LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.803.758 dinara: Eh da su Votford i Fjorentina odigrali malo življe

Jedan strastveni maher za tipovanje na golove doživeo je sinoć pravu sportsku dramu nakon što ga je samo jedan gol delio od neverovatne isplate od preko 1,8 miliona dinara. Na tiketu uplaćenom u sredu, 29. jula, sa ulogom od 5.000 dinara, našlo se pet fudbalskih parova, a prognoza je za svaki meč bila identična i izuzetno hrabra – da će ukupan broj golova biti u rasponu od četiri do šest. Četiri utakmice su prošle savršeno, donoseći goleade na mečevima Atletiko Madrid - Hetafe (4:1), Bristol Siti - Njukasl (4:1), Bredford - Preston (3:2) i Barnli - Espanjol (2:2).

Ipak, ogromnu radost i nestvarnu ukupnu kvotu od 350,24 srušio je samo jedan jedini meč odigran u istom terminu. Susret između Votforda i Fjorentine potpuno je podbacio kada su u pitanju golovi, a konačan rezultat od minimalnih 0:1 (0:1) značio je samo jedno – tiket je postao gubitan. Dok su mreže prštale na ostalim stadionima širom Evrope, u Engleskoj je viđen tek jedan gol, što je bilo svetlosnim godinama daleko od neophodna četiri pogotka za prolaz ovog istorijskog dobitka.

Međutim, iako je krajnji ishod bio surov, ovaj igrač nije kući otišao praznih ruku zahvaljujući popularnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. S obzirom na to da je promašio samo jedan par, a da je pogođena kvota sa preostala četiri meča bila izuzetno visoka, kladionica mu je isplatila utešnu sumu od 25.000 dinara. Iako ova isplata ne može u potpunosti da zaleči ranu zbog propuštene milionske premije, benefit je uspeo da ublaži pad i vrati igraču pet puta veći iznos od samog uloga.