Juve promenio napadače, problem ostaje: Kolo Muani nevidljiv, šansa za Voltemadea
Vreme čitanja: 3min | čet. 17.09.26. | 10:17
Lučano Spaleti i dalje ima bolnicu u svojim redovima, čak sedmorica povređenih, dvojica suspendovana pred dolazak NEC-a (21.00) na startu Lige Evrope
Juventusov hod po mukama se nastavlja i ove sezone. Prve dve pobede u Seriji A su unele malo optimizma u Torinu, u velikom derbiju protiv Milana je jedva iščupao bod u finišu (1:1), dok je naplata stigla pre četiri dana u Ređo Emiliji, kada je Sasuolo slavio sa 3:2.
Veliki broj povreda ima Lučano Spaleti. U prethodnom meču nije mogao da računa na devetoricu igrača. Napadači su promenjeni u odnosu na prošlu sezonu, nema više Dušana Vlahovića, Džonatana Davida i Loisa Opende, a zamene ovog leta su Randal Kolo Muani i Nik Voltemade. I nise se proslavile na startu sezone.
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Liga Evrope je surova realnost za Bjankonere. U ovom takmičenju je Juventus favorit (pre početka takmičenja kvota u Mozzartu na Staru damu u Mozzartu je bila 8,00). Prvi ispit je holandski NEC iz Najmehena ovog četvrtka (21.00) na Juventus areni, ekipa za koju od ovog leta igra i srpski veteran, povratnik u reprezentaciju Srbije, Dušan Tadić.
21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)
Zna iskusni stručnjak od koga preti najveća opasnost.
“NEC ima jaka imena poput Tadića i igraju sa brzim krilima. Moramo biti na visokom mentalnom nivou da bismo pobedili. Ako nismo spremni, moglo bi da to bude neprijatno veče za nas”, istakao je Spaleti.
Dobra vest za iskusnog stratega je da su se dvojica povređenih oporavila. U pitanju su Veston Mekeni i Andrea Kambijaso. I dalje su van stroja Kenan Jildiz, Hefren Tiram, Manuel Lokateli, Žeremi Boga, Džef Ehator, Huan Kabal i Arkadijuš Milik.
Ipak, opet Spaleti neće imati devetoricu na raspolaganju. Suspendovani su Lojd Keli i Edon Žegrova koji nije ni bio na spisku Juventusa za Ligu Evrope. Nekadašnji fudbaler Lila je bio na izlaznim vratima u finišu prelaznog roka, ali je ostao u Torinu i u poslednje vreme se izborio za mesto kod Spaletija.
18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)
Ako se po jutru dan poznaje, i ove će Juventus da ima problem s napadačima. Randal Kolo Muani nije postigao još gol od povratka u tabor Bjankonera. Dosad je dobijao šansu da počne od prvog minuta, a sada bi Nemac Nik Voltemade, pojačanje iz Njukasla u smiraj prelaznog roka, mogao da ima prvi start u crno-belom. Ulazio je na prethodne dve utakmice u Seriji A, 14 minuta protiv Milana i pola sata u Ređo Emiliji.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)
/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/
Omonija - Selta 1:0 (0:0)
/Balkovec 88/
Milan - Benfika 0:2 (0:1)
/Lukebakio 16, Kaminski 54/
Anderleht - Lion 1:2 (0:2)
/Cvetković 61 -Narti 8, Nakamura 22/
Bajer Leverkuzen - Celje 2:0 (1:0)
/Sešlar 15ag, Medina 74/
Olimpijakos - Jagjelonija 2:1 (1:1)
/Gonzalez 43, Jarmenčuk 84 - Šmit 20/
Šturm - Ren 0:0
Sanderlend - Az Alkmar 1:0 (0:0)
/Le Fe 66pen/
Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0
Četvrtak
18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)
18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)
18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)
21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)
21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)
21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)
21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)
21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)
21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)
***kvote su podložne promenama