Čudesna noć Viktora Vembanjame! Francuz ubacio 52 poena
Vreme čitanja: 3min | čet. 05.11.26. | 06:47
Centar Sparsa imao 24 skoka i osam blokada u pobedi protiv Dalasa
Ono što se odigralo u dramatičnom okršaju San Antonio Sparsa i Dalas Maveriksa ulazi direktno u udžbenike svetske košarke! U svojoj četvrtoj NBA sezoni, čudo od deteta Viktor Vembanjama priredio je nestvarnu košarkašku predstavu, predvodeći Spurse do velike pobede rezultatom 112:111.
Francuski reprezentativac postavio je novi apsolutni rekord karijere ubacivši 52 poena (16/28 šut iz igre, 19/23 slobodna bacanja), uz nestvarnih 24 skoka, osam blokada, dve asistencije i dve ukradene lopte za svega 34 minuta provedena na parketu!
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Nijedan igrač u čitavoj istoriji NBA lige nikada nije upisao ovakvu statističku kombinaciju brojeva. Poslednji — i do sada jedini — košarkaš koji je na jednom meču uspeo da zabeleži bar 50 poena, 20 skokova i pet blokada od kada se blokade zvanično vode kao statistička kategorija bio je legendarni Bob Mekadu, i to davnog 22. februara 1974. godine. Vembanjama ga je ovom vanzemaljskom predstavom nadmašio u baš svakom segmentu!
Koliko je Francuz bio nemilosrdan od samog starta najbolje oslikava podatak da je već u prvom poluvremenu sakupio 29 poena, 15 skokova i pet blokada! Time je postao prvi igrač u NBA ligi još od sezone 1996/1997 (od kada se zvanično vodi detaljna statistika po četvrtinama) koji je u jednom poluvremenu uspeo da zabeleži bar 25 poena, 10 skokova i pet blokada.
Dramatičan teksaški okršaj odlučen je u samom finišu. Iako su Sparsi tokom meča imali i velikih 19 poena prednosti, gosti iz Dalasa su se vratili u život i zakuvali završnicu do usijanja. Vembanjama je u četvrtoj deonici nakratko lakše izvrnuo desni skočni zglob, ali je odbio traženje lekarske pomoći na klupi i samoinicijativno se vratio na parket u prelomnim momentima. Hladnokrvno je pogodio odlučujuće slobodno bacanje za vođstvo San Antonija, dok Kajri Irving na drugoj strani u poslednjem napadu nije uspeo da pogodi težak šut za preokret i pobedu Dalasa.
U senci ove nestvarne Vembanjamine partije ostalo je sjajno izdanje Dilana Harpera. Mladi igrač u svojoj drugoj NBA sezoni meč je završio sa 21 postignutim poenom, sa lakoćom probijajući odbranu rivala i napadajući obruč (7/10 šut iz reketa). Harper je u tekućoj seozni statistički najefikasniji finišer na obruču u čitavoj ligi, a u ovoj velikoj pobedi potpuno je nadigrao i bacio u drugi plan svog druga sa drafta - Kupera Flega.
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NBA VEČERAS
Detroit - Filadelfija 106:112
/Robinson 27 - Braun 30/
Vašington - Atlanta 105:120
/Dejvis 26 - Aleksander-Voker 26/
Boston - Milvoki 109:102
/Džordž 25 - Hir 25/
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/Branson 33 - Džons 14/
Memfis - Indijana 103:107
/Kovard 23 - Siakam 20/
Nju Orleans - Juta 120:113
/Vilijamson 23 - DŽordž 39/
Oklahoma - Klivlend 124:116
/Gildžus-Aleksander 42 - Mičel 27/
Hjuston - Minesota 107:117
/Dosunmu 21 - Durent 21/
Denver - Toronto 128:109
/Jokić 32 - Beret 22/
Finiks - Portland 119:132
/Buker 33 - Lilard 25/
San Antonio - Dalas 112:111
/Vembanjama 52 - Irving 29/
Sakramento - Los Anđeles Lejkers103:116
/Akuf 22 - Dončić 40/
Los Anđeles Klipers - Majami 116:117
/Garland 26 - Adebajo 35/