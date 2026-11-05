LUDI TIKET, četvrtak, 425.250 dinara: Čiko, ljubi ruku Valverdeu koji je peti gol postigao u 92. minutu

E, sad bitno je reći da Valverde za Real Madrid postiže gol u 92. minutu i tako provlači tip. Kod Fenera i Liverpula sve je okončano do 72. minuta bez drame, dok je Porto konačnih 4:1 zaokružio u 89. minutu. Dakle i tu je bilo tesno, dok se kod RB Lajpciga i Sitija sve okončalo u 78. minutu.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

💥💥💥💥💥

Sa uplatom od svega dvesta pedeset dinara, igrač je uspeo da ostvari fenomenalnu isplatu koja iznosi preko četiristo dvadeset pet hiljada dinara. Ovakav uspeh još jednom potvrđuje da se hrabrost i preciznost na vebu bogato nagrađuju. Čestitamo pobedniku koji je dobro znao s kim igra.

TIKET POGELDAJ OVDE

U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.