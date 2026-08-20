Počinje Vlahovićeva turska avantura
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 08:45
Srpski reprezentativac će najverovatnije debitovati za Bešiktaš ovog četvrtka protiv Kauno Žalgirisa (19 časova) u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope
Otkad se pojavila inicijalna vest da uopšte postoji mogućnost da srpski fudbaler Dušan Vlahović pojača Bešiktaš, u Istanbulu su maštali o današnjem danu. Ovog četvrtka će bivši napadač Juventusa prvi put obući dres turskog kluba, najavljeno je da će debitovati u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope protiv litvanskog predstavnika Kauno Žalgirisa (četvrtak, 19).
Naravno, Turke je uoči ovog meča u Istanbulu samo ta informacija zanimala. Prvi odgovor na koji je trener Orlova Vinčenco Italijano morao da da bilo je pitanje – da li je Vlahović spreman?
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I da, italijanski strateg je potvrdio da ćemo 26-godišnjeg napadača gledati protiv Litvanaca. Plan je da uđe sa klupe u drugom poluvremenu.
“Vlahović će biti među rezervama. Njegova fizička forma se podiže. Dugo nije bio na terenu. Nadam se da će dobiti šansu da zaigra u četvrtak. Njegova avantura sa timom počinje”, jasan je Italijano.
Ako ne bude iznenađenja, Vlahović bi trebalo da vodi indirektnu borbu na terenu sa doskorašnjim fudbalerom Železničara iz Pančeva Markom Konatarom. Ovaj 26-godišnjak je standardan prvotimac u Kauno Žalgirisu, odigrao je pet od šest mečeva u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
19.00: (1,13) Bešiktaš (4,20) Kauno Žalgiris (7,75)
Tamo je litvanski prvak eliminisao Dritu (ukupnih 4:3) i KI Klaksvik (1:0), pre nego što ga je nadigrao zagrebački Dinamo (1:7).
Italijano je svestan da Vlahović dugo nije igrao, da je propustio čitave pripreme, tako da ne želi da preforsira srpskog reprezentativca. Na početku sezone će imati doziranu minutažu.
“Dodali smo našem timu veoma važnog igrača. Moramo da budemo oprezni. Ako ne budemo, možemo da upadnemo u problem. Svi smo veoma radoznali da vidimo kako će se snaći, jer je reč o fudbaleru veoma visokog kvaliteta”, konstatovao je Italijano.
Podsetimo, pobednik ovog dvomeča će izboriti plasman u Ligu Evrope, dok ćemo poraženog gledati u Ligi konferencije. Kauno Žalgiris je jedini preostali predstavnik Litvanije, a Turci će sigurno imati četiri predstavnika u ligaškoj fazi UEFA takmičenja. Galatasaraj je obezbedio direktan plasman u Ligu šampiona, Fenerbahče je u prvom meču plej-ofa za to takmičenje odigrao 1:1 sa Olimpikom iz Liona – dakle ima zagarantovanu Ligu Evrope. Bešiktaš i Trabzon će se danas i kroz nedelju dana boriti za drugo po kvalitetu kontinentalno takmičenje, dok je samo Bašakšehir već eliminisan iz kvalifikacija za Ligu konferencije. I to od predstavnika Finske Inter Turkua.
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LIGA EVROPE – PLEJ-OF (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
17.00: (3,45) Kairat (3,35) Anderleht (2,15)
18.00: (1,40) Jagjelonija (4,60) Iberija 1999 (8,00)
18.00: (4,30) Mjelbi (3,60) Salcburg (1,85)
19.00: (1,13) Bešiktaš (4,20) Kauno Žalgiris (7,75)
19.00: (3,30) Egnatija (3,40) Lilestrem (2,20)
19.00: (1,58) Leh (4,00) Tun (5,90)
19.00: (1,75) Trabzon (3,50) Ferencvaroš (4,50)
19.00: (1,40) Univerzitatea Krajova (4,20) Ararat Jermenija (7,75)
20.00: (1,85) Crvena zvezda (3,50) Viktorija Plzenj (4,40)
20.00: (2,80) OFI Krit (3,15) CSKA Sofija (2,65)
20.00: (1,90) Sint Trojden (3,50) Omonija (4,10)
21.00: (1,17) Benfika (8,00) Orhus (14,0)
***Kvote su podložne promenama