Juve promenio napadače, problem ostaje: Kolo Muani nevidljiv, šansa za Voltemadea

Liga Evrope je surova realnost za Bjankonere. U ovom takmičenju je Juventus favorit (pre početka takmičenja kvota u Mozzartu na Staru damu u Mozzartu je bila 8,00). Prvi ispit je holandski NEC iz Najmehena ovog četvrtka (21.00) na Juventus areni, ekipa za koju od ovog leta igra i srpski veteran, povratnik u reprezentaciju Srbije, Dušan Tadić.

21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)

Zna iskusni stručnjak od koga preti najveća opasnost.

“NEC ima jaka imena poput Tadića i igraju sa brzim krilima. Moramo biti na visokom mentalnom nivou da bismo pobedili. Ako nismo spremni, moglo bi da to bude neprijatno veče za nas”, istakao je Spaleti.

Dobra vest za iskusnog stratega je da su se dvojica povređenih oporavila. U pitanju su Veston Mekeni i Andrea Kambijaso. I dalje su van stroja Kenan Jildiz, Hefren Tiram, Manuel Lokateli, Žeremi Boga, Džef Ehator, Huan Kabal i Arkadijuš Milik.