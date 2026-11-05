Lorenzo Braun ponovo u Beogradu: Ljudi me nisu zaboravili, Zvezdi želim plej-of Evrolige

Bili ste svojevremeno u Crvenoj zvezdi, sada sarađujete sa nekadašnjim trenerom i igračkom legendom crveno-belih Sašom Obradovićem . Kako izgleda dosadašnji rad sa njim? "On od svakoga zahteva odgovornost. Ne pravi razliku među igračima i nikoga ne favorizuje. Mislim da to našim momcima daje dodatni podsticaj da budu svoji i da na terenu pruže maksimum".

Koliko je bilo teško održavati prednost kada su igrači Arisa praktično svih 40 minuta vršili pritisak na vas? "Rekao bih šest od deset, ako tako mogu da ocenim. Ostali smo bez važnog igrača zbog nesportske greške, ali mislim da nam je to na neki način dalo dodatni podsticaj da nastavimo da se držimo svog plana igre".

Kako se osećate sada kada ste se vratili u Beograd? Kako pamtite period u Zvezdi?

"Uvek je sjajno vratiti se ovde. U Beogradu sam započeo evropsku karijeru i zato će mi ovaj grad uvek biti drag. Čak i kada šetam ulicama, ljudi me i dalje prepoznaju. Kao što sam rekao, ovde uvek osećam ljubav".

Pratite li i dalje Crvenu zvezdu? Kako vam izgleda njihov tim ove sezone? Navijači imaju velika očekivanja i nadaju se da bi ekipa mogla da napravi nešto posebno.

"Iskreno, nisam baš u toku sa svim dešavanjima jer trenutno nisam na društvenim mrežama. Ali, zaista se nadam da će momci biti uspešni. Zapravo, svima želim uspeh. To je nešto što uvek govorim. Nemam razloga da bilo kome želim nešto loše. Nadam se da će se Zvezda plasirati u plej-of, a da ćemo i mi uspeti da napravimo iskorak".

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Igrate zajedno sa Dušanom Miletićem. Kakav je kao saigrač?

"On je sjajan momak. Ima odličan karakter, vredan je i veoma posvećen radu. Uz to ima i dobar smisao za humor. Kao bek, upravo takvog centra želiš pored sebe na terenu. Ja sam tek stigao u ekipu i još upoznajem sve saigrače, ali to su neke od stvari koje sam već primetio kod njega".

Protiv Arisa imali ste i podršku svojih navijača sa tribina.

"Da, bilo je fantastično. Zaista je sjajan osećaj osetiti takvu energiju. Iako do sada nismo odigrali mnogo utakmica kao domaćini, imao sam utisak da se stvari polako vraćaju na svoje mesto. Cela ta atmosfera bila je zaista odlična".

Sledeći meč Hapoel igra na gostovanju Tortoni u sredu.