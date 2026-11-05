Beseda Seska Fabregasa: Većina igrača nam je na početku karijere, prelepo veče za nas

Španac radi velike stvari na klupi tima sa stadiona "Đuzepe Sinigalja", ekipa mu raste iz dana u dan, iz sezone u sezonu, ali je savršeno svestan da je tek na početku, da je ekipa mlada, da će biti oscilacija. Zato i nije bio euforičan posle demoliranja Lansa.

"Danas nam je sve išlo na ruku, a sada nas u nedelju čeka važna utakmica, deveta između dve reprezentativne pauze, i želimo da je odigramo najbolje što možemo. Za nas je ovo bilo prelepo veče, imamo mnogo momaka koji su tek na početku karijere, ali ostajemo čvrsto na zemlji i nastavljamo da radimo. Moramo da naučimo da prepoznamo trenutak kako bismo i dalje pružali dobre partije. Malo smo promenili stvari u odbrani nakon izmena", rekao je Fabregas posle utakmice.

Pobeda protiv Koma je najubedljvija gostujuća pobeda u istoriji Lige šampiona, italijanski tim je postao prvi koji je na gostovanju postigao devet golova, a u 119 godina dugoj istoriji kluba trijumf nad Lansom je drugi najubedljiviji. Fabregasov tim je sve to ostvario, a da je bio oslabljen neigranjem nekolicine važnih igrača.

"Imamo povređene Kina, Hesusa Rodrigeza, Adaija, Dijaoa i Šalobu. Moramo da izvučemo poslednji atom snage za ovaj sprint, a nakon toga da se što više odmaramo kroz treninge. Slab sam na levonoge igrače, to su posebni fudbaleri. Levonogi igrači sa kojima sam ja igrao uvek su čitali fudbal na kvalitetniji način. Ipak, za mene je najvažnije da svi razumeju kakav fudbal želimo ovde da igramo i želeo bih svima da zahvalim na uloženom trudu".

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Trener Koma se potom našalio prisećajući se jedinog gola koji je postigao Lans, budući da je on delo njegovog nekadašnjeg saigrača iz Monaka - Rubena Agilara.

"Rekao sam Agilaru da kod mene u Monaku nikada nije dao takav gol. Poslednje utakmice u rasporedu, protiv PSŽ-a i Barselone, odmah su mi stavile do znanja da moramo da osvojimo što više bodova na početku. Oni su klubovi koji odskaču od ostalih, ali do januara ima još mnogo da se igra".

Kao jedan od arhitekti istorijske noći Koma iskočio je - Tasos Duvikas. Grk je spakovao het-trik, pride je asistirao Niku Pazu kod gola za 3:0 i trenutno je najbolji strelac Lige šampiona sa šest golova. Još jedno poglavlje u bajci popularnih Jezeraša.

"Ovo je bila velika noć za nas, svi smo veoma srećni zbog pobede, a radostan sam i zbog svog het-trika. Želimo da nastavimo u istom ritmu i u sledećoj utakmici. Saigrači mi mnogo pomažu. Ovo je moja prva godina u Ligi šampiona, ali mislim da cela ekipa igra veoma dobro u ovom takmičenju. Igramo u svom prepoznatljivom stilu i stvaramo mnogo šansi. Preuzimamo kontrolu nad terenom. Ne znam kako nam uspeva da to radimo već u prvoj godini, ali polazi nam za rukom. Trudimo se da držimo posed lopte i da napadamo brzo. Danas smo stvorili mnogo prilika. Gladni smo uspeha i kada pobeđujete, želite da igrate još više. Od sutra već razmišljamo o Interu".