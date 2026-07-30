Partizanovi "pikovi" Bruks i Mils na izlaznim vratima Asvela! Da li će biti reakcije crno-belih?

Finansijski kolaps amibicioznog projekta pod vođstvom predsednika i trenera Tonija Parkera izazvao je lančanu reakciju. Nakon vesti da je Silvans Fransisko napustio ekipu bez odigranog minuta i otišao u Panatinaikos, kao da je dolazak Danijela Tajsa pod velikim znakom pitanja, na tržište su ponovo izbačeni i već viđeni novajlije Nik Vajler-Bab i Armoni Bruks, koji je srpskoj košarkaškoj javnosti veoma poznato ime, ipak, da nastavimo sa Asvelom prvo.

Ono što je počelo kao stidljiva nagađanja oko prelaska Silvena Fransiska u Panatinaikos, pretvorilo se u pravu finansijsku i kadrovsku katastrofu za Asvel. Kako prenosi dobro obavešteni BasketNews, Fransisko neće biti jedino zvučno ime koje će napustiti tim i pre nego što zvanično počne sezona 2026/27.

Kriza se ne zaustavlja samo na Fransisku, Tajsu, Bruksu i Vajleru-Bebu. Pod upitnikom su i ugovori sa igračima sa kojima je klub ranije postigao načelne dogovore, među kojima su prekaljeni evroligaški centar Džoel Bolomboj koji je napustio Crvenu zvezdu posle dve sezone, NBA veteran Peti Mils i Nejt Sestina. Trenutno je potpuno neizvesno da li će ijedan od ovih poslova uopšte biti realizovan. Ko god da je pratio transfer "dramu" Partizana, veoma dobro zna šta je bilo sa Armonijem Bruksom. Partizan je prvi tim koji je kontaktirao američkog beka koji iza sebe ima sjajnu sezonu u Olimpiji iz Miliana koju je krunisao titulom prvaka Italije, ali i zvanjem MVP-a finalne serije. Već tada je bilo poznato da je klub iz Humske zainteresovan za usluge ovog igrača. Prema informacijama Mozzart Sporta, pregovori su bili dugotrajni, ali na kraju uspešni, barem su tako mislili svi u Partizanu jer je apsolutno svaki detalj bio dogovoren i sve što je ostalo je bilo da se stavi potpis kako bi sportski sektor ozvaničio dolazak momka za koga se smatralo da bi bio idealan u paru sa Karlikom Džonsom i tada dolazi do preorketa.

Zastupnici Armonija Bruksa su bili kontaktirani od strane Asvela i umesto da kažu da je njihov igrač pronašao angažman, oni su krenuli u "novu akciju". Asvel je dao više para od Partizana i ugovor koji je bio na potpisu je propao. Sve posle toga je bila lančana reakcija prvobitnog posla koji je propao. Tu je bio i Peti Mils. Prekaljeni NBA as koji je prošle sezone odigrao izvanredno na Tenerifima uprkos što ima 37 godina. Partizan ga je pikirao da bude zanimljivo ime u ekipi i neko ko bi bio ozbiljan marketinški pogodak. Informacije Mozzart Sporta kažu da je Mils dobio ugovor na jednu sezonu, ali je Australijanac zahtevao dve sezone što je dobio od Asvela i svog nekadašnjeg saigrača Tonija Parkera u San Antoniju.