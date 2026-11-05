Dončić spakovao 40 poena Sakramentu i izbacio navijača iz dvorane (VIDEO)

Dončić je odmah reagovao na ovako agresivno ponašanje, uskočio u žestok verbalni sukob sa navijačem i očitao mu lekciju na licu mesta, nakon čega je obezbeđenje dvorane ekspresno intervenisalo i ispratilo gledaoca van hale.

Na samom parketu, pak, postojala je samo jedna tema, nezaustavljiva napadačka rapsodija Luke Dončića. As Lejkersa meč je završio sa 40 poena, devet skokova i sedam asistencija, a ključni zamah dao je rafalnim šutem van linije 7,24, pogodivši šest trojki u večeri kada su Lejkersi kao tim šutirali skromnih 31,6 odsto sa distance. Dončić je konstantno vršio pritisak na odbranu Kingsa i agresivnim napadanjem obruča, usput hladnokrvno realizovavši 12 od 13 slobodnih bacanja.

Iako su Lejkersi izgubili bitku pod koševima u skokovima (46-38), defanzivno su potpuno odsekli Kingsima svaku ideju u napadu. Tim iz Los Anđelesa podelio je čak 13 blokada, naterao Sakramento na 18 izgubljenih lopti i iz toga izvukao čak 21 poen iz brzih tranzicija.

Luki su leđa u ovom trijumfu čuvali Austin Rivs sa 21 postignutim poenom i Voker Kesler, koji je pružio još jednu odličnu rolu u reketu sa 15 poena, osam skokova i četiri blokade.

Dončić ovom novom fantastičnom partijom drži Lejkerse na samom vrhu Zapadne konferencije, a protivničke odbrane iz noći u noć ostaju bez ikakvog odgovora na njegovu napadačku raznovrsnost.

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NBA VEČERAS

Detroit - Filadelfija 106:112

/Robinson 27 - Braun 30/

Vašington - Atlanta 105:120

/Dejvis 26 - Aleksander-Voker 26/

Boston - Milvoki 109:102

/Džordž 25 - Hir 25/

Bruklin - Šarlot 114:104

/Porter 26 - Rid 28/

Njujork Niks - Čikago 135:105

/Branson 33 - Džons 14/

Memfis - Indijana 103:107

/Kovard 23 - Siakam 20/

Nju Orleans - Juta 120:113

/Vilijamson 23 - DŽordž 39/

Oklahoma - Klivlend 124:116

/Gildžus-Aleksander 42 - Mičel 27/

Hjuston - Minesota 107:117

/Dosunmu 21 - Durent 21/

Denver - Toronto 128:109

/Jokić 32 - Beret 22/

Finiks - Portland 119:132

/Buker 33 - Lilard 25/

San Antonio - Dalas 112:111

/Vembanjama 52 - Irving 29/

Sakramento - Los Anđeles Lejkers103:116

/Akuf 22 - Dončić 40/

Los Anđeles Klipers - Majami 116:117

/Garland 26 - Adebajo 35/