Cvetković zbog Kanjea Vesta mora da igra po oranici

Na Centralnom stadionu u Almatiju je prošlog petka američki reper Kanje Vest održao koncert. Tom prilikom teren je žestoko oštećen i očigledno da šest dana nisu bila dovoljna da se on oporavi.

Trener Anderlehta Vitor Bruno nije želeo previše da komentariše stanje travnate površine posle treninga odrađenog na njoj. Jer, realna je konstatacija – kako jednima, tako će biti i drugima.

“Ne želimo da koristimo teren kao izgovor. Nećemo da se žalimo na stvari koje ne možemo da kontrolišemo”, poručio je Bruno.

17.00: (3,45) Kairat (3,35) Anderleht (2,15)

S obzirom na to da je pre četiri dana Cvetković odigrao samo 20 minuta u prvenstvenom porazu od Beverena (0:1), očekuje se da 19-godišnji Nišlija danas bude starter u Kazahstanu. Uostalom, bio je na obe utakmice sa PAOK-om, a u ovom trenutku je svakako za Anderleht važniji ovaj dvomeč od prvenstvenih duela.

Kairat je prošle sezone igrao u Ligi šampiona, ali ove nije uspeo da ponovi taj uspeh. Eliminisao je iz kvalifikacija Sutjesku (ukupnih 4:1) i Omoniju (1:1, penalima 6:5), ali je Levski u 3. kolu bio prejak (0:2).

Ovo je prvi put Anderlehtu da se susreće sa kazahstanskim timom. S druge strane, Kairat je igrao protiv Belgijanaca prošle sezone, baš u elitnom takmičenju. U Almatiju je izgubio od Klub Briža sa 1:4.

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LIGA EVROPE – PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

17.00: (3,45) Kairat (3,35) Anderleht (2,15)

18.00: (1,40) Jagjelonija (4,60) Iberija 1999 (8,00)

18.00: (4,30) Mjelbi (3,60) Salcburg (1,85)

19.00: (1,13) Bešiktaš (4,20) Kauno Žalgiris (7,75)

19.00: (3,30) Egnatija (3,40) Lilestrem (2,20)

19.00: (1,58) Leh (4,00) Tun (5,90)

19.00: (1,75) Trabzon (3,50) Ferencvaroš (4,50)

19.00: (1,40) Univerzitatea Krajova (4,20) Ararat Jermenija (7,75)

20.00: (1,85) Crvena zvezda (3,50) Viktorija Plzenj (4,40)

20.00: (2,80) OFI Krit (3,15) CSKA Sofija (2,65)

20.00: (1,90) Sint Trojden (3,50) Omonija (4,10)

21.00: (1,17) Benfika (8,00) Orhus (14,0)

***Kvote su podložne promenama