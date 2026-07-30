Trifunović ostaje u Turskoj

Uroš Trifunović doneo je konačnu odluku o nastavku svoje karijere – nekadašnji košarkaš Partizana odlučio je da produži saradnju sa Turk Telekomom i ostane u Ankari još najmanje jednu sezonu.

Iako su tokom leta na njegovu adresu stigle izuzetno privlačne i finansijski bogate ponude sa prestižnih američkih koledža (zahvaljujući novom NIL pravilu), srpski bek je odoleo izazovu odlaska preko Atlantika. Nakon odlaska iz Partizana i epizoda u Tofašu i Makabiju, Trifunović je potpunu igračku renesansu doživeo upravo u glavnom gradu Turske, gde je u prethodnoj sezoni bio jedan od ključnih igrača tima.