Najava dana (četvrtak, 5. novembar): Zvezada u Ligi konferencije i pun paket Lige Evrope

KRISTAL PALAS – HOFENHAM, 18.45

(Fudbal, Liga Evrope)

Londonski klub se uzda u prednost domaćeg terena, dok gosti iz Nemačke u London stižu osokoljeni ubedljivom pobedom nad Lionom u prošloj evropskoj rundi. Tradicija potpuno ide naruku Palasu jer Hofenhamu istorijski ne leže ostrvski klubovi. Uz to, treba znati da sa povedama kubure u oba tabora.

REAL SOSIJEDAD – LION, 18.45

(Fudbal, Liga Evrope)

Lion je dobijao Anderleht i Kristal Palas, da bi u trećem kolu poklekao pred Hofenhajmom. Sosijedad ima poraz od Bornmuta, remi sa Union Sen Žiloazom, a zatim pobedu nad Lilestromom. Ne bi se moglo reći da su po sastavu i jedni i drugi naivni, mada je Sosijedad svakako u prednosti kada igra kao domaćin. Gosti imaju više poteškoća zbog povređenih igrača.

AZ ALKMAR – JUVENTUS, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

AZ Alkmar i Juventus igraju derbi četvrte runde Lige Evrope u direktnom okršaju za plasman među osam najboljih timova. Holanđani traže izlaz iz mini-krize nakon dva prvenstvena poraza, a najveća uzdanica im je domaći teren na kojem su retko kada mogu da izgube. Sa druge strane, Juventus stiže osokoljen pobedom nad Napolijem, i iako oslabljen brojnim povredama u veznom redu, oslanja se na svoj izuzetno efikasan napad. Očekuje se otvorena borba.

LEVERKUZEN – MARSELJ, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Domaći tim traži povratak na pobednički kolosek nakon nedavnog prvenstvenog poraza od Štutgarta, dok Marselj grca u mukama, pošto je do sada je bez osvojenog boda. Kako obe ekipe neguju izrazito napadački stil fudbala i imaju efikasne strelce u svojim redovima, na Baj Areni se očekuje otvoren meč sa dosta golova na obe strane

SELTIK – BEŠIKTAŠ, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Škotski šampion ulazi u ovaj duel pod imperativom pobede pred svojim vatrenim navijačima kako bi popravio utisak nakon prvenstvenog poraza od Falkirka. Sa druge strane, Bešiktaš stiže u Glazgov s namerom da kazni defanzivne propuste domaćina i obezbedi zlata vredan trijumf na teškom gostovanju. Na Seltik Parku nas očekuje dinamičan i intenzivan meč od samog početka, uz opasku da je Bešiktaš koji ma sedam bodova svakako jača karika.

SANDERLEND – DIN. ZAGREB, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Sanderlend i zagrebački Dinamo igraju meč četvrte runde Lige Evrope u kojem oba tima traže iskupljenje za nedavne neuspehe u domaćim prvenstvima. Englezi na svom terenu žele da nastave sa dobrim evropskim partijama i zaleče rane nakon prvenstvenog poraza od Koventrija. Sa druge strane, hrvatski tim stiže na Stadion svetlosti sa imperativom da popravi odbranu i utisak posle neočekivanog kiksa protiv Rudeša. Očekuje se velika borba jer su bodovi izuzetno važni Sanderlendu za proboj u gornji deo tabele.

ARHUS – BRAGA, 18.45

(Fudbal, Liga konferencije)

Danski predstavnik pokušava da pokrene svoju evropsku kampanju i upiše prvu pobedu nakon što je osvojio samo bod u uvodna dva meča ligaške faze. Sa druge strane, portugalski tim stiže sa tri boda na kontu i želi da iskoristi svoju prepoznatljivu defanzivnu stabilnost u ovom takmičenju kako bi vezao novi trijumf na međunarodnoj sceni. Očekuje se uzbudljiva i dinamična utakmica sa dosta trčanja u kojoj će obe ekipe tražiti bodove.

CRVENA ZVEZDA – INTER ESKALDES, 18.45

(Fudbal, Liga konferencije)

Šampion Srbije ulazi u treću rundu Lige konferencije pod imperativom trijumfa, tražeći prvu pobedu nakon osvojenog boda protiv Kopenhagena i poraza u Švajcarskoj. Domaći tim želi da iskoristi prednost vernih navijača na Marakani i napadačkim arsenalom rano slomi otpor autsajdera. Gosti iz Andore dolaze u Beograd bez bodova na dnu tabele, nakon neuspeha u duelima sa Mjelbijem i Krajovom.

MONAKO – NORDSJILAND, 21.00

(Fudbal, Liga konferencije)

Monako želi nastavak maksimalnog učinka u Ligi konferencije, dok na svom terenu traži iskupljenje za prvenstveni neuspeh protiv Pariza. Domaći tim ima sjajnu tradiciju pred svojim navijačima u Evropi i ulazi u meč kao veliki favorit. Sa druge strane, Nordsjiland stiže u Monako nakon bolnog poraza od Midtjilanda i sa problemima u odbrani koja teško uspeva da sačuva mrežu na gostovanjima, pa će Dance sačekati izuzetno težak zadatak na stadionu Luj II.