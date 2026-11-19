Na svojoj koži, to je večeras osetila Kuritiba, koja je sve do drugog minuta sudijske nadoknade imala makar bod protiv favorizovanog rivala. A onda se pojavio Gabigol . Kutinjo se još sredinom drugog poluvremena preselio na klupu, Nejmar je propustio nekoliko odličnih šansi da dovede Santos u vođstvo, ali sve što oni nisu uspeli jeste Barbosa .

U poslednjim trenucima upravo je Nejmar povukao kontru, njegov šut zaustavio je protivnički golman, ali je Gabigol ovaj otpadak pospremio u mrežu. Gol za pobedu, njegov 16. od početka sezone, čime je ujedno i sačuvao nadu Santosu da bi mogli da izbore plasman u Kopa Libertadores.

Vrhunac večeri, međutim, tek je sledio...

Gabigol se ranije tokom susreta sukobio sa "desetkom" Kuritibe Žozuom. Kada je dao gol za pobedu, ovaj mu je ponovo nešto dobacio, ali mu Barbosa nije ostao dužan. Imao je i dodatni motiv - želju da se osveti za ubedljiv poraz od istog rivala u prvom delu sezone.

"Prošao je pored mene i udario me ramenom. To je deo igre. I tada, u utakmici koju smo izgubili 0:3 u prvom delu sezone, govorio je mnogo toga što, po mom mišljenju, nije trebalo. Ali sada mislim da ispadaju iz lige. Nadam se da će svaka utakmica biti ovakva – baš prija! Vređali su nas, svi su se sjatili oko nas, a sada se vraćaju kući uplakani", poručio je Gabigol.

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U istom terminu, lider prvenstva Flamengo slavio je protiv Atletiko Paranensea 2:1, okrenuvši stvari još u prvom poluvremenu, uz Žoržinjov pobedonosni gol s penala. Na sličan način i istim rezultatom, Kruzeiro je slavio u derbiju protiv Palmeirasa, zahvaljujući trominutnom blickrigu u drugom delu tokom kojeg su postigli dva gola i rešili pitanje pobednika.

BRAZILSKA SERIJA A - 35. KOLO

Četvrtak

Remo - Šapekoense 2:0 (2:0)

/Jaja 3, Patrik 20 pen/

Kruzeiro - Palmeiras 2:1 (0:0)

/Pereira 74, Kelven 77 autogol - Sosa 46/

Koritiba - Santos 0:1 (0:0)

/Barbosa 90+2/

Flamengo - Atletiko P. 2:1 (2:1)

/Karskal 17, Žoržinjo 27 pen - Vargas 11/

Korintijans - Botafogo U TOKU

Gremio - Baija U TOKU

23.30: (2.65) Vitorija (3.50) Bragantino (2.50)

23.30: (1.63) Vasko da Gama (4.20) Internasional (4.90)

Petak

01.30: (2.40) Sao Paulo (3.40) Fluminense (2.90)

***kvote su podložne promenama