Koliko je situacija delikatna govori i činjenica da je Litvanija u prethodna tri meseca promenila i predsednika Saveza i selektora. Nezadovoljstvo načinom na koji je Mindaugas Balčijunas vodio litvansku košarku tinjalo je mesecima, a masovno otkazivanje reprezentativnih poziva tokom leta otvorilo je pitanje da li igrači na taj način iskazuju revolt prema rukovodstvu. Jonas Valančijunas negirao je postojanje organizovanog bojkota, ali je javno kritikovao komunikaciju Saveza sa igračima, dok je nekadašnji reprezentativac Jonas Mačijulis govorio o lošoj organizaciji rada nacionalnog tima i nedostatku profesionalizma.

Litvancima, međutim, ozbiljno gori pod nogama. Turska je sa maksimalnim učinkom već rezervisala jedno od tri mesta koja iz Grupe J vode na Mundobasket, Italija ima pobedu više od Litvanije, dok se svojoj šansi još nadaju Bosna i Hercegovina i Island. Sama pomisao da jedna takva košarkaška sila leto 2027. godine dočeka ispred malih ekrana i bez plasmana na Mundobasket predstavlja ozbiljan problem...

Ovoga puta sastaju se u borbi za plasman na Mundobasket, u okolnostima u kojima nijedna ni približno ne može da pokaže ono najbolje što u ovom trenutku ima. Srbija će u četvrtak od 17.30 časova imati priliku da praktično zakorači u predvorje Mundobasketa u Kataru. Sa šest pobeda iz osam utakmica i dve više od četvrtoplasirane Litvanije, reprezentacija Dušana Alimpijevića nalazi se u vrlo dobroj poziciji pred poslednja četiri kola kvalifikacija. Eventualna pobeda u Klaipedi još ne bi matematički garantovala plasman, ali bi Srbija imala tri trijumfa više od Litvanije na tri utakmice do kraja, što bi joj ostavilo ogroman prostor da u preostalim mečevima završi posao.

Više od tri decenije posle atinskog finala, u kojem je Šarunas Marčuljonis ubacio 32 poena Jugoslaviji, njegov sin Augustas igraće protiv Srbije u Klaipedi. Nije nam istorija priredila taj plezir da na drugoj strani gledamo naslednike Saše Đorđevića ili Predraga Danilovića , ali okršaji sa Litvanijom uvek su nosili sa sobom posebnu emociju. Zbog rivalstva dve košarkaške sile, zbog stvari koje čak i nemaju veze sa sportom, ali se nekako uvek provlače kada se na parketu nađu košarkaši Srbije i Litvanije.

Nezadovoljstvo se prenelo i na navijače, pa je početkom septembra više od 8.300 ljudi potpisalo peticiju kojom je tražena ostavka Balčijunasa. Dodatno je situaciju pogoršala petogodišnja suspenzija koju je FIBA izrekla nekadašnjem selektoru ženske reprezentacije Rimantasu Grigasu zbog nedoličnog ponašanja prema košarkašicama, pošto je prethodna interna istraga Saveza rezultirala tek opomenom. Balčijunas se povukao 11. septembra, a mesec dana kasnije za novog predsednika izabran je Rolandas Skajisgiris.

U međuvremenu je okončan i mandat Rimasa Kurtinaitisa, koji je još u julu podneo ostavku, pa se vratio na klupu jer Savez nije uspeo da mu pronađe zamenu. Posle teškog poraza od Turske (66:94) i tesne pobede nad Bosnom i Hercegovinom (78:73) u prethodnom kvalifikacionom prozoru definitivno se povukao, a reprezentaciju je preuzeo Dainijus Adomaitis, koji je tokom leta odbio tu mogućnost. Upravo će protiv Srbije započeti drugi selektorski mandat, sa zadatkom da odvede Litvaniju na Mundobasket i pomogne u obnavljanju poverenja u nacionalni tim.

