Veliko finale sezone, na talonu je budućnost Partizana

Vreme čitanja: 5min | čet. 20.08.26. | 09:28
Samo ako budu najbolja verzija sebe, crno-beli fudbaleri imaju šansu za dobar rezultat protiv Hetafea
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Madrida)
Neće biti vremena za posetu muzeju Prado, niti je bilo ko od Partizanovih fudbalera došao u Madrid radi turizma. Neće ga biti ni za uživanje u bogatoj gastronomiji, jer mora da se vodi računa o profesionalnim obavezama. Možda ga ostane taman toliko da se prošeta centralnim gradskim ulicama i oseti duh prestonice koji neprestano bubnji u ritmu muzike, hrane i, naravno, sporta. Jedna od tih ulica vodi ka trgu Puerta del Sol, u samom srcu grada. Tamo se nalazi statua medveda i drvo jagode, zvanični simbol grada Madrida.
Izabrane vesti
Baš zagledani u taj motiv, izabranici Saše Ilića mogli bi da pronađu dodatni podstrek za duel sa Hetafeom (21 čas, TV Arena Premium 2, RTS 3). Jer, od svih znamenitosti Madrida – a ima ih o-ho-ho – pomenuti simbol možda ponajbolje ilustruje šta se večeras od njih očekuje. Taj medved pod stablom uklesan je u grb Atletiko Madrida, a u gradu koji mnogi posećuju zbog glamuroznog Reala, Beograđanima je potrebno da makar na dva sata budu kao ekipa Dijega Simeonea.
Praktični, mudri, da ne mare za lepotu u igri, već da samo i isključivo gledaju rezultat. Ima više načina na koje bi mogli da pokušaju da ostvare što bolji ishod pred revanš u Humskoj i svaki je daleko lakše napisati nego izvesti na travi „Koloseuma“. Tumačeći reči Saše Ilića, jasno je da bi u poslednjem kvalifikacionom kolu za mesto u Ligi konferencije i sam poželeo da njegov tim bude hrabar i odgovoran, baš kakav je duže od decenije Atletiko.
Naravno da ovo nije poređenje srpskog predstavnika sa španskim gigantom, ali jeste pravac koji bi Ilić, njegovi saradnici i fudbaleri morali da slede pred okršaj sa timom koji takođe ne uživa u estetici, ali izuzetno uživa u rezultatu. A to je ono što se u fudbalu, posebno u letnjim kvalifikacijama, jedino računa. Utisci su ionako rezervisani za neke druge priče.
Između ovog meča i onog za sedam dana na Topčiderskom brdu staje maltene cela sezona Partizana. Tako se ispostavilo još pre dve i po sedmice, kada su rukovodioci objavili da će se povući sa pozicija u slučaju izostanka plasmana u Ligu konferencije. To jeste moralno i odgovorno ponašanje i na tome svaka čast, jer je potez koji se u našem drštvu ne viđa česti. Ta objava je istovremeno stavila ogromno breme na pleća fudbalera. Iako to verovatno nije bila namera, ispalo je da od njih direktno zavisi sudbina i budućnost kluba. Zato crno-beli u južnom delu Madrida igraju „prvo poluvreme“ utakmice ne samo sezone ili godine, nego možda i čitave decenije.
Taj termin „utakmica sezone“ toliko je često upotrebljavan u domaćem sportu da je praktično izgubio na težini. U ovom slučaju je tačan i ima daleko šire značenje. Na talonu nije samo takmičarski motiv (povratak u grupnu fazu UEFA takmičenja gde kluba nije bilo prethodne tri sezone), finansijski (bar 4.000.000 evra u klupskoj kasi), promotivni (još najmanje šest evropskih utakmica) i tržišni (rast vrednosti mlađih igrača), već je na stolu, suštinski, organizaciona stabilnost Partizana.
Eventualnim iznenađenjem i eliminacijom Hetafea potpuno bi se promenila klima oko kluba, koji bi živnuo. U suprotnom, ukoliko bi rukovodioci zaista otišli posle ispadanja, to bi vratilo crno-bele ko zna koliko koraka unazad. Ne samo da ne bi bilo novca i Evrope, nego bi se ušlo u neku vrstu bezvlašća i vakuuma dok se ne izaberu novi čelnici. A već smo videli kako se ekipa mučila proletos dok je trajala borba za vlast, okončana tek na Skupštini u „Zemunelu“. Još jedan takav scenario unazadio bi klub na duže staze.
