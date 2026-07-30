Zvezda protiv Izraelaca igra za 15.000.000 evra

Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 09:20
Jasno je zašto je dvomeč protiv Hapoel Ber Ševe jedan od događaja sezone
Crvena zvezda nastavlja da živi u evropskoj epohi. Posle decenije izgnanstva sa međunarodne scene, srpski šampion je niz započet onim epskim duelom sa Krasnodarom produžio sigurnim prolazom protiv Larna iz Severne Irske. Obezbeđena je deseta uzastopna evropska jesen, jer tim Dejana Stankovića već u džepu ima Ligu Konferencija.
Međutim, nije to nešto što na Marakani priželjkuju, niti bi smeli da se zadovolje trećerazredenim UEFA takmičenjima. Ova, kao i prethodna ekipa, pravljena je za nešto više. Mnogo više.
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Gledajući strukturnu potencijalnih prihoda dvomeč protiv Hapoel Ber Ševe jedan je od ključnih događaja u jesenjem delu sezone. Jer crveno-beli bi trijumfom uhvatili Ligu Evrope, kroz plej-of Lige šampiona, što je negde i primarni cilj svakog leta.
Sam plasman u poslednju rundu kvalifikacija za Ligu šampiona donosi nešto manje od 4.290.000 evra. Uz pomenutu cifru Crvena zvezda bi „naklalemila“ identičnu sumu kao učesnik Liga Evrope. I to nije sve. Na osnovu učinka u poslednjih deset evropskih sezona kada se u obzir uzmu svi učesnici Liga Evrope, crveno-beli bi mogli da računaju na oko šest miliona evra.
Zvezda, bi dakle, trijumfom nad Izraelcima u kasu unela početnu cifru od 15 miliona evra, uz tendenciju da suma bude nešto veća. Za prošlogodišnjih 14 bodova u grupi i plasman u baraž za osminu finala Crvena zvezda je zaradila nešto manje od 20 miliona evra.
Potencijalni poraz doneo bi nagradu za plasman u plej-of, uneo sigurno nemir u upravljačke strukture Crvene zvezde. Mada bi tim Dejana Stankovića i u tom slučaju imao šansu da dođe do Liga Evrope. Kao svojevremeno posle eliminacija od Omonije i Šerifa. Tada su padali Ararat i rumunski šampion Kluž.
U slučaju plasmana u Ligu šampiona Crvena zvezda bi dobila džek pot od blizu 19 miliona evra, a zatim i dodatni bonus na osnovu desetogodišnjeg učinka. Procena je da bi elitno takmičenje u startu donelo nešto više od 25 miliona evra.