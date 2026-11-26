Sin legendarnog košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije bio je blizu tripl-dabla s ozbirom da je zabeležio i 12 skokova i sedam asistencija. U njegovom timu, odličan je bio i iskusni Demijen Lilard, koji je dodao 29 poena, Sidi Sisoko upisao je 16, dok je Džru Holidej sa klupe doprineo sa 11 poena.

Na drugoj strani, jedinu pravu podršku Vembanjama je imao u Stefanu Kaslu (20 poena, šest skokova i devet asistencija) i Devinu Vaselu (18 poena).

Ovom pobedom Portland je zadržao šanse za plasman u nokaut fazu NBA kupa kao jedna od dve najbolje drugoplasirane ekipe. Trejlblejzersi sada imaju učinak 2-1 u grupnoj fazi i koš-razliku +7. Obe ekipe će poslednju utakmicu grupne faze igrati u noći petak na subotu.

USKORO OPŠRINIJE...

NBA

Sreda na četvrtak

Filadelfija - Majami 111:104

/Maksi 30 - Adetokunbo 32/

Šarlot - Čikago 105:107

/Miler 35 - Buzelis 24/

Oklahoma - Minesota 106:113

/Gildžes Aleksander 32 - Mekdenijels 32/

Njujork - Klivlend 121:102

/Alvarado 21 - Mičel 30/

Memfis - LA Klipers 115:97

/Vels 19 - Ingram 18/

Milvoki - Bruklin 97:104

/Hirou 28 - Rendl 28/

Hjuston - Finiks 116:104

/Šengun 23 - Buker 25/

Golden Stejt - Sakramento 129:110

/Melton 24 - Sabonis 27/

Portland - San Antonio 116:111

/Vembanjama 44 - Avdija 33/