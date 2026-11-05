Čudesna noć Viktora Vembanjame! Francuz ubacio 52 poena

Nijedan igrač u čitavoj istoriji NBA lige nikada nije upisao ovakvu statističku kombinaciju brojeva. Poslednji — i do sada jedini — košarkaš koji je na jednom meču uspeo da zabeleži bar 50 poena, 20 skokova i pet blokada od kada se blokade zvanično vode kao statistička kategorija bio je legendarni Bob Mekadu, i to davnog 22. februara 1974. godine. Vembanjama ga je ovom vanzemaljskom predstavom nadmašio u baš svakom segmentu!

Koliko je Francuz bio nemilosrdan od samog starta najbolje oslikava podatak da je već u prvom poluvremenu sakupio 29 poena, 15 skokova i pet blokada! Time je postao prvi igrač u NBA ligi još od sezone 1996/1997 (od kada se zvanično vodi detaljna statistika po četvrtinama) koji je u jednom poluvremenu uspeo da zabeleži bar 25 poena, 10 skokova i pet blokada.

Dramatičan teksaški okršaj odlučen je u samom finišu. Iako su Sparsi tokom meča imali i velikih 19 poena prednosti, gosti iz Dalasa su se vratili u život i zakuvali završnicu do usijanja. Vembanjama je u četvrtoj deonici nakratko lakše izvrnuo desni skočni zglob, ali je odbio traženje lekarske pomoći na klupi i samoinicijativno se vratio na parket u prelomnim momentima. Hladnokrvno je pogodio odlučujuće slobodno bacanje za vođstvo San Antonija, dok Kajri Irving na drugoj strani u poslednjem napadu nije uspeo da pogodi težak šut za preokret i pobedu Dalasa.

U senci ove nestvarne Vembanjamine partije ostalo je sjajno izdanje Dilana Harpera. Mladi igrač u svojoj drugoj NBA sezoni meč je završio sa 21 postignutim poenom, sa lakoćom probijajući odbranu rivala i napadajući obruč (7/10 šut iz reketa). Harper je u tekućoj seozni statistički najefikasniji finišer na obruču u čitavoj ligi, a u ovoj velikoj pobedi potpuno je nadigrao i bacio u drugi plan svog druga sa drafta - Kupera Flega.

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NBA VEČERAS

Detroit - Filadelfija 106:112

/Robinson 27 - Braun 30/

Vašington - Atlanta 105:120

/Dejvis 26 - Aleksander-Voker 26/

Boston - Milvoki 109:102

/Džordž 25 - Hir 25/

Bruklin - Šarlot 114:104

/Porter 26 - Rid 28/

Njujork Niks - Čikago 135:105

/Branson 33 - Džons 14/

Memfis - Indijana 103:107

/Kovard 23 - Siakam 20/

Nju Orleans - Juta 120:113

/Vilijamson 23 - DŽordž 39/

Oklahoma - Klivlend 124:116

/Gildžus-Aleksander 42 - Mičel 27/

Hjuston - Minesota 107:117

/Dosunmu 21 - Durent 21/

Denver - Toronto 128:109

/Jokić 32 - Beret 22/

Finiks - Portland 119:132

/Buker 33 - Lilard 25/

San Antonio - Dalas 112:111

/Vembanjama 52 - Irving 29/

Sakramento - Los Anđeles Lejkers103:116

/Akuf 22 - Dončić 40/

Los Anđeles Klipers - Majami 116:117

/Garland 26 - Adebajo 35/