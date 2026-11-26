Ozbiljan broj istorijskih pobeda izvojevala je Crvena zvezda u ovoj evropskoj dekadi, bilo je tu i teških poraza koji su drmali temelje Marakane. Još više neispričanih anegdota – od vazdušne oluje nad nebom Kazahstana, preko Krasnodara do one tužne večeri u Plzenju. Sve će to jednog dana biti sublimirano u književni bestseler. Ali kroz sav taj krivudavi put, pun uspona i padova, jedna rečenica Vladana Milojevića neopisivo je znala da opiše osnovni zadatak svih Zvezdinih timova i generacija:

„Kada smo probudili emociju navijača, posle pobede nad Spartom, znali smo da nema nazad. Da sad moramo samo da gledamo napred i da verujemo kako ćemo uspeti. Uhvatili smo se u kolo sa jakim osećanjima navijača. A što ste se hvatali u kolo, ako ne znate da igrate“, znao je da kaže Vladan Milojević. Otkucava novembar poslednje dane, a tim Alberta Rijere nije, bar na prvi i drugi pogled, uspeo u osnovnoj misiji. Već dugo oko Crvene zvezde vlada neka vrsta ravnodušnosti, možda i dubokog razočaranja činjenicom da se prvi put od 2017. godine igra Liga konferencije. I zapatili su se grehovi na Marakani. Jer bila je Ber Ševa. Pa posle Izraelaca, desili su se pomračenje i apokalipsa u Plzenju, zatim i ona pobeda sa blago gorkim ukusom protiv Intera iz Andore. Malo pluseva u šestomesečnom ciklusu, jer ne bi bilo poželjno da dobru igru protiv Lugana svrstamo u pozitivne stvari, pošto je izostao rezultat. Čeka se nešto veliko na Marakani još od onog Lila kada je moglo i moralo da bude 3:0. A nije.

Prethodnih godina Crvena zvezda je znala da se izvuče iz živog blata do članaka i da se uspravi. Posle Omonije, Dejanu Stankoviću je baš Gent predstavljao pogonsko gorivo za uspravljanje jednog sistema. Godinu dana kasnije donekle mu je oprošten Šerif, jer se prošetao u grupi sa Bragom, Ludogorecom i Midtjilandom i tu sezonu završio sa osvojenih 15 koeficijentnih bodova, što je apsolutni i nedodirljivi rekord srpskog fudbala. Useljavala se tada negativa u kancelarije i svlačionice Crvene zvezde, ali ih je brzo napuštala. Sada je situacija drugačija. Moraće mnogo toga da urade i čelnici Crvene zvezde, i Albert Rijera, i igrači Crvene zvezde kako bi bar nagovestili da su spremni da izađu iz neke vrste kome. Možda ovaj tim crveno-belih nije tako kvalitetan kao neki prethodni, verovatno je i istrošen i isfrustriran letošnjim dešavanjima, ali je suviše tu mnogo igrača od kojih se očekuje reakcija. Bar malo buđenja emocija. Onako kako je to uradio Vladan Milojević sa grupom „razbojnika“ koji su selektirani kao jeftina radna snaga zadojena zvezdaštvom. Crvena zvezda sada ima skup tim, što možda navijačima bode oči. Skup, a nedovoljno dobro igra. Ume Zvezdina publika da povremeno bude i prestroga i ohola, odnosno naslonjena na neki utisak koji se kasnije grčevito brani po inerciji. Na primer, i sada se Vladimiru Lučiću spočitava mnogo toga, iako reprezentativac Srbije pod komandom Alberta Rijere igra više nego pristojno. I postao je važan deo sistema španskog stručnjaka. Neće Marka Arnautovića konačnog suda spasti ni tri gola u mreži Genta, pošto je propustio mnogo prilika da bude junak iz dijaspore, poput decenijskog prijatelja Aleksandra Dragovića.