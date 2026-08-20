Zvezda zimus imala 4.000.000 iz Arabije, sad joj Brazilci nude mnogo manje za Duartea
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 09:10
Vasko da Gama želi da vrati napadača u domovinu
Imala je Crvena zvezda u zimskom prelaznom roku na talonu gotovo 4.000.000 evra za Bruna Duartea, ali gledala je sportske ciljeve i odlučila da odbije ponudu iz arapskog sveta. Pola godine kasnije, Brazilac koga su u to vreme želeli Panatinaikos i jedan neimenovani brazilski klub, i dalje je tražena roba, međutim, teško da će Zvezda moći da se nada novcu koji je zimus propustila da ugrabi.
Prema pisanju dobro obaveštenog brazilskog novinara Venea Kazagrandea, na adresu srpskog šampiona stigla je milionska ponuda za 30-godišnjeg napadača. Vasko da Gama želi da vrati Duartea u domovinu, za taj poduhvat spremila je 1.500.000 evra i sada čeka odgovor sa stadiona Rajko Mitić.
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Golgeteru koji je krajem marta zagazio u četvrtu deceniju života član Brazileiraa nudi ugovor na dve i po godine želeći da unapredi navalnu liniju koja u 2026. godini nije Bog zna koliko produktivna. Stoga je pre dve nedelje Vasko platio River Plejtu 3.900.000 evra za 26-godišnjeg špica Fakunda Kolidija.
Duarte je novu sezonu otvorio sa tri pogotka i tri asistencije na pet utakmica, ali je u većini golova učestvovao protiv slabašnog Larna i Mačve. Statistika u Crvenoj zvezdi mu je prilično zadovoljavajuća sa 42 gola i 14 asistencija na 98 nastupa, ali je činjenica da je umeo da zatrokira i zaledi se u velikim evropskim utakmicama. Još se pamti promašen zicer protiv Porta na Dragau.
Crvena zvezda je pre dve godine platila Farenseu 2.000.000 za Duartea.
Bruno je dete Sao Paula i Palmeirasa, u seniorski fudbal uplovio je kao igrač malene Portugeze iz koje se 2018. godine otisnuo u Evropu, u redove ukrajinskog Lavova. Portugalska Vitorija Gimaraes ga je kupila za 600.000 evra, tri godina kasnije prodala saudijskom Damaku za isti novac, da bi se 2023. preselio sa Arabijskog poluostrva u Farense kao slobodan igrač i tamo ostao jednu sezonu, pre dolaska u Beograd.