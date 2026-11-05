Ponitka uživa u crno-belom Bahčešehiru: Sale živi košarku, Partizan će postojati i posle Željka

Sve je to bio povod da stupimo u kontakt sa Ponitkom dok je čekao let na aerodromu u Nemačkoj, kako bi nam otkrio tajnu uspeha pod komandom Saleta Đorđevića, ali i progovorio o Partizanu koji, prema sopstvenom priznanju, i dalje pomno prati.

„Sa Aleksom i dalje redovno komentarišem Partizan, pratimo utakmice kad god imamo vremena. A sada nam se tu pridružio i Luka Mitrović da malo pojača stranu Crvene zvezde“, uz blagi smeh i dobro raspoloženje počinje razgovor za Mozzart Sport generalno ozbiljni i uvek uzdržani Poljak.

Pre nego što smo prešli na beogradske teme, fokus je ostao na radu sa Aleksandrom Đorđevićem u Istanbulu.

„Drago mi je što je ovde sa nama. Svi mi dobro znamo kakav je igrač bio i šta je sve osvojio u karijeri, a potom se iznova dokazao i kao vrhunski trener. Trofeji koje ima iza sebe govore sve. Uživam u radu sa njim, imamo apsolutno međusobno poverenje. Sviđa mi se što živi košarku 24 sata dnevno, što je izuzetno posvećen svakom detalju. To je nešto što me neodoljivo podseća na Željka Obradovića. Iako naravno svako od njih ima svoj jedinstven stil i pečat, ta fanatična posvećenost im je baš slična i u potpunosti ih povezuje“, naglašava Ponitka.

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Svestrani košarkaš se potom osvrnuo na sjajan start sezone u kom Bahčešehir puca na najviše domete.

„Imamo sjajan tim i odličnu hemiju, ali ovo je košarka. Za mene lično, prošla sezona u Evrokupu bila je znatno lakša nego ova kada pogledate kvalitet ekipa, a mi opet nismo uspeli da odemo do samog kraja. Pogledajte samo na šta sada liči Evrokup sa PAOK-om, Arisom, Hapoelom iz Jerusalima... Tam ima pregršt evroligaških igrača. Na nama je da se borimo, igramo dobru košarku i idemo korak po korak. Zadovoljni smo kako je sve počelo, ali to ne mora ništa da znači za finiš sezone. Kontinuitet je glavna stvar u vrhunskoj košarci.“

Na pitanje o sopstvenim partijama, koje ove sezone bez sumnje deluju na čistom evroligaškom nivou, Ponitka skromno prebacuje zasluge na organizaciju kluba.

„Moram pre svega da se zahvalim klubu na ogromnom poverenju posle moje teške povrede kolena. Nikada u karijeri nisam doživeo da neko tako stane iza mene, pruži mi bezrezervnu podršku i bude uz mene tokom čitavog procesa oporavka. Sada se osećam odlično i prezadovoljan sam kako igram. Međutim, mislim da i navijači u Srbiji vrlo dobro znaju kakav sam tip košarkaša. Mene lična statistika uopšte ne zanima. Ako trener Đorđević traži od mene da pomognem samo odbranom i skokom, biće tako. Ako želi da preuzmem odgovornost i teret u napadu, daću sve od sebe da ispunim zadatak. Kakvu god ulogu da mi nameni, spreman sam jer mu verujem u svemu što radi.“

Dotakli smo se i njegovog saigrača Alekse Avramovića, koji je Ulmu spakovao 15 poena.

„Uopšte nisam iznenađen. Aleksa je sjajan košarkaš i fantastičan momak, odlično se snalazi. Imali smo fenomenalan odnos dok sam bio u Partizanu, a imamo ga i ovde. Samo moram da naglasim da mi u čitavoj ovoj priči mnogo nedostaje legenda Partizana — Balša Koprivica! Ja ga uvek tako zovem jer sam bio ubeđen da će zauvek ostati u Partizanu. On je takođe bio sa nama u Bahčešehiru, sada je u Španiji i želim mu sve najbolje u karijeri.“