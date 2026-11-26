LUDI TIKET, četvrtak, 315.984,69: I Urugvaj dva donosi novac
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 08:54
Ne dolazi dobitak samo iz LŠ
Naš kladilac iz Vršca odlučio je da pokloni poverenje drugom kontinentu - Južnoj Americi. Obratio je pažnju na doigravanje za plasman u urugvajsku elitu i stavio na tiket kombinaciju 1&2+ na utakmici Kolon - Atenas, koja je završena rezultatom 2:0. Ta kvota (3,40) bila mu je najveća na tiketu na kom su se još našle i utakmice iz Lige šampiona: Šahtjor - Fenerbahče dvojka (0:1), Sporting - Mančester Junajted kec u prvom poluvremenu (što je došlo zahvaljujući dobro izvedenom penalu Luisa Suareza u 33. minutu), 2-3 na Lil - Bajern (2:1), Atletiko Madrid - Viking (2:0) i Inter - Štutgart (2:0).
Sve to začinio je sa malo (obično vrlo nezgodnog) engleskog Čempionšipa pa je na uloženih 540 dinara inkasirao 351.984,69. Srećna sreda, reklo bi se.
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