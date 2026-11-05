LUDI TIKET (-), četvrtak 2.986.859 dinara: Nesuđenom Mozzart milioneru presuđeno u Ajndhovenu
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 08:40
Povratio je uloženih 30.000 dinara, tako da makar nije bilo materijalne štete nakon ove zaista hrabre partije
Kada uplatite 30.000 dinara na osam fudbalskih parova iz raznih evropskih liga, znate da ste na korak od fudbalskog Olimpa i potencijalnog dobitka od skoro tri miliona dinara. Sa gađanjem golova na mečevima Lige šampiona, Lige šampiona za omladince, kao i kupova Estonije i Danske, tiket je plovio kroz pravu goleadu. Sve je počelo savršeno, jer su Hofenhajm M19 i Brera sa devet golova i Tallinna Flora sa devet komada u mreži prosto eksplodirali i bez problema prebacili visoku 5+ marginu (4,5).
Međutim, fudbalski bogovi su još jednom pokazali svoju nepredvidivu stranu u Ajndhovenu, gde su PSV i Klub Briž odigrali meč koji je srušio snove o maksimalnoj isplati. Umesto očekivanog otvorenog napadačkog festivala i najmanje četiri pogotka, susret je završen rezultatom 1:2. Klub Briž se gostovanja iz Ajndhovena vratio sa celim plenom. PSV je u sezonu ušao sa velikim ambicijama i mada u prvoj polovini ligaškog puta nije naišao na istinskog 'teškaša' osvojio je samo četiri boda, dok Klub Briž s druge strane ima devet i uz Komo predstavlja najprijatnije iznenađenje elitnog društva. Jednim delom i zbog toga što u timu ima drugog najboljeg strelca - Nikola Tresoldija, ali i najbržeg fudbalera takmičenja - Karlosa Forbsa. Osetio je to na svojoj koži sinoć i holandski šampion.
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MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli
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Preostale prolaze vidite kao na dlanu, pa ih nećemo pojedinačno nabrajati. Ipak, iako je jedan promašen par ugasio šansu za višemilionski dobitak, ovakav scenario u Mozzartu ne znači potpunu katastrofu. Zahvaljujući opciji NAPLATI PROMAŠAJ, tiket odigran onlajn nije završio u kanti, već je igraču vraćen tačan iznos uplate od 30.000 dinara. Kada vas samo jedan gol deli od istorijskog dobitka, ova pogodnost pruža utešnu nagradu i omogućava da zadržite svoj ulog za neku sledeću ludu fudbalsku noć.
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Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.