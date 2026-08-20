Jokić VS Vembanjama: Udariće najbolji na Vanzemaljca

20.00: (2,10) Srbija (14,0) Francuska (1,80)

Iako večerašnji duel Srbije i Francuske (RTS, Arena Sport, 20.00) nema takmičarski značaj, ipak Beogradska arena ponovo će imati priliku da iskusi NBA nivo i košarkaški sudar dva vanvremenska talenta. Na istom mestu sudariće se drugi i trećeplasirani u poslednjem glasanju za najkorisnijeg igrača NBA lige, Nikola Jokić kao trostruki MVP i čovek kroz kojeg već godinama prolazi gotovo sve što Denver radi, naspram Viktora Vembanjame, najboljeg defanzivca lige, člana prve idealne petorke i igrača koji je u svojoj trećoj NBA sezoni već stigao do same granice borbe za MVP priznanje. I finala najjače košarkaške lige na svetu.

Dok je Jokić uveliko formiran as, u zenitu neverovatne karijere protkane statistikom kakva je karakteristična za likove koje mladi zovu “cheat code”, Vembanjamina priča još se razvija pred našim očima i njegovu veličinu najbolje opisuje to što je njegov dolazak u glavni grad Srbije izazvao oduševljenje kod ljubitelja igre pod obručima.

Jokićevi i Vembijevi okršaji u NBA su od početka epskog karaktera. Svaki je bio bolji i kvalitetniji od prethodnog, što deluje gotovo nemoguće kada krenete da prelistavate kroz kakve su utakmice prolazili. U sedam dosadašnjih NBA susreta Denver je slavio pet puta, međutim sam odnos pobeda ne objašnjava u potpunosti zbog čega su njihovi mečevi toliko interesantni.

Vembanjama je možda najneobičnija košarkaška pojava sa kojom se Jokić susreće tokom sezone. Francuz može da zakasni pola koraka i opet stigne do lopte, takođe i da ostane dublje u reketu, a da mu ruke i dalje budu dovoljno blizu šuteru. Zbog toga je u stanju da blokira pokušaje za koje je napadač već pomislio da ih je završio i dovoljno je setiti se samo koliko su Šej Gildžes Aleksander, Džejlen Branson i ostali najbolji igrači svojih franšiza morali da adaptiraju svoje uglove izbačaja lopti prilikom prodora, samo kako bi izbegli Vembijeve duge ruke.

Jokić je to prvi put ozbiljno osetio u aprilu 2024. godine. Vembanjama je imao devet blokada, od toga četiri upravo na njemu. Srpski centar kao jedan od najinteligentnijih košarkaša u istoriji ipak je uspeo da pronađe način da se prilagodi okolnostima i da ga nadmudri, pa je meč završio sa 42 poena, 16 skokova i šest asistencija.

Posle utakmice našalio se da je Vembanjama imao “oko 600 blokada“, ali je na terenu morao da pronađe drugačija rešenja nego obično. Protiv većine centara Jokić može da igra svojim ritmom i godinama unazad najbolji primer za to bio je Vembijev saigrač iz reprezentacije Rudi Gober. No, centar Minesote je u poslednjoj plej-of seriji sa Denverom uspeo toliko da popravi svoju odbranu protiv čoveka koji ga je maltretirao svaki put kada bi se sreli, da je ovog puta Jokić bio značajno izbačen iz balansa. Tako je i protiv Vembanjame, kada Jokić neminovno mora više da radi pre samog šuta. Da ga pomeri telom, uhvati u raskoraku, spreči ga da se odrazi ili ga natera da reaguje ranije nego što ovaj želi... To su sitni detalji, koji prave ogromnu razliku na parketu.

Vembanjama poseduje skoro sve fizičke karakteristike koje bi, makar u teoriji, trebalo da otežaju Jokiću posao, a najbolji košarkaš u ovoj deceniji mu zauzvrat zadaje probleme koji ipak ne mogu tek tako da se reše čisto fizičkim i atletskim karakteristikama.

I baš početkom 2025. odigrali su dve utakmice u dva dana koje su lepo pokazale obe strane tog odnosa. San Antonio je prvo savladao Denver rezultatom 113:110, Vembanjama je postigao 35 poena uz 18 skokova, a u završnici je pročitao Jokićevo dodavanje, ukrao loptu i pomogao Sparsima da prelome meč. Već sledeće večeri dobio je odgovor od trostrukog MVP-a. Jokić je ubacio 46 poena, imao deset asistencija i devet skokova, a Denver je slavio posle produžetka. Obe utakmice opisane su kao "epske".

Vembanjama je posle ta dva susreta govorio da pokušava da posmatra kako Jokić reaguje na različite vrste odbrane, kako čita pomoć i, možda najvažnije, kako sopstvenim kvalitetom olakšava igru saigračima. Za igrača koji je već stigao do samog vrha košarkaške piramide, prilično je i tada bilo zanimljivo koliko otvoreno priznaje da i dalje uči od Jokića. Od najboljeg na svetu.

Njihov poslednji NBA susret dodatno je promenio perspektivu. Denver je početkom aprila dobio San Antonio 136:134 posle produžetka u jednom od najboljih mečeva sezone i bio je to samo još jedan pokazatelj kakvi su to košarkaški monstrumi! Jokić je imao 40 poena, 13 asistencija, osam skokova i nijednu izgubljenu loptu. Vembanjama 34 poena, 18 skokova, sedam asistencija i pet blokada.

Iako je Vembi izvukao poslednji atom snage da Sparsi dobiju taj duel, Jokić je ipak u završnici još jednom pokazao zašto je hijerarhija takva kakva jeste. U poslednjih 14 minuta i produžetku postigao je 16 poena, dok je Francuz u tom periodu pogodio jedan od četiri šuta.