Borac najsigurniji, Velež i Zrinjski veruju u preokrete

Sve staje u 90 minuta. Borac, Velež i Zrinjski večeras igraju revanš utakmice drugog pretkola Lige konferencije, a svaki od njih u odlučujućih devedeset minuta ulazi iz potpuno drugačije pozicije.

Borac je nakon prvog susreta napravio veliki posao i sada brani uverljivu prednost, dok će Velež i Zrinjski pred svojim navijačima pokušati da nadoknade minimalne zaostatke i produže evropsko leto.

19.00: (3,60) Petrokub (3,60) Borac (1,90)

Od sva tri BIH predstavnika, Borac je u najboljoj poziciji. Banjalučani su u prvom susretu na Gradskom stadionu potpuno nadigrali moldavski Petrokub i slavili s ubedljivih 3:0, ostavivši utisak ekipe koja je kvalitetnija u gotovo svim segmentima igre.

Takva prednost daje mnogo prostora za mirniji pristup revanšu, ali u evropskim utakmicama opuštanje je često najveći protivnik. Upravo zbog toga trener Vinko Marinović insistira na maksimalnoj ozbiljnosti, svestan da jedan rani pogodak domaćina može potpuno da promeni tok utakmice.

"Želimo da budemo agresivni od prvog minuta. Takođe, moramo da budemo i hrabri u momentima kad imamo loptu, jer želimo da kontrolišemo ritam i tok utakmice. Sigurno da nas očekuje zahtevna utakmica, u Evropi su koncentracija, disciplina i strpljenje — jako, jako važni faktori. Očekujem da ekipa odigra na tom nivou, jer mislim da imamo kvalitet i da to možemo", rekao je Vinko Marinović uoči revanša i osvrnuo se na rivala.

"Petrokub je ekipa koja je u u poslednje vreme ima kontinuitet dobrih rezultata. Kao što znate, prekinuli su veliki niz koji je imao Šerif, osvojili su titulu u Moldaviji. Takođe, igrali su i u Ligi konferencija. Takođe, imaju i određenog iskustva. Moram da kažem da ekipa možda nije kao što je Levski, možda nema toliko izražen taj individualni i tehnički kvalitet, ali su zato dosta fizički moćni, imaju jako brze igrače u fazi napada i moramo da budemo jako oprezni".

19.00: (3,70) Velež (3,35) Dunajska Streda (1,95)

Rođeni su iz Slovačke doneli aktivan rezultat. Poraz od 1:0 protiv Dunajske Strede ostavio je mnogo prostora za optimizam, posebno jer Mostarci u prvom meču nisu bili nadigrani i što su pokazali da mogu da pariraju kvalitetnom protivniku.

Revanš će zbog radova na stadionu Rođeni biti odigran na Bilinom polju u Zenici, gde Velež očekuje veliku podršku navijača. Minimalan zaostatak znači da Mostarcima nije potrebna jurnjava od prvog minuta, već pametna i strpljiva igra protiv ekipe koja će verovatno čekati svoju priliku iz kontranapada.

Jedan pogodak vraća dvomeč na početak, a upravo u takvim utakmicama presudni mogu da budu prekidi, individualni kvalitet ili jedna greška protivničke odbrane. Velež je ove sezone pokazao da ume da igra pod pritiskom i veruje da evropska priča može da trajati i posle večerašnjeg susreta.

"Veoma dobro smo odigrali u Slovačkoj, ali video sam neke važne stvari. Slovaci su kvalitetna ekipa i moramo da budemo oprezni… Oni su i u slovačkom prvenstvu ekipa koja igra na tranziciju. Nama je bilo lakše jer nisu ekipa koja dobro igra kad ima posed lopte. Ne bih da pričam mnogo o taktici, ali imamo način kako da dođemo do pozitivnog rezultata", poručio je trener Veleža Ibro Rahimić.

20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0)

Evropsko leto za Zrinjski ulazi u prvu veliku raskrsnicu. Nakon minimalnog poraza u Rejkjaviku (0:1), aktuelni vicešampion Bosne i Hercegovine večeras na Stadionu pod Bijelim brijegom dočekuje islandski Valur u revanšu drugog pretkola kvalifikacija za Ligu konferencije sa jasnim ciljem – da preokrene rezultat i izbori plasman u narednu rundu.