Kakav bi samo košarkaški spektakl mogao da bude susret ove dve reprezentacije kada bi selektori imali mogućnost da biraju najbolje igrače... Na jednoj strani Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Vasilije Micić, Nikola Milutinov, Marko Gudurić i Filip Petrušev, na drugoj Domantas Sabonis, Jonas Valančijunas, Matas Buzelis, Rokas Jokubaitis i ostali. Međutim, dobro poznate okolnosti u kojima se igraju kvalifikacije, preklapanje reprezentativnih i klupskih obaveza, ali i povrede pojedinih igrača, učinile su da jedan od najvećih derbija evropske košarke bude odigran u drastično oslabljenim sastavima.

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Od 24 košarkaša sa prvobitnog spiska Dušan Alimpijević poveo je u Litvaniju svega 13, među kojima su samo dvojica članovi evroligaških klubova – Nikola Đurišić i mladi Vojin Medarević, koji pritom nije registrovan za Evroligu i neće nastupiti protiv Litvanije. Selektor je na raspolaganju imao praktično dva treninga u kompletnom sastavu da pripremi ekipu za jedno od tradicionalno najtežih gostovanja u evropskoj košarci.

I pored brojnih izostanaka, Litvanija će u svojim redovima imati četvoricu evroligaških košarkaša, nekoliko iskusnih reprezentativaca poput Ignasa Brazdeikisa, Margirisa Normantasa i Laurinasa Birutisa, kao i veliku podršku sa tribina. U takvim okolnostima posebno će nam biti dragoceno iskustvo Alekse Avramovića i kapitena Luke Mitrovića, dok bi Srbija u Dušanu Miletiću, Balši Koprivici i Alenu Smailagiću trebalo da ima dovoljno visine i fizičke snage da parira domaćinu pod košem.

Avramović dobro zna kako se dobijaju utakmice protiv Litvanije. U pomenutom četvrtfinalu Mundobasketa u Manili za svega 14 minuta na parketu imao je četiri ukradene lopte i dao ogroman doprinos pobedi Srbije rezultatom 87:68 koja nam je dala krila da preskočimo Kanadu i odemo do finala... Tri godine kasnije, kao jedini učesnik tog susreta u Klaipedi, imaće znatno veću odgovornost i u organizaciji igre, uz Jovana Novaka i Lazara Stefanovića. Sa 20 poena bio je najbolji strelac Orlova i u prethodnoj kvalifikacionoj utakmici, kada je Srbija u Pezaru savladala Italiju.

I koliko god nam bilo žao što nećemo gledati najbolje što Srbija i Litvanija imaju, bilo bi nepravedno prema momcima koji su se odazvali pozivu selektora da se o ovoj utakmici govori prevashodno kroz imena onih kojih nema. Koliko puta su upravo u kvalifikacionim prozorima košarkaši koji nemaju garantovano mesto među 12 najboljih obezbeđivali Srbiji priliku da se na velikim takmičenjima bori za medalje? Uostalom, pobedama nad Islandom i Italijom krajem leta Alimpijevićevi izabranici - doduše, tada u maltene punom sastavu - doveli su Srbiju u poziciju da sa mnogo manje strepnje dočeka novembarske izazove.

Vredelo bi iskoristiti tu priliku. Srbija je tokom prethodna dva ciklusa kvalifikacija za svetska prvenstva dobro upoznala i neizvesnost i pritisak borbe za plasman do poslednjeg kola. Pobedom na terenu velikog rivala mogla bi sebi da uštedi mnogo nervoze i već u nedelju, pred svojim navijačima u dvorani Aleksandar Nikolić protiv Italije, dobije priliku da završi posao.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - 3. kolo, druga faza

Četvrtak:

17.30: (1,55) Litvanija (14,5) Srbija (2,70)

19.00: (1,20) Grčka (19,0) Gruzija (5,00)

19.00: (13,0) Crna Gora (30,0) Španija (1,02)

20.00: (1,60) Italija (14,5) Turska (2,55)

20.00: (2,30) Portugal (14,5) Ukrajina (1,70)

20.30: (3,05) Island (15,0) Bosna i Hercegovina (1,45)

*** Kvote su podložne promenama