LUDI TIKET (-), četvrtak 2.986.859 dinara: Nesuđenom Mozzart milioneru presuđeno u Ajndhovenu

Kada uplatite 30.000 dinara na osam fudbalskih parova iz raznih evropskih liga, znate da ste na korak od fudbalskog Olimpa i potencijalnog dobitka od skoro tri miliona dinara. Sa gađanjem golova na mečevima Lige šampiona, Lige šampiona za omladince, kao i kupova Estonije i Danske, tiket je plovio kroz pravu goleadu. Sve je počelo savršeno, jer su Hofenhajm M19 i Brera sa devet golova i Tallinna Flora sa devet komada u mreži prosto eksplodirali i bez problema prebacili visoku 5+ marginu (4,5).

Međutim, fudbalski bogovi su još jednom pokazali svoju nepredvidivu stranu u Ajndhovenu, gde su PSV i Klub Briž odigrali meč koji je srušio snove o maksimalnoj isplati. Umesto očekivanog otvorenog napadačkog festivala i najmanje četiri pogotka, susret je završen rezultatom 1:2. Klub Briž se gostovanja iz Ajndhovena vratio sa celim plenom. PSV je u sezonu ušao sa velikim ambicijama i mada u prvoj polovini ligaškog puta nije naišao na istinskog 'teškaša' osvojio je samo četiri boda, dok Klub Briž s druge strane ima devet i uz Komo predstavlja najprijatnije iznenađenje elitnog društva. Jednim delom i zbog toga što u timu ima drugog najboljeg strelca - Nikola Tresoldija, ali i najbržeg fudbalera takmičenja - Karlosa Forbsa. Osetio je to na svojoj koži sinoć i holandski šampion.