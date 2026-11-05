Najava dana (četvrtak, 5. novembar): Zvezada u Ligi konferencije i pun paket Lige Evrope
Vreme čitanja: 4min | čet. 05.11.26. | 07:49
Pogledajte kratku bet analizu najinteresantnijih mečeva u danu pred nama...
MILAN – FERENCVAROŠ, 18.45
(Fudbal, Liga Evrope)
Milan na San Siru ima imperativ pobede protiv Ferencvaroša nakon što je izgubio dva od prva tri meča u Ligi Evrope. Iako su Rosoneri favoriti, posao im neće biti lak jer mađarski šampion stiže sa maksimalnim učinkom iz prva tri kola i u seriji je od osam gostovanja bez poraza. Očekuje se pritisak domaćina od samog starta, dok će gosti svoju šansu tražiti kroz disciplinovani blok koji retko prima golove.
Izabrane vesti
KRISTAL PALAS – HOFENHAM, 18.45
(Fudbal, Liga Evrope)
Londonski klub se uzda u prednost domaćeg terena, dok gosti iz Nemačke u London stižu osokoljeni ubedljivom pobedom nad Lionom u prošloj evropskoj rundi. Tradicija potpuno ide naruku Palasu jer Hofenhamu istorijski ne leže ostrvski klubovi. Uz to, treba znati da sa povedama kubure u oba tabora.
REAL SOSIJEDAD – LION, 18.45
(Fudbal, Liga Evrope)
Lion je dobijao Anderleht i Kristal Palas, da bi u trećem kolu poklekao pred Hofenhajmom. Sosijedad ima poraz od Bornmuta, remi sa Union Sen Žiloazom, a zatim pobedu nad Lilestromom. Ne bi se moglo reći da su po sastavu i jedni i drugi naivni, mada je Sosijedad svakako u prednosti kada igra kao domaćin. Gosti imaju više poteškoća zbog povređenih igrača.
AZ ALKMAR – JUVENTUS, 21.00
(Fudbal, Liga Evrope)
AZ Alkmar i Juventus igraju derbi četvrte runde Lige Evrope u direktnom okršaju za plasman među osam najboljih timova. Holanđani traže izlaz iz mini-krize nakon dva prvenstvena poraza, a najveća uzdanica im je domaći teren na kojem su retko kada mogu da izgube. Sa druge strane, Juventus stiže osokoljen pobedom nad Napolijem, i iako oslabljen brojnim povredama u veznom redu, oslanja se na svoj izuzetno efikasan napad. Očekuje se otvorena borba.
LEVERKUZEN – MARSELJ, 21.00
(Fudbal, Liga Evrope)
Domaći tim traži povratak na pobednički kolosek nakon nedavnog prvenstvenog poraza od Štutgarta, dok Marselj grca u mukama, pošto je do sada je bez osvojenog boda. Kako obe ekipe neguju izrazito napadački stil fudbala i imaju efikasne strelce u svojim redovima, na Baj Areni se očekuje otvoren meč sa dosta golova na obe strane
SELTIK – BEŠIKTAŠ, 21.00
(Fudbal, Liga Evrope)
Škotski šampion ulazi u ovaj duel pod imperativom pobede pred svojim vatrenim navijačima kako bi popravio utisak nakon prvenstvenog poraza od Falkirka. Sa druge strane, Bešiktaš stiže u Glazgov s namerom da kazni defanzivne propuste domaćina i obezbedi zlata vredan trijumf na teškom gostovanju. Na Seltik Parku nas očekuje dinamičan i intenzivan meč od samog početka, uz opasku da je Bešiktaš koji ma sedam bodova svakako jača karika.
SANDERLEND – DIN. ZAGREB, 21.00
(Fudbal, Liga Evrope)
Sanderlend i zagrebački Dinamo igraju meč četvrte runde Lige Evrope u kojem oba tima traže iskupljenje za nedavne neuspehe u domaćim prvenstvima. Englezi na svom terenu žele da nastave sa dobrim evropskim partijama i zaleče rane nakon prvenstvenog poraza od Koventrija. Sa druge strane, hrvatski tim stiže na Stadion svetlosti sa imperativom da popravi odbranu i utisak posle neočekivanog kiksa protiv Rudeša. Očekuje se velika borba jer su bodovi izuzetno važni Sanderlendu za proboj u gornji deo tabele.
ARHUS – BRAGA, 18.45
(Fudbal, Liga konferencije)
Danski predstavnik pokušava da pokrene svoju evropsku kampanju i upiše prvu pobedu nakon što je osvojio samo bod u uvodna dva meča ligaške faze. Sa druge strane, portugalski tim stiže sa tri boda na kontu i želi da iskoristi svoju prepoznatljivu defanzivnu stabilnost u ovom takmičenju kako bi vezao novi trijumf na međunarodnoj sceni. Očekuje se uzbudljiva i dinamična utakmica sa dosta trčanja u kojoj će obe ekipe tražiti bodove.
CRVENA ZVEZDA – INTER ESKALDES, 18.45
(Fudbal, Liga konferencije)
Šampion Srbije ulazi u treću rundu Lige konferencije pod imperativom trijumfa, tražeći prvu pobedu nakon osvojenog boda protiv Kopenhagena i poraza u Švajcarskoj. Domaći tim želi da iskoristi prednost vernih navijača na Marakani i napadačkim arsenalom rano slomi otpor autsajdera. Gosti iz Andore dolaze u Beograd bez bodova na dnu tabele, nakon neuspeha u duelima sa Mjelbijem i Krajovom.
MONAKO – NORDSJILAND, 21.00
(Fudbal, Liga konferencije)
Monako želi nastavak maksimalnog učinka u Ligi konferencije, dok na svom terenu traži iskupljenje za prvenstveni neuspeh protiv Pariza. Domaći tim ima sjajnu tradiciju pred svojim navijačima u Evropi i ulazi u meč kao veliki favorit. Sa druge strane, Nordsjiland stiže u Monako nakon bolnog poraza od Midtjilanda i sa problemima u odbrani koja teško uspeva da sačuva mrežu na gostovanjima, pa će Dance sačekati izuzetno težak zadatak na stadionu Luj II.