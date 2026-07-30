Trifunović ostaje u Turskoj
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Vreme čitanja: 1min | čet. 30.07.26. | 09:26
Turk Telekom ozvaničio odluku srpskog reprezentativca
Uroš Trifunović doneo je konačnu odluku o nastavku svoje karijere – nekadašnji košarkaš Partizana odlučio je da produži saradnju sa Turk Telekomom i ostane u Ankari još najmanje jednu sezonu.
Iako su tokom leta na njegovu adresu stigle izuzetno privlačne i finansijski bogate ponude sa prestižnih američkih koledža (zahvaljujući novom NIL pravilu), srpski bek je odoleo izazovu odlaska preko Atlantika. Nakon odlaska iz Partizana i epizoda u Tofašu i Makabiju, Trifunović je potpunu igračku renesansu doživeo upravo u glavnom gradu Turske, gde je u prethodnoj sezoni bio jedan od ključnih igrača tima.
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Zadovoljstvo nastavkom saradnje potvrdio je i sam klub objavom na društvenim mrežama...
„Ostalo nam je da ispišemo nove priče zajedno. Idemo rame uz rame sa Urošem u novu sezonu.“
Ovim potpisom ekipa iz Ankare sačuvala je važnog aduta na bekovskim pozicijama za izazove koji ih očekuju u turskom šampionatu i na evropskoj sceni