Da li je ovo Hajdukovo leto? Dva gola viška u Limasolu, ali pamte se Tobol i Gzira

Optimizam u taboru Splićana pred revanš (19.00) u Limasolu na stadionu Alfamega kapaciteta 10.800 mesta, pošto objekat prošlosezonskog učesnika Lige šampiona ne zadovoljava UEFA kriterijume. Nije Pafos onaj tim koji je izbacio Zvezdu, nije ni Rikardo Sa Pinto trener za velika dela.

19.00: (1,90) Pafos (3,40) Hajduk (3,80)

U Dalmaciji su bolne uspomene na dva brodoloma kada su Bili imali dva gola prednosti. U poslednjih sedam godina, Hajduk je dvaput prokockao “plus dva”. Kazahstanski Tobol je posle 0:2 na Poljudu na svom terenu slavio sa 4:1. Najveća bruka Splićana u ovom milenijumu je eliminacija od Gzire sa Malte 2019. godine posle pobede u ovoj ostrvskoj zemlji sa 2:0. Zaleđeni su Splićani usred leta na Poljudu – 1:3.

Pre sedam dana, Mikele Šego iz slobodnog udarca i Dario Melnjak su srušili tim nekadašnjeg neuspešnog trenera Crvene zvezde. Hajduk je pogodila povreda Roka Brajkovića koji je imao odličan početak sezone. Njega neće biti u revanšu i u nastavku sezone.

“Atmosfera je dobra. Imamo hemiju u timu, dobro odnose. Nećemo da se lažemo. Ta povreda je imala uticaj na nas, bila je teška. Video sam veliki napredak kod njega, fizički i mentalni. Njegova igra je bila odlična. Teško je videti to, ali sam siguran da će se vratiti još jači. Igrači žele da igraju za njega. Žele da se izbore za njega”, rekao je Garsija, prenosi portal germanijak.hr.

19.00: (2,00) Midtjiland (3,45) Bešiktaš (3,45)

Na njegovoj poziciji zamena bi trebalo da bude Ukrajinac Adam Huram. Za Marka Livaju je opet rezervisano mesto na klupi. Španac je i dalje na meti Torcide zbog sukoba sa miljenikom Poljuda, ali Hajduk nikad bolje nije izgledao u poslednjih nekoliko godina.

“Bila je odlična atmosfera prošle nedelje. Znam da sam izviždan, ali ne znam šta da radim da promenim mišljenje ljudi. Verujem da su uživali u fudbalu. Ne donosim odluke da bi ljudi bili srećni, već gledam šta je najbolje za klub”.

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Garsiju ne zavarava rezultat iz prvog meča.

“Pafos gubi, sigurno će da nas napadne. To bismo i mi napravili da smo u toj situaciji, Naš rival će da pokuša da nametne visok presing da napravi, ali mi ćemo da pokušamo da kontrolišemo utakmicu. Može da nas kazni ako nismo dobro organizovani”, istakao je španski stručnjak.

Dobra stvar za osvajača Kupa Kipra je oporavak Koree, ali je njegovo igranje pod znakom pitanja. Van spiska za ovaj dvomeč su Anderson, Basvamina i Gesand. Vremenski uslovi neće imati presudan uticaj jer je temperatura slična u Splitu i Limasolu, oko 33-34 stepena Celzijusovih.

LIGA EVROPE – DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)

Četvrtak

18.00: (1,33) Makabi Tel Aviv (5,50) Šerif Tiraspol (8,50), prvi meč: 5:0

19.00: (3,25) Hradec (3,35) Tromse (2,10), prvi meč: 1:0

19.00: (1,90) Pafos (3,40) Hajduk (3,80), prvi meč: 0:2

19.00: (2,00) Midtjiland (3,45) Bešiktaš (3,45), prvi meč: 0:1

19.45: (1,85) PAOK (3,45) Dinamo Kijev (4,00), prvi meč: 3:2

20.00: (2,55) CSKA Sofija (3,25) Karabag (2,85), prvi meč: 0:0

20.30: (2,95) Ferencvaroš (3,50) Tvente (2,35), prvi meč: 2:1

20.30: (2,20) Anderleht (3,45) Hamarbi (3,25), prvi meč: 1:1

21.00: (1,15) Benfika (8,00) Sankt Galen (16,0), prvi meč: 1:2

***kvote su podložne promenama