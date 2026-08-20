LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.093.266 dinara: Od sjaja do očaja

Ovaj ludi tiket uplaćen je na uplatno-isplatnom mestu Kikinda 4, gde je igrač sa ulogom od 1.000 dinara ciljao neverovatan dobitak od preko milion dinara. Sa ukupnom kvotom od čak 1.061,42, tiket je bio sastavljen od izuzetno zahtevnih kombinovanih igara koje traže i tačan broj golova i konačne ishode, a tu su bili i oni kamikaza prelazi koje svi vole, a ujedno strepe od istih. Nažalost, samo jedan par je podbacio i srušio ovaj fantastičan niz, obojivši tiket u crveno tik pred ostvarenje sna.

Najveća žal ostaje zbog činjenice da su prošla čak četiri izuzetno teška tipa sa ogromnim kvotama. Igrač je majstorski pogodio prelaze i golove na mečevima poput Atletiko Madrida i Laska (kvota 4,80), kao i tačan raspon golova u prvom poluvremenu za mladi tim Mančester Sitija (kvota 3.60). Ovi jaki prolazi pokazali su vrhunski osećaj za igru, jer je zaokruživanje ovakvih specifičnih i rizičnih kombinacija prava retkost u svetu klađenja.

Ipak, pad na utakmici Dinamo Moskva – Krasnodar sprečio je isplatu maksimalnog dobitka, ali zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, ovaj pad ne znači i potpunu nulu. Fudbaleri Krasnodara pobedili su Dinamo u Moskvi rezultatom 1:0 u utakmici grupne faze Kupa Rusije na VTB Areni. Jedini gol na meču postigao je mladi napadač gostiju Kazbek Mukailov u 44. minutu, donevši svom timu važna tri boda. Tako je pala igra X2&4+.

Zbog visoke pogođene kvote na preostalim parovima, igrač i dalje ima pravo na novčani povraćaj koji ublažava bol zbog jednog promašenog para, pa podiže 5.000 dinara, odnosno pet puta više od onoga što je uložio. Tiket iz Kikinde tako ostaje zapamćen kao zamalo vrhunski dobitak koji je pokazao koliko malo deli potpunu senzaciju od pogođene milionske cifre.