslednja pobeda nad Keltima zabeležena je 10. decembra 2023. kada su na Ragbi parku slavili sa 2:1.

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ŠKOTSKA, 2. KOLO

Subota

Dandi - Aberdin 2:0 (1:0)

/Vestli 9, Bevan 56/

Sent Miren - Sent Džonston 1:0 (0:0)

/Filips 73p/

Nedelja

14.30: (7,00) Kilmarnok (5,10) Seltik (1,40)

16.00: (1,67) Harts (3,70) Dandi Junajted (5,50)

16.00: (1,80) Madervel (3,60) Falkirk (4,60)

17.00: (1,55) Rendžers (4,20) Hibernijan (5,90)

*** kvote su podložne promenama