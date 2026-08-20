Počinje Vlahovićeva turska avantura

I da, italijanski strateg je potvrdio da ćemo 26-godišnjeg napadača gledati protiv Litvanaca. Plan je da uđe sa klupe u drugom poluvremenu.

“Vlahović će biti među rezervama. Njegova fizička forma se podiže. Dugo nije bio na terenu. Nadam se da će dobiti šansu da zaigra u četvrtak. Njegova avantura sa timom počinje”, jasan je Italijano.

Ako ne bude iznenađenja, Vlahović bi trebalo da vodi indirektnu borbu na terenu sa doskorašnjim fudbalerom Železničara iz Pančeva Markom Konatarom. Ovaj 26-godišnjak je standardan prvotimac u Kauno Žalgirisu, odigrao je pet od šest mečeva u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

19.00: (1,13) Bešiktaš (4,20) Kauno Žalgiris (7,75)

Tamo je litvanski prvak eliminisao Dritu (ukupnih 4:3) i KI Klaksvik (1:0), pre nego što ga je nadigrao zagrebački Dinamo (1:7).

Italijano je svestan da Vlahović dugo nije igrao, da je propustio čitave pripreme, tako da ne želi da preforsira srpskog reprezentativca. Na početku sezone će imati doziranu minutažu.

“Dodali smo našem timu veoma važnog igrača. Moramo da budemo oprezni. Ako ne budemo, možemo da upadnemo u problem. Svi smo veoma radoznali da vidimo kako će se snaći, jer je reč o fudbaleru veoma visokog kvaliteta”, konstatovao je Italijano.