Da vidimo koliko se Mirko Ivanić uželeo Evrope

U Ligi konferencije Ivanić još nije debitovao i danas bi trebalo da bude taj dan. Da li od prvog minuta ili sa klupe, to ostaje da vidimo, ali kada god da mu Albert Rijera ukaže šansu protiv Inter Eskaldesa iz Andore (18.45, stadion Rajko Mitić), Zvezdin kapiten trebalo bi oberučke da je zgrabi i tako pokaže Špancu da i dalje može da igra bitnu ulogu na međunarodnoj sceni.

Nije šampion Andore rival kog Crvena zvezda ne može rutinski da savlada i bez najboljeg izdanja Mirka Ivanića, više je ova utakmica potrebna njemu da se nametne treneru s kojim zasad nema baš najbolju komunikaciju. Povoljnijeg rivala teško da je mogao da poželi. Biće ovo odlična prilika za kapitena da pokaže da je u formi i spreman da povuče ekipu ka nokaut fazi. Nije nemoguće i direktno u osminu finala, ako Crvena zvezda zaređa sa pobedama u preostala četiri kola.

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Sigurno je da se Ivanić uželeo fudbala i naboja koje za Crvenu zvezdu nose evropske utakmice. Tim pre što mu ugovor ističe sledećeg leta i pitanje je da li će ostati na Marakani, pa i u Evropi, imajući u vidu da poziv s Bliskog istoka već postoji.

Ako mu Rijera ukaže poverenje od prvog minuta, to će verovatno značiti da Osman Bukari, kojem je istekla suspenzija zbog crvenog kartona, utakmicu počinje sa klupe, a da će Vladimir Lučić igrati na desnoj strani. Možda će Ivanić šansu dobiti tek u drugom poluvremenu, ali kako god trener odluči, moraće da bude spreman da zaigra kao u beogradskom duelu sa Viktorijom ili protiv Partizana.

Tada smo još nosili kratke rukave, a u međuvremenu je Mirko Ivanić sakupio samo šest nastupa. Tek dvaput je na terenu proveo više od pola sata, pa eto dodatnog motiva da pokaže treneru da zaslužuje važniju ulogu od trenutne. Gol protiv ubskog Jedinstva u Mozzart Bet Kupu Srbije posle svega nekoliko sekundi bio je dobra poruka da je gladan takmičarskog fudbala.

LIGA KONFERENCIJE - TREĆE KOLO

18.45: (1.08) Crvena zvezda (11.0) Inter Eskaldes (28.0)