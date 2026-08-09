PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Ajaks i Seltik u fiksu, izbegnite Harts

FIKSEVI DANA

14.30: ZVOLE - AJAKS (tip 2, kvota 1,50)

Jedan Španac je otišao, drugi je došao u Ajaks. Početni utisak je da je Mićel znatno ozbiljnije trenersko rešenje od svog prethodnika Oskara Garsije i realno je da bodovi završe u Amsterdamu. Podrazumeva se, uz 3+, pa kombinujte.

14.30: KILMARNOK - SELTIK (tip 2, kvota 1,40)

Seltik je odbranu titule počeo pobedom, ali ne i blistavom igrom. Međutim, očekujemo da momci Martina O'Nila bude sve bolji kako vreme odmiče. Uostalom, uskoro ih očekuje dodatno iskušenje u vidu kvalifikacija za LŠ. Gađajte dvojku.

19.00: PORTO - ALVERKA (tip 1&2+, kvota 1,33)

Porto je na samom početku prošlog prvenstva najavio ono što je na kraju i ostvario - osvajanje titule. Dolazi mu rival koji ga nikad nije savladao i koji ima novog trenera (Serđo Fereira). Kec je siguran, najverovatnije uz 0-3 gola.

21.30: BENFIKA - AKADEMIKO VIZEU (tip SP1, kvota 1,57)

Osnovan 1914. Akademiko je prošao kroz sve i svašta, da bi se 2005, posle obilja finansijskih problema ponovo „rodio“ u petom rangu. Jasno je da novajlija u Primeiri nema razloga za optimizam na gostovanju ekipi Marka Silve (SP 1).

VREDI PROBATI

13.30: GENT - MEHELEN (tip 1, kvota 1,95)

Gent i Mehelen bili su deo Top 6 grupe. Ambicije su im ostale nepromenjene, za razliku od sastava, a za uigravanje je potrebno vreme. Gent ga troši u kvalifikacijama za LK, tako da je nešto spremniji i kec je prvi, a 1X&2+ drugi tip.

13.30: KOTBUS - HANOVER (tip 2, kvota 2,15)

Kotbus je između 1997. i 2014. važio za „jo-jo“ koji skakuće između Prve i Druge Bundeslige, a onda je usledio pad sve do Regionalne lige Severoistok. Hanover je bio i ostao jedan od kandidata za društvo najboljih i blagi je favorit.

21.30: MOREIRENSE - BRAGA (tip 2&2+, kvota 1,95)

Bragina sezona počela je krajem jula kvalifikacijama za Ligu konferencije, u kojima joj je prva žrtva bio pančevački Železničar. Sudeći po izdanju iz revanša ovde nas očekuje efikasna utakmica, a tradicija najavljuje i pobedu gostiju.

ZA IZBEGAVANJE

13.30: ST. PAULI - GROJTER (tip 1, kvota 1,85)

Radi se o još jednom veoma nezgodnom paru. Pirati su se spustili za jedan nivo i promenili trenera (preuzeo ih je Marcel Rap), dok je Grojter jedva, kroz doigravanje izborio opstanak. Sve je moguće, pa bismo keca možda čak i zaobišli i probali sa 3+.

16.00: HARTS - DANDI JUNAJTED (tip 1, kvota 1,67)

Harts je krenuo sa dva poraza od Šturma u kvalifikacijama za Ligu šampiona, posle kojih je usledio i onaj na gostovanju Aberdinu u prvom kolu (koji smo i predvideli). Dandi Junajted je odoleo Rendžersu i naš savet vam je KIXVPPX.