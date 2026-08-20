Bajern ne traži zamenu, Musijalina karijera nije ugrožena
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 08:39
U Minhenu su potpuno mirni i strpljivi...
Bilo je neprijatno i prilično šokantno, nakon drugog kolapsa tokom meča protiv Hajdenhajma izazvalo je i ozbiljnu paniku u nemačkim fudbalskim krugovima, ali kako trenutno stvari stoje karijera Džamala Musijale (23) u ovom času nije ugrožena.
Nemački reprezentativac i Zvezda Bajerna prvi put se srušio na teren 15. avgusta na utakmici sa RB Lajpcigom u Minhenu. Dogodilo se to u samom finišu susreta, a mediji su prenosili insajderske informacije iz kluba kako 'nije ništa opasno', te da je do svega došlo 'usled veoma teških uslova za igru' - temperature i vlažnosti vazduha. Međutim kada se sve ponovilo tri dana kasnije, i to nakon što je Musijala na terenu proveo svega dva-tri minuta, u Minhenu su morali da izađu u javnost s preciznom dijagnozom koja glasi: neurološka disfunkcija.
Izabrane vesti
Ovu informaciju obelodanio je sam igrač putem svojih društvenih mreža, a ljudi iz Bajerna su brže bolje pohitali da kažu kako su upućeni u sve detalje njegovog problema, te da su od lekara dobili sve dozvole - čak i preporuke - da mladog asa puste da igra.
Među poslednjima, sinoć se oglasio izvršni direktor Jan Kristijan Drezen:
"Naravno da nismo tek juče ili prekjuče saznali za celu situaciju. Konsultujemo se redovno sa neurolozima i ostalim specijalistima. Svi su savetovali da bi trebalo da igra, da klub ne bi trebalo da ga sprečava u tome, jer je to put do oporavka".
Kako navodi nemački Skaj jutros, u Bajernu su potpuno mirni i strpljivi, pružaju punu podršku jednom od svojih najvažnijih igrača i spremni su da mu pruže vremena koliko god je potrebno za puni oporavak. U skladu sa tim doneta je i odluka u vrhu sportskog sektora: klub ne planira novi izlazak na tržište i potragu za Musijalinom zamenom.
"Bavarci imaju sasvim dovoljno igrača koji mogu da igraju na njegovoj poziciji", stoji u tekstu Skaja. "Tu su Lenart Karl, novajlija Ismaela Saibari, kao i Serž Gnabri, koji se dobro pokazao prošle sezone kada je igrao iza Kejna".
Dakle, iz svega se da zaključiti da Musijala nastavlja karijeru, odnosno da prerani kraj nije opcije. Makar ne za sada...
"Neurolozi koji ga leče uvereni su da će se sve dobro završiti. Njihov stav je da će psihološki moći da se vrati na nivo na kom je bio. Mi verujemo i igrački, posebno jer mu zglob više ne pravi nikakav problem. Ovog leta pokazao je kroz nekoliko poteza da se vraća u staru formu. Bajern je na svaki način uz njega", zaključio je Drezen.
Ostaje nejasno da li će mladi superstar biti u konkurenciji za tim za start sezone i utakmicu protiv Borusije Dortmund za trofej nemačkog Superkupa.