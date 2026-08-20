Bajern ne traži zamenu, Musijalina karijera nije ugrožena

Ovu informaciju obelodanio je sam igrač putem svojih društvenih mreža, a ljudi iz Bajerna su brže bolje pohitali da kažu kako su upućeni u sve detalje njegovog problema, te da su od lekara dobili sve dozvole - čak i preporuke - da mladog asa puste da igra.

Među poslednjima, sinoć se oglasio izvršni direktor Jan Kristijan Drezen:

"Naravno da nismo tek juče ili prekjuče saznali za celu situaciju. Konsultujemo se redovno sa neurolozima i ostalim specijalistima. Svi su savetovali da bi trebalo da igra, da klub ne bi trebalo da ga sprečava u tome, jer je to put do oporavka".

Kako navodi nemački Skaj jutros, u Bajernu su potpuno mirni i strpljivi, pružaju punu podršku jednom od svojih najvažnijih igrača i spremni su da mu pruže vremena koliko god je potrebno za puni oporavak. U skladu sa tim doneta je i odluka u vrhu sportskog sektora: klub ne planira novi izlazak na tržište i potragu za Musijalinom zamenom.

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