Zvezda protiv Izraelaca igra za 15.000.000 evra

Gledajući strukturnu potencijalnih prihoda dvomeč protiv Hapoel Ber Ševe jedan je od ključnih događaja u jesenjem delu sezone. Jer crveno-beli bi trijumfom uhvatili Ligu Evrope, kroz plej-of Lige šampiona, što je negde i primarni cilj svakog leta.

Sam plasman u poslednju rundu kvalifikacija za Ligu šampiona donosi nešto manje od 4.290.000 evra. Uz pomenutu cifru Crvena zvezda bi „naklalemila“ identičnu sumu kao učesnik Liga Evrope. I to nije sve. Na osnovu učinka u poslednjih deset evropskih sezona kada se u obzir uzmu svi učesnici Liga Evrope, crveno-beli bi mogli da računaju na oko šest miliona evra.

Zvezda, bi dakle, trijumfom nad Izraelcima u kasu unela početnu cifru od 15 miliona evra, uz tendenciju da suma bude nešto veća. Za prošlogodišnjih 14 bodova u grupi i plasman u baraž za osminu finala Crvena zvezda je zaradila nešto manje od 20 miliona evra.

Potencijalni poraz doneo bi nagradu za plasman u plej-of, uneo sigurno nemir u upravljačke strukture Crvene zvezde. Mada bi tim Dejana Stankovića i u tom slučaju imao šansu da dođe do Liga Evrope. Kao svojevremeno posle eliminacija od Omonije i Šerifa. Tada su padali Ararat i rumunski šampion Kluž.

U slučaju plasmana u Ligu šampiona Crvena zvezda bi dobila džek pot od blizu 19 miliona evra, a zatim i dodatni bonus na osnovu desetogodišnjeg učinka. Procena je da bi elitno takmičenje u startu donelo nešto više od 25 miliona evra.