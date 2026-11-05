Hari Kejn posle Zlatne lopte dobio i najveću platu u Evropi

Po ranijim informacijama u medijima, godišnja plata 33-godišnjeg špica u Bajern Minhenu bila je oko 25.000.000 evra bruto.

Iako su i Kejn i rukovodstvo Bajerna isticali da su srećni u zajedničkom radu i da nema prepreka za produžetak saradnje, iz senke je vrebala Barselona, ali sada je jasno da od transfera, makar u skorije vreme, nema ništa.

"U Bajernu se osećam kao kod kuće. Volim klub, navijače i grad Minhen. Imamo fantastičan tim, a u Vensanu Kompaniju i fantastičnog trenera. Veoma sam ponosan što sam deo ovog kluba. Cela moja porodica je ovde veoma srećna i želeo sam da ostanem. Sada s nestrpljenjem gledam u budućnost i želim da osvojim još mnogo titula sa ovim velikim klubom", istakao je Hari Kejn za klupski sajt.

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Iako je u jednom trenutku delovalo da sjajni golgeter nikada neće napustiti Totenhem, zov za trofejima odveo ga je u Minhen. I, tamo mu je konačno svanulo. Sa Bajernom je za tri sezone osvojio dve Bundeslige, Kup Nemačke i dva Superkupa. Biće čudo ukoliko i ove sezone Bavarci ne prođu kao prvi kroz cilj u nemačkom prvenstvu, a ono što se čeka je Liga šampiona. Trenutno, uprkos odsustvu bolesnog Kompanija, Bajernova ekipa deluje izuzetno moćno.

Predvođena i zvanično najboljim fudbalerom sveta u 2026. godini, što mu je donelo bonus od 1.000.000 evra, piše Bild.

U 161 nastupu za Bajern, Kejn je dao fantastičnih 156 golova. Ima i 41 asistenciju.