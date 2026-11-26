Prošla su skoro tri meseca otkako je Traore poslednji put viđen na terenu. Beše to u završnici meča sa OFK Beogradom, poslednjeg avgustovskog dana, kad je u igri proveo 13 minuta, a onda je na neki način postao žrtva propisa, jer je u međuvremenu Partizan angažovao Sidnija Limu, pa nije ni mogao na teren usled ograničenja o broju stranaca. Taman kad je Stefan Milić dobio srpski pasoš i tako otvorio prostor da Afrikanac ipak bude u igri, Šaka Traore je nestao sa mape, jer se povredio.

Zvanično, u pitanju je bol u tetivi, koji je prema oceni krilnog napadača zahtevao put u Italiju, pa je uz saglasnost kluba neko vreme boravio na Apeninskom poluostrvu, ali i kad se vratio u Beograd situacija se nije popravila, bolovi su bili prisutni i onemogućili su Šaku da trenira, kamoli igra zvanične utakmice. Sve kad se skupi, propustio ih je deset vezanih, da nije bio u protokolu: devet prvenstvenih i onu u Valjevu, u okviru šesnaestine finala Mozzart Bet Kupa Srbije. Poslednji put Traore je bio na klupi u večitom derbiju, mada ga tadašnji trener Saša Ilić nije koristio.

Posle toga je fudbalski – nestao.

A bilo je slučajeva kad je svetlucao i nagoveštavao da bi mogao da pomogne. Doduše, kao džoker, jer je sva tri gola dosad za Partizan Traore dao kad bi ulazio u završnicama utakmica. Najpre za potvrdu preokreta u Šapcu protiv Mačve, pa za podebljanu prednost u prvom okršaju sa Tobolom, da bi i u Kostanaju, u revanšu trećeg kvalifikacionog kola za Ligu Evrope zakucao loptu u mrežu za 2:1. Za ukupno 305 minuta na terenu tri gola uopšte nisu loš učinak i verovalo se da bi u teškim okolnostima Šaka Traore mogao da pomogne crno-belima, ali povreda i oporavak od nje su ga sprečili da pokaže zašto je angažovan. Doduše, u utakmicama koje je počinjao nije ostavio bogzna kakav utisak, pa je veliko pitanje da li bi se i šta promenilo.

Prethodni trener Saša Ilić nije bio zadovoljan kako Šaka Traore obavlja defanzivne zadatke i zato je na nekim mečevima više poverenja imao u Nemanju Trifunovića, govorio je saradnicima da je Afrikanac igrač za mali fudbal, ali u okolnostima koje prate Partizan možda bi i takav mogao da pomogne. Samo, odsustvo iz tima dovelo je do toga da ga aktuelni šef stručnog štaba Aleksandar Stanojević praktično nije ni upoznao.

Otkako se vratio na klupu, Stanojević je na pet utakmica koristio čak 24 igrača. Što znači da je maltene svima dao šansu, jedino nije mladom levom beku Stefanu Petroviću i – Šaki Traoreu.