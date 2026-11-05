Ponitka uživa u crno-belom Bahčešehiru: Sale živi košarku, Partizan će postojati i posle Željka
Vreme čitanja: 5min | čet. 05.11.26. | 09:33
"Shvatam da ste vi sa Balkana veoma emotivni, ali Obradović je odlučio da napusti Partizan i ova nova ekipa zaslužuje podršku", priča za Mozzart Sport Mateuš Ponitka
Prošle su već godine otkako je Mateuš Ponitka napustio Partizan Mozzart Bet, a u košarkaškim krugovima i dalje se često postavlja pitanje — šta bi bilo kad bi bilo? Kako bi Poljak izgledao u crno-belom dresu da ga teška povreda ramena na samom startu priprema nije odvojila od parketa i sprečila da pokaže svoj pun potencijal u Humskoj? Ono što tada nije dočekao beogradski klub, sada maksimalno koristi druga legenda Partizana — Aleksandar Đorđević. Srpski stručnjak sa klupe predvodi Bahčešehir, a prva zvezda i motor turskog tima jeste upravo Ponitka.
Poljski reprezentativac u utorak uveče ponovo je predvodio tim do ubedljivog trijumfa u Evrokupu protiv Ulma u Nemačkoj (96:82), spakovavši 18 poena i potvrdio status lidera u takmičenju, ali i u turskom šampionatu gde vode žestoku bitku sa evroligašima poput Fenerbahčea, Efesa i Bešiktaša.
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Sve je to bio povod da stupimo u kontakt sa Ponitkom dok je čekao let na aerodromu u Nemačkoj, kako bi nam otkrio tajnu uspeha pod komandom Saleta Đorđevića, ali i progovorio o Partizanu koji, prema sopstvenom priznanju, i dalje pomno prati.
„Sa Aleksom i dalje redovno komentarišem Partizan, pratimo utakmice kad god imamo vremena. A sada nam se tu pridružio i Luka Mitrović da malo pojača stranu Crvene zvezde“, uz blagi smeh i dobro raspoloženje počinje razgovor za Mozzart Sport generalno ozbiljni i uvek uzdržani Poljak.
Pre nego što smo prešli na beogradske teme, fokus je ostao na radu sa Aleksandrom Đorđevićem u Istanbulu.
„Drago mi je što je ovde sa nama. Svi mi dobro znamo kakav je igrač bio i šta je sve osvojio u karijeri, a potom se iznova dokazao i kao vrhunski trener. Trofeji koje ima iza sebe govore sve. Uživam u radu sa njim, imamo apsolutno međusobno poverenje. Sviđa mi se što živi košarku 24 sata dnevno, što je izuzetno posvećen svakom detalju. To je nešto što me neodoljivo podseća na Željka Obradovića. Iako naravno svako od njih ima svoj jedinstven stil i pečat, ta fanatična posvećenost im je baš slična i u potpunosti ih povezuje“, naglašava Ponitka.
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Svestrani košarkaš se potom osvrnuo na sjajan start sezone u kom Bahčešehir puca na najviše domete.
„Imamo sjajan tim i odličnu hemiju, ali ovo je košarka. Za mene lično, prošla sezona u Evrokupu bila je znatno lakša nego ova kada pogledate kvalitet ekipa, a mi opet nismo uspeli da odemo do samog kraja. Pogledajte samo na šta sada liči Evrokup sa PAOK-om, Arisom, Hapoelom iz Jerusalima... Tam ima pregršt evroligaških igrača. Na nama je da se borimo, igramo dobru košarku i idemo korak po korak. Zadovoljni smo kako je sve počelo, ali to ne mora ništa da znači za finiš sezone. Kontinuitet je glavna stvar u vrhunskoj košarci.“
Na pitanje o sopstvenim partijama, koje ove sezone bez sumnje deluju na čistom evroligaškom nivou, Ponitka skromno prebacuje zasluge na organizaciju kluba.
„Moram pre svega da se zahvalim klubu na ogromnom poverenju posle moje teške povrede kolena. Nikada u karijeri nisam doživeo da neko tako stane iza mene, pruži mi bezrezervnu podršku i bude uz mene tokom čitavog procesa oporavka. Sada se osećam odlično i prezadovoljan sam kako igram. Međutim, mislim da i navijači u Srbiji vrlo dobro znaju kakav sam tip košarkaša. Mene lična statistika uopšte ne zanima. Ako trener Đorđević traži od mene da pomognem samo odbranom i skokom, biće tako. Ako želi da preuzmem odgovornost i teret u napadu, daću sve od sebe da ispunim zadatak. Kakvu god ulogu da mi nameni, spreman sam jer mu verujem u svemu što radi.“
Dotakli smo se i njegovog saigrača Alekse Avramovića, koji je Ulmu spakovao 15 poena.
„Uopšte nisam iznenađen. Aleksa je sjajan košarkaš i fantastičan momak, odlično se snalazi. Imali smo fenomenalan odnos dok sam bio u Partizanu, a imamo ga i ovde. Samo moram da naglasim da mi u čitavoj ovoj priči mnogo nedostaje legenda Partizana — Balša Koprivica! Ja ga uvek tako zovem jer sam bio ubeđen da će zauvek ostati u Partizanu. On je takođe bio sa nama u Bahčešehiru, sada je u Španiji i želim mu sve najbolje u karijeri.“
Razgovor je prirodno skrenuo na dešavanja u Beogradu, odlazak Željka Obradovića na klupu Panatinaikosa i reakcije navijača.
„Naravno da sam pratio sve što se dešavalo. Nemam društvene mreže, ali sam gledao snimke na Jutubu, video sam i one nadrealne scene i ispraćaj na aerodromu... Život ide dalje, Partizan nastavlja da igra i postoji i posle Željka Obradovića. Jedna velika era je jednostavno završena“, iskren je Poljak.
Detaljnije je pojasnio svoj stav...
„Vi sa Balkana ste izuzetno emotivni ljudi, zbog toga vas valjda i toliko volim, doduše nekada u toj emociji pređete granice. Moje mišljenje je da je Željko nesumnjivo najveća legenda Partizana, najtrofejniji trener u istoriji i to je svima jasno. Ne moram ja to uopšte da ističem. Verujem da je to bila njegova lična odluka da napusti klub, prosto su se neke stvari poklopile i to je život. Partizan nastavlja da živi. Željko je podigao klub na znatno viši nivo, ali sada vodi Panatinaikos, a na navijačima Partizana je da u potpunosti podrže ovu novu ekipu i novu eru.“
Za kraj, Ponitka je dao svoju ocenu trenutnog tima koji sa klupe vodi Đoan Penjaroja.
„Zanimljivi su! Već sam rekao da gledam utakmice kada god mogu. Maju nekoliko vrhunskih igrača, čini mi se da je trener Penjaroja uspeo da uspostavi svoj sistem, da momci veruju jedni drugima i zaista ih je uživanje gledati. Nadam se da i navijači Partizana to vide i da će im pružiti pravu podršku jer verujem da ova ekipa može da napravi velike i lepe rezultate, kako u Evroligi tako i u ABA ligi“, poručio je Mateuš Ponitka u ekskluzivnom razgovoru za Mozzart Sport.