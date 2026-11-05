Dončić spakovao 40 poena Sakramentu i izbacio navijača iz dvorane (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | čet. 05.11.26. | 07:24
Navijač gađao sudiju loptom što se nikako nije svidelo Luki Dončiću
Luka Dončić nastavlja da sprovodi svoju teroriju u dresu Los Anđeles Lejkersa, pretvarajući predstave sa 40+ poena u najobičniju, rutinsku pojavu na parketima NBA lige! Slovenački virtuoz bio je apsolutno nezaustavljiv i u trijumfu Lejkersa nad Sakramento Kingsima rezultatom 116:103, čime je tim iz Kalifornije upisao još jednu ubedljivu pobedu na krilima svoje prve zvezde.
Meč u „Golden 1 Centru” obeležio je i "skandal" u trećoj četvrtini. Na 2:35 minuta pre kraja kvartala, nakon jedne izgubljene lopte Kingsa, gledalac iz prvog reda do samog parketa dočepao se lopte i silovito je zavitlao u pravcu ženskog sudije.
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Dončić je odmah reagovao na ovako agresivno ponašanje, uskočio u žestok verbalni sukob sa navijačem i očitao mu lekciju na licu mesta, nakon čega je obezbeđenje dvorane ekspresno intervenisalo i ispratilo gledaoca van hale.
Na samom parketu, pak, postojala je samo jedna tema, nezaustavljiva napadačka rapsodija Luke Dončića. As Lejkersa meč je završio sa 40 poena, devet skokova i sedam asistencija, a ključni zamah dao je rafalnim šutem van linije 7,24, pogodivši šest trojki u večeri kada su Lejkersi kao tim šutirali skromnih 31,6 odsto sa distance. Dončić je konstantno vršio pritisak na odbranu Kingsa i agresivnim napadanjem obruča, usput hladnokrvno realizovavši 12 od 13 slobodnih bacanja.
Iako su Lejkersi izgubili bitku pod koševima u skokovima (46-38), defanzivno su potpuno odsekli Kingsima svaku ideju u napadu. Tim iz Los Anđelesa podelio je čak 13 blokada, naterao Sakramento na 18 izgubljenih lopti i iz toga izvukao čak 21 poen iz brzih tranzicija.
Luki su leđa u ovom trijumfu čuvali Austin Rivs sa 21 postignutim poenom i Voker Kesler, koji je pružio još jednu odličnu rolu u reketu sa 15 poena, osam skokova i četiri blokade.
Dončić ovom novom fantastičnom partijom drži Lejkerse na samom vrhu Zapadne konferencije, a protivničke odbrane iz noći u noć ostaju bez ikakvog odgovora na njegovu napadačku raznovrsnost.
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NBA VEČERAS
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Boston - Milvoki 109:102
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Oklahoma - Klivlend 124:116
/Gildžus-Aleksander 42 - Mičel 27/
Hjuston - Minesota 107:117
/Dosunmu 21 - Durent 21/
Denver - Toronto 128:109
/Jokić 32 - Beret 22/
Finiks - Portland 119:132
/Buker 33 - Lilard 25/
San Antonio - Dalas 112:111
/Vembanjama 52 - Irving 29/
Sakramento - Los Anđeles Lejkers103:116
/Akuf 22 - Dončić 40/
Los Anđeles Klipers - Majami 116:117
/Garland 26 - Adebajo 35/