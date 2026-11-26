DINAMO ZAGREB - BAJER LEVERKUZEN, 18.45

(Fudbal, Liga Evrope)

Leverkuzen dosta oscilira ove sezone. Taman kada se učini da je pronašao pravu formu, te da je Karles Martines pronašao dobitnu formulu, po pravilu usledi kiks. Dinamo ima 3/3 sa novim trenerom Lekom, međutim u ovom susretu ide mu uloga autsajdera.

OLIMPIJAKOS - MILAN, 18.45

(Fudbal, Liga Evrope)

Milan je dao pet golova za vikend, Olimpijakos šest. I jedini i drugi su raspucani. Takođe, u njihovim međusobnim susretima nikad na manjka golova (dve pobede Olimpijakosa od 3:0 i 3:1 i jedna Milana od 3:1), tako da se nazire u kom pravcu treba tražiti tip.

KRISTAL PALAS - REAL SOSIJEDAD, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Identičan učinak imaju Kristal Palas i Real Sosijedad u Ligi Evrope. Do sada su oba kluba upisala jednu pobedu posle četiri kola, imaju po pet bodova, čak im je i gol-razlika slična. Tim iz Londona je u lošijoj formi, nije pobedio na četiri utakmice zaredom.

GENT - CRVENA ZVEZDA, 21.00

(Fudbal, Liga konferencije)

Albert Rijera ima kadrovske probleme, na gostovanje je krenuo bez Bambe Dijenga, Timi Maksa Elšnika i Derika Lukasena. Neće biti ni Aleksandra Kataija zbog suspenzije. Povoljna okolnost je ta što su se oporavili Marko Arnautović i Mihailo Ristić. Gent ima četiri boda, kao i crveno-beli.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

BORAC BANJALUKA - ATALANTA, 21.00

(Fudbal, Liga konferecnije)

Borac iz Banjaluke igra promenjivo u Ligi konferencije ove sezone. Dobio je finski KuPS, a pretrpeo je poraze od Panatinaikosa i Mjelbija. Sada ga čeka susret sa prvim klubom iz “liga petice”. Atalanti je pobeda preko potrebna kako bi uhvatila voz za plasman među najboljih osam i direktnu prohodnost u osminu finala.

NORDSJELAND - PANATINAIKOS, 21.00

(Fudbal, Liga konferecije)

Pogled na vrh tabele u Ligi konferencije je prilično iznenađujuć. Ne toliko zbog Monaka, ali jeste pomalo zbog Tventea, Lugana, pa i Panatinaikosa. Svi imaju maksimalan učinak. Atinjani su redom tukli Borac, Kairat i CSKA Sofiju. Skroz drugačija priča je Nordsjelandova. Nema pobedu i sakupio je dva boda.

LITVANIJA - SRBIJA, 17.30

(Košarka, Kvalifikacije za Mundobasket)

Dušan Alimpijević tradicionalno neće moći da računa na najbolje igrače. Od evroligaških tu je Nikola Đurišić, može se pridodati Vojin Medarević, mada njega Crvena zvezda nije registrovala za elitno takmičenje. Litvanci su takođe drastično oslabljeni, neće imati Jonasa Valančijunasa, a u duel sa Orlovima ulaze sa dve pobede manje.

ITALIJA - TURSKA, 20.00

(Košarka, Kvalifikacije za Mundobasket)

Od svih reprezentacija u kvalifikacionoj grupi za Mundobasket u kojoj je Srbija se u najboljoj poziciji nalazi Turska. Na osam utakmica u kvalifikacijama za Mundobasket ostvarila je isto toliko pobeda. Italijani su na učinku od pet trijumfa i tri poraza. Na poslednje dve utakmice su izgubili.

ISLAND - BOSNA I HERCEGOVINA, 20.30

(Košarka, Kvalifikacije za Mundobasket)

Gori pod nogama i jednima i drugima. Nalaze se u nezavidnoj situaciji. Pobeda im je preko potrebna, a ni ona im ništa ne garantuje, donosi samo ostanak u igri. Bosna i Hercegovina ima tri pobede, Island takođe. Ovo će im biti prvi međusobni susret u ovim kvalifikacijama za Mundobasket.