Prvih 90 minuta na Islandu pokazalo je da razlika između rivala nije velika i da Mostarci imaju čemu da se nadaju. Zrinjski je dugo uspevao da kontroliše domaćina, ali je trenutak nepažnje sredinom drugog poluvremena bio dovoljan da Trigvi Haraldson donese Valuru minimalnu prednost pred put u Mostar. Rezultat koji nije nenadoknadiv, ali jeste dovoljno opasan, pa Plemići od prvog zvižduka moraju da igraju odlučno i strpljivo.

Na strani Zrinjskog biće iskustvo igranja evropskih utakmica pod Bijelim brijegom. Mostarci su poslednjih godina više puta pokazali da upravo pred domaćom publikom mogu da podignu nivo igre, bez obzira na ime protivnika. Atmosfera, pritisak sa tribina i poznati teren aduti su na koje će osvajač Kupa BiH pokušati da se osloni u pohodu ka preokretu.

"Bez obzira na to što imamo rezultatski zaostatak i dalje verujem da je sve u našim rukama, nogama i glavama. Ekipa je spremna i tačno znamo kako želimo da odigramo ovu utakmicu. Momci jedva čekaju utakmicu. Želimo da pokažemo da smo bolja ekipa i da izborimo plasman u naredno pretkolo. Očekujem da budemo strpljivi, ali i maksimalno agresivni i napadački orijentisani. Svesni smo svojih mana, ali i kvaliteta koje želimo da iskoristimo. Verujem da ćemo odigrati na vrhunskom nivou", rekao je trener Zrinjskog Simon Rožman.

S druge strane, Valur dolazi sa prednošću i receptom koji je već pokazao na Islandu – čvrsta organizacija, disciplina i napad iz tranzicije. Islanđani nemaju imperativ napadanja, pa se očekuje da će pokušati da uspore ritam utakmice i nateraju domaćina na rizik.

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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)

Utorak

Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0

Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2

CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0

Drita - Florijana 1:1, posle produžetaka 2:1 (1:1, 0:1), prvi meč: 1:1

Sreda

Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1

Kopenhagen - Polisa Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3

Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1

Četvrtak

16.00: (1,28) Tobol (5,00) Panevezis (10,0) - 1:1

16.00: (5,40) Atletik Eskaldes (4,00) Vaduz (1,55) - 0:4

18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60) - 3:2

18.00: (1,85) Ilves (3,45) Stjarnan (4,00) - 0:1

18.00: (2,10) Pjunik (3,25) Debrecin (3,35) - 0:1

18.00: (1,65) Jablonec (3,70) Varteks (4,90) - 2:3

18.00: (3,15) Nome Kalju (3,35) Šelburn (2,15) - 2:5

18.00: (4,50) Inter Turku (3,50) Bašakšehir (1,75) - 1:1

18.00: (1,30) Noa (4,90) Zimbru (9,50) - 1:1

18.00: (1,22) Zira (5,50) Paide (13,0) - 0:1

18.30: (3,30) Levadija (3,45) Geteborg (2,05) - 2:1

19.00: (1,20) Đer (6,25) Atert Bisen (11,0) - 6:2

19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25) - 2:2

19.00: (6,00) Toršavn (3,80) Madervel (1,53) - 0:2

19.00: (1,50) Nordsjiland (3,90) GAIS (6,25) - 0:1

19.00: (3,60) Petrokub (3,60) Borac (1,90) - 0:3

19.00: (3,70) Velež (3,35) Dunajska Streda (1,95) - 0:1

19.00: (1,93) Žalgiris (3,45) Dinamo Tbilisi (3,70) - 0:3

19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) - 4:2

19.30: (2,20) Beitar (3,25) AEK Larnaka (3,15) - 1:0

19.30: (5,40) Deri Siti (3,60) Rijeka (1,62) - 0:1

19.30: (7,00) Valeta (4,30) Rakov (1,42) - 1:3

19.30: (1,90) TNS (3,35) Flora (3,90) - 0:1

20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1

20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2

20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2

20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2

20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4

20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4

20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1

20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1

20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0

20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0) - 0:1

20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0

20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2

20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1

20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0

20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5

21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1

21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) Vitebs (2,35) - 0:3

21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2

21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0

*** kvote su podložne promenama