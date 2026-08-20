Zvezda zimus imala 4.000.000 iz Arabije, sad joj Brazilci nude mnogo manje za Duartea

Golgeteru koji je krajem marta zagazio u četvrtu deceniju života član Brazileiraa nudi ugovor na dve i po godine želeći da unapredi navalnu liniju koja u 2026. godini nije Bog zna koliko produktivna. Stoga je pre dve nedelje Vasko platio River Plejtu 3.900.000 evra za 26-godišnjeg špica Fakunda Kolidija.

Duarte je novu sezonu otvorio sa tri pogotka i tri asistencije na pet utakmica, ali je u većini golova učestvovao protiv slabašnog Larna i Mačve. Statistika u Crvenoj zvezdi mu je prilično zadovoljavajuća sa 42 gola i 14 asistencija na 98 nastupa, ali je činjenica da je umeo da zatrokira i zaledi se u velikim evropskim utakmicama. Još se pamti promašen zicer protiv Porta na Dragau.

Crvena zvezda je pre dve godine platila Farenseu 2.000.000 za Duartea.

Bruno je dete Sao Paula i Palmeirasa, u seniorski fudbal uplovio je kao igrač malene Portugeze iz koje se 2018. godine otisnuo u Evropu, u redove ukrajinskog Lavova. Portugalska Vitorija Gimaraes ga je kupila za 600.000 evra, tri godina kasnije prodala saudijskom Damaku za isti novac, da bi se 2023. preselio sa Arabijskog poluostrva u Farense kao slobodan igrač i tamo ostao jednu sezonu, pre dolaska u Beograd.