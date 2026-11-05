Hari Kejn posle Zlatne lopte dobio i najveću platu u Evropi
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 09:28
Bajern produžio ugovor sa engleskim golgeterom do 30. juna 2029. godine
Posle osvojene Zlatne lopte drugačije nije moglo, niti je bilo nagoveštaja da Hari Kejn neće produžiti ugovor sa Bajernom koji je isticao sledećeg leta. Sada je, ipak, i zvanično: engleski golgeter i bavarski gigant produžili su saradnju do juna 2029. godine.
Detalji novog ugovora nisu saopšteni, ali ugledni Atletik piše da će Kejn postati najplaćeniji fudbaler Evrope ako se gleda isključivo plata, bez bonusa. A, oni sigurno u njegovom slučaju nisu mali, niti se preterano muči da ih ostvari.
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Po ranijim informacijama u medijima, godišnja plata 33-godišnjeg špica u Bajern Minhenu bila je oko 25.000.000 evra bruto.
Iako su i Kejn i rukovodstvo Bajerna isticali da su srećni u zajedničkom radu i da nema prepreka za produžetak saradnje, iz senke je vrebala Barselona, ali sada je jasno da od transfera, makar u skorije vreme, nema ništa.
"U Bajernu se osećam kao kod kuće. Volim klub, navijače i grad Minhen. Imamo fantastičan tim, a u Vensanu Kompaniju i fantastičnog trenera. Veoma sam ponosan što sam deo ovog kluba. Cela moja porodica je ovde veoma srećna i želeo sam da ostanem. Sada s nestrpljenjem gledam u budućnost i želim da osvojim još mnogo titula sa ovim velikim klubom", istakao je Hari Kejn za klupski sajt.
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Iako je u jednom trenutku delovalo da sjajni golgeter nikada neće napustiti Totenhem, zov za trofejima odveo ga je u Minhen. I, tamo mu je konačno svanulo. Sa Bajernom je za tri sezone osvojio dve Bundeslige, Kup Nemačke i dva Superkupa. Biće čudo ukoliko i ove sezone Bavarci ne prođu kao prvi kroz cilj u nemačkom prvenstvu, a ono što se čeka je Liga šampiona. Trenutno, uprkos odsustvu bolesnog Kompanija, Bajernova ekipa deluje izuzetno moćno.
Predvođena i zvanično najboljim fudbalerom sveta u 2026. godini, što mu je donelo bonus od 1.000.000 evra, piše Bild.
U 161 nastupu za Bajern, Kejn je dao fantastičnih 156 golova. Ima i 41 asistenciju.