Amsterdam nije adresa za nove početke, ali Voša ima nacrt kako na Johan Krojf Areni

Novi šef struke Lala Marko Savić ima zadatak da večeras pokuša da replicira upravo takvo izdanje. Odnosno, da utisci posle utakmice budu pozitivni i ekipi daju elan za nastavak sezone, bez obzira na to kakav će taktički recept odabrati 42-godišnji Beograđanin i njegov stručni štab. Prolazu dalje više se ne nada ni predsednik Stare dame Dragoljub Zbiljić , a svi znamo da je upravo on najveći optimista u novosadskom klubu. Dakle, za razliku od tog susreta pre dve godine, Vojvodina će u ovaj meč ući potpuno rezultatski rasterećena, posle ubedljivog poraza u Novom Sadu (4:1).

Neće biti naročito težak zadatak da Voša večeras na terenu Johan Krojf Arene izgleda bolje nego pre sedam dana na Karađorđu. To je minimum. Sve preko toga biće pozitivni bodovi za novog šefa struke, ali i podstrek za igrače, kojima je jedna dobra, organizovana partija protiv kvalitetnog protivnika preko potrebna.

Iako Amsterdam, a pogotovo protivnik poput Ajaksa, nisu idealna adresa za nove početke, upravo takve karte dodeljene su Saviću , koji će i te kako biti ocenjivan već na svom prvom ispitu sa Novosađanima. Perspektivni strateg potpisao je ugovor samo do kraja aktuelne sezone, pa će na svakoj utakmici imati priliku da se dokaže, ali i unizi u očima javnosti.

Kada kažemo dobra partija, podrazumeva se da Lale ne prime pogodak u prvih deset minuta, kao što je bio slučaj na četiri od pet utakmica od početka sezone. Da u defanzivi ne „duva“ sa svih strana, a da napadi imaju glavu i rep. Mnogo će Vošin nastup u Holandiji zavisiti od igre bez lopte, segmenta koji je upravo Savić apostrofirao na svom predstavljanju u utorak.

Nemojte da pomislite da je bivši pomoćnik Slaviše Jokanovića to slučajno pomenuo baš pred ovaj susret, jer slučajnosti ne postoje kada ste studiozni poput novog trenera Stare dame. Upravo je igra bez lopte bila najproblematičniji segment u evropskim mečevima crveno-belog kolektiva u dosadašnjem toku sezone.

Da porade na tom segmentu i još mnogim drugim, kao i da implementiraju svoju filozofiju, Marko Savić i njegov stručni štab imali su svega dva treninga – jedan u Novom Sadu i jedan u Amsterdamu. Ali, nekadašnji šef struke Voždovca, Železničara iz Pančeva i Čukaričkog bio je svestan u šta se upušta kada je prihvatio ponudu Vojvodine. Isto tako je svestan da, koliko god Ajaks bio nezgodan protivnik za trenerski debi, ova utakmica može mnogo više da donese, nego što može da oduzme, njemu, ali i čitavoj ekipi Vojvodine.

LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)

Utorak

Apolon - Dila Gori 3:0 (1:0), prvi meč 4:0

Riga - Vardar 5:2 (0:1), prvi meč 3:2

CSKA Sofija 1948 - Spartak Trnava 0:0, penalima 5:3, prvi meč: 0:0

Drita - Florijana 1:1, posle produžetaka 2:1 (1:1, 0:1), prvi meč: 1:1

Sreda

Dukađini - Lugano 1:5 (1:3), prvi meč 0:1

Kopenhagen - Polisa Žitomir 2:1 (1:0), prvi meč 3:3

Rapid Beč - Santa Koloma 6:2 (3:1), prvi meč 3:1

Četvrtak

16.00: (1,28) Tobol (5,00) Panevezis (10,0) - 1:1

16.00: (5,40) Atletik Eskaldes (4,00) Vaduz (1,55) - 0:4

18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60) - 3:2

18.00: (1,85) Ilves (3,45) Stjarnan (4,00) - 0:1

18.00: (2,10) Pjunik (3,25) Debrecin (3,35) - 0:1

18.00: (1,65) Jablonec (3,70) Varteks (4,90) - 2:3

18.00: (3,15) Nome Kalju (3,35) Šelburn (2,15) - 2:5

18.00: (4,50) Inter Turku (3,50) Bašakšehir (1,75) - 1:1

18.00: (1,30) Noa (4,90) Zimbru (9,50) - 1:1

18.00: (1,22) Zira (5,50) Paide (13,0) - 0:1

18.30: (3,30) Levadija (3,45) Geteborg (2,05) - 2:1

19.00: (1,20) Đer (6,25) Atert Bisen (11,0) - 6:2

19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25) - 2:2

19.00: (6,00) Toršavn (3,80) Madervel (1,53) - 0:2

19.00: (1,50) Nordsjiland (3,90) GAIS (6,25) - 0:1

19.00: (3,60) Petrokub (3,60) Borac (1,90) - 0:3

19.00: (3,70) Velež (3,35) Dunajska Streda (1,95) - 0:1

19.00: (1,93) Žalgiris (3,45) Dinamo Tbilisi (3,70) - 0:3

19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) - 4:2

19.30: (2,20) Beitar (3,25) AEK Larnaka (3,15) - 1:0

19.30: (5,40) Deri Siti (3,60) Rijeka (1,62) - 0:1

19.30: (7,00) Valeta (4,30) Rakov (1,42) - 1:3

19.30: (1,90) TNS (3,35) Flora (3,90) - 0:1

20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1

20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2

20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2

20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2

20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4

20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4

20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1

20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1

20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0

20.30: (1,20) Zrinjski (6,25) Valur (11,0) - 0:1

20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0

20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2

20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1

20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0

20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5

21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1

21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) Vitebs (2,35) - 0:3

21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2

21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0

*** kvote su podložne promenama