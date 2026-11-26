Jedan od razloga zaokreta je procena ljudi iz Partizana da će meč privući malo veću pažnju gledalaca nego inače, te da tribine objekta „Andrija Delibašić“ ne bi mogle da prime sve zainteresovane. Otuda se došlo na ideju da se igra na stadionu znatno većeg kapaciteta, iako je jasno da ni naredne srede neće biti ni izbliza krcat kao za evropske ili derbi utakmice. Uostalom, u Mozzart Bet Superligi nije baš velika navala na Partizanove utakmice.

Crno-beli će tako posle godinu i po dana odigrati utakmicu Kupa Srbije u svom domu, jer su prethodno na njemu bili akteri meča sa TSC-om u četvrtfinalu 2025, kad su eliminisani penalima. Teleoptiku nije strano da igra na JNA, jer je ove sezone, dok se teren u „Zemunelu“ renovirao, već nekoliko rivala dočekivao na stadionu u Humskoj ulici i bez obzira na promenljive rezultate znao je da ostavi dobar utisak.

Uostalom, ekipa Marka Jovanovića je eliminisala Mladost iz Lučana, dok je u ligi neke od pobeda zabeležila protiv doskorašnjeg člana elite Spartaka, što su znakovi upozorenja za sastav Aleksandra Stanojevića, koji je na početnoj stanici Mozzart Kupa Srbije ispoljio manjkavosti u Valjevu, ali ipak uspešno prošao Budućnost Krušik.