Zato je potrebno učiniti sve da se taj crni scenario izbegne. U najboljoj varijanti – preskočiti Hetafe u dvomeču (ne obavezno pobediti večeras) i mirnije ući u nastavak sezone koja je u Mozzart Bet Superligi, suštinski, već u ranoj fazi kompromitovana. Zato Parni valjak sada mora da pokaže više nego na prethodnim utakmicama. Ako može...
Valjda može! Samo je pitanje hoće li to biti dovoljno protiv predstavnika zemlje evropskog i svetskog prvaka. Ipak, taj rival je – ranjiv. Koliko god javnost cenila Hetafe, valja podsetiti da je ta ekipa prošle sezone pretrpela čak 17 poraza i da uopšte nije izrazito „domaćinska“ ekipa. Od tih 17 poraza, čak osam je doživela na svom „Koliseumu“. I kad pobeđuje, Hetafe to ne čini ubedljivo, samo jednom je postigao tri gola kod kuće za celo prvenstvo (protiv Majorke).
To daje Parnom valjku za pravo da veruje da do samog kraja dvomeča može ostati u igri. Mada, i sami igrači moraju nešto konkretno da ponude na terenu. Nema nikakvog razloga za strah, pošto stadion Hetafea trenutno više podseća na gradilište zbog rekonstrukcije nego na fudbalski hram, a ni publika nije poznata po paklenoj atmosferi.
Zato svi – od golmana Marka Miloševića, preko Stefana Mitrovića koji odlično poznaje ovaj ambijent, pa do Ognjena Ugrešića koji kao dete kluba posebno oseća težinu trenutka, te stranaca poput Dembe Seka i Žea – moraju večeras izvući najbolju verziju sebe. Da na neko sportsko ludilo odigraju meč sa što manje oscilacija. Da ne greše kao početnici. Da pojedinci ne budu sebični. Da im tim bude na prvom mestu.
Tek tako, stisnuti u čvrstu pesnicu, mogli bi da odgovore Hetafeu. Da makar na 90 minuta zaliče na Simeoneov Atletiko, kad im je već statua medveda pod stablom jagode tu, ispred očiju, čim kroče na ulice Madrida.
LIGA KONFERENCIJE - PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
18.00: (6,25) Inter Turku (4,10) Kopenhagen (1,48)
18.00: (2,00) Linkoln (3,35) Larn (3,50)
19.00: (1,58) Midtjiland (3,70) Rijeka (5,60)
19.00: (1,55) Nordsjiland (4,60) Sent Galen (5,00)
19.00: (3,30) Ki Klaksvik (3,45) Riga (2,05)
19.00: (5,20) Tromse (3,70) Brajton (1,62)
19.45: (1,68) PAOK (3,50) Bran (5,00)
20.00: (1,58) Vikingur (3,80) Borac BL (5,40)
20.00: (1,70) Drita (3,50) Inter Eskaldes (4,80)
20.00: (1,60) Gornjik (4,35) Monako (1,60)
20.15: (4,30) Sion (3,50) Ajaks (1,78)
20.30: (1,50) Panatinaikos (3,80) Hradec (6,50)
20.30. (1,57) Gent (3,60) Hibernijan (6,00)
20.30: (6,25) Madervel (4,30) Frajburg (1,45)
20.30: (1,15) Atalanta (7,00) Hapoel TA (15,00)
20.30: (2,10) Lugano (3,30) Makabi TA (3,30)
20.45: (1,37) Rendžers (4,40) Jablonec (8,00)
20.45: (2,35) Harts (3,30) Rapid Beč (2,85)
21.00: (1,38) Hetafe (4,70) Partizan (11,0)
21.00: (2,00) Hajduk (3,30) Rakov (3,60)
21.00: (3,70) Dinamo Siti (3,35) Pafos (1,95)
21.00: (1,37) Braga (4,50) Austrija (7,75)
21.00: (2,20) Šamrok (3,30) KuPS (3,10)
*** kvote su podložne promenama