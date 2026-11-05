LUDI TIKET, četvrtak, 425.250 dinara: Čiko, ljubi ruku Valverdeu koji je peti gol postigao u 92. minutu
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 08:09
Kada čekaš petarde na ovako jakim mečevima, kolena će ti sigurno klecati, jer pobednik se iz ovakve igre ne postaje na lak način
Onlajn klađenje donelo je još jedan neverovatan dobitak koji deluje kao naučna fantastika za većinu igrača. Na ovom tiketu odigrana su četiri meča elitnog evropskog takmičenja, a zajednički imenitelj za sve njih bio je izuzetno hrabar tip da će pasti tačno pet golova na svakom susretu. Kada se spoje Atina, Istanbul, Porto i Lajpcig u jednu ovakvu goleadu, jasno je da je igrač imao viziju koja se graniči sa čistom genijalnošću.
Analiza parova pokazuje koliko je zapravo sve visilo o koncu i zahtevalo savršen scenario. Real Madrid je u Atini slavio protiv domaćeg AEK-a u pravom trileru, dok je Fenerbahče na svom užarenom terenu uspeo da sruši Liverpul istim rezultatom. Sa druge strane, Porto je potpuno nadigrao Napoli i slavio ubedljivu pobedu, dok je Mančester Siti odneo sva tri boda iz Lajpciga. Na svakom od ovih terena mreže su se tresle tačno pet puta, što je lansiralo ovaj tiket pravo u legendu.
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E, sad bitno je reći da Valverde za Real Madrid postiže gol u 92. minutu i tako provlači tip. Kod Fenera i Liverpula sve je okončano do 72. minuta bez drame, dok je Porto konačnih 4:1 zaokružio u 89. minutu. Dakle i tu je bilo tesno, dok se kod RB Lajpciga i Sitija sve okončalo u 78. minutu.
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Sa uplatom od svega dvesta pedeset dinara, igrač je uspeo da ostvari fenomenalnu isplatu koja iznosi preko četiristo dvadeset pet hiljada dinara. Ovakav uspeh još jednom potvrđuje da se hrabrost i preciznost na vebu bogato nagrađuju. Čestitamo pobedniku koji je dobro znao s kim igra.